https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/cinli-uzman-suudi-arabistanin-iran-yanlisi-gruplara-yonelik-saldirilari-abd-iran-catismasini-yeni-1107666125.html
Çinli uzman: Suudi Arabistan'ın İran yanlısı gruplara yönelik saldırıları, ABD-İran çatışmasını yeni bir boyuta taşıdı
Çinli uzman: Suudi Arabistan'ın İran yanlısı gruplara yönelik saldırıları, ABD-İran çatışmasını yeni bir boyuta taşıdı
Sputnik Türkiye
Çinli Orta Doğu uzmanı Zhu Weile, Suudi Arabistan ve ABD’nin Irak’ta İran yanlısı milis gruplara düzenlediği ortak hava saldırılarının, bölgede Washington ile... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T17:50+0300
2026-07-30T17:50+0300
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
suudi arabistan
i̇ran
körfez ülkeleri
husiler
kızıl deniz
riyad
tahran
irak
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Şanghay Yabancı Diller Üniversitesi Orta Doğu Ülkeleri Araştırma Enstitüsü Onursal Direktörü Zhu Weile, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Suudi Arabistan ve ABD’nin Irak’taki İran yanlısı milislere yönelik ortak saldırısının, Yemenli Husilerin Kızıldeniz’de Suudi liman ve ticaret gemilerini vurma tehdidine verilen bir yanıt olduğunu belirterek, bu gelişmenin ABD‑İran karşıtlığının önceki çerçevenin dışına çıktığını ve Ortadoğu’daki jeopolitik tabloya yeni bir değişken eklediğini gösterdiğini ifade etti.Zhu, İran’ın daha önce Suudi Arabistan’a saldırılar düzenleyen Husilere verdiği desteği resmen kabul etmekten kaçınmasının da, Tahran’ın Riyad’la doğrudan bir çatışmaya girmek istemediğine işaret ettiğini vurguladı.Bölgesel güvenlik mimarisinin inşasında Körfez ülkelerinin öncü bir rol üstlenmesi ve bağımsız kararlar alması gerektiğinin altını çizen Çinli uzman, sözlerini şöyle tamamladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/iran-iraka-abd-suudi-saldirilarini-kinadi-insanlik-disi-kiskirtici-1107657063.html
suudi arabistan
i̇ran
körfez ülkeleri
kızıl deniz
riyad
tahran
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abd, suudi arabistan, i̇ran, körfez ülkeleri, husiler, kızıl deniz, riyad, tahran, irak
abd, suudi arabistan, i̇ran, körfez ülkeleri, husiler, kızıl deniz, riyad, tahran, irak
Çinli uzman: Suudi Arabistan'ın İran yanlısı gruplara yönelik saldırıları, ABD-İran çatışmasını yeni bir boyuta taşıdı
Çinli Orta Doğu uzmanı Zhu Weile, Suudi Arabistan ve ABD’nin Irak’ta İran yanlısı milis gruplara düzenlediği ortak hava saldırılarının, bölgede Washington ile Tahran arasındaki gerilimi yeni bir boyuta taşıdığını belirtti.
Şanghay Yabancı Diller Üniversitesi Orta Doğu Ülkeleri Araştırma Enstitüsü Onursal Direktörü Zhu Weile, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Suudi Arabistan ve ABD’nin Irak’taki İran yanlısı milislere yönelik ortak saldırısının, Yemenli Husilerin Kızıldeniz’de Suudi liman ve ticaret gemilerini vurma tehdidine verilen bir yanıt olduğunu belirterek, bu gelişmenin ABD‑İran karşıtlığının önceki çerçevenin dışına çıktığını ve Ortadoğu’daki jeopolitik tabloya yeni bir değişken eklediğini gösterdiğini ifade etti.
Suudi Arabistan ve ABD, Kızıldeniz’deki Suudi liman ve ticaret gemilerine saldırı ve abluka tehdidinde bulunan Husilere karşı bir misilleme olarak Irak’taki İran yanlısı milislere ortak bir saldırı düzenledi. Bu durum, İran‑ABD karşıtlığının eski sınırlarının dışına çıktığını ve Ortadoğu’daki mevcut jeopolitik tabloda yeni bir değişken haline geldiğini gösteriyor.
Zhu, İran’ın daha önce Suudi Arabistan’a saldırılar düzenleyen Husilere verdiği desteği resmen kabul etmekten kaçınmasının da, Tahran’ın Riyad’la doğrudan bir çatışmaya girmek istemediğine işaret ettiğini vurguladı.
Bölgesel güvenlik mimarisinin inşasında Körfez ülkelerinin öncü bir rol üstlenmesi ve bağımsız kararlar alması gerektiğinin altını çizen Çinli uzman, sözlerini şöyle tamamladı:
Şu anda en önemli mesele, tansiyonun düşürülmesi ve çatışmanın siyasi yollarla çözüme kavuşturulmasıdır. Bunun için Pakistan, Katar ve diğer bazı ülkelerin arabuluculuğuna ihtiyaç olacaktır.