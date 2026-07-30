https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/cinli-uzman-suudi-arabistanin-iran-yanlisi-gruplara-yonelik-saldirilari-abd-iran-catismasini-yeni-1107666125.html

Çinli uzman: Suudi Arabistan'ın İran yanlısı gruplara yönelik saldırıları, ABD-İran çatışmasını yeni bir boyuta taşıdı

Çinli uzman: Suudi Arabistan'ın İran yanlısı gruplara yönelik saldırıları, ABD-İran çatışmasını yeni bir boyuta taşıdı

Sputnik Türkiye

Çinli Orta Doğu uzmanı Zhu Weile, Suudi Arabistan ve ABD’nin Irak’ta İran yanlısı milis gruplara düzenlediği ortak hava saldırılarının, bölgede Washington ile... 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T17:50+0300

2026-07-30T17:50+0300

2026-07-30T17:50+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

suudi arabistan

i̇ran

körfez ülkeleri

husiler

kızıl deniz

riyad

tahran

irak

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Şanghay Yabancı Diller Üniversitesi Orta Doğu Ülkeleri Araştırma Enstitüsü Onursal Direktörü Zhu Weile, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Suudi Arabistan ve ABD’nin Irak’taki İran yanlısı milislere yönelik ortak saldırısının, Yemenli Husilerin Kızıldeniz’de Suudi liman ve ticaret gemilerini vurma tehdidine verilen bir yanıt olduğunu belirterek, bu gelişmenin ABD‑İran karşıtlığının önceki çerçevenin dışına çıktığını ve Ortadoğu’daki jeopolitik tabloya yeni bir değişken eklediğini gösterdiğini ifade etti.Zhu, İran’ın daha önce Suudi Arabistan’a saldırılar düzenleyen Husilere verdiği desteği resmen kabul etmekten kaçınmasının da, Tahran’ın Riyad’la doğrudan bir çatışmaya girmek istemediğine işaret ettiğini vurguladı.Bölgesel güvenlik mimarisinin inşasında Körfez ülkelerinin öncü bir rol üstlenmesi ve bağımsız kararlar alması gerektiğinin altını çizen Çinli uzman, sözlerini şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/iran-iraka-abd-suudi-saldirilarini-kinadi-insanlik-disi-kiskirtici-1107657063.html

suudi arabistan

i̇ran

körfez ülkeleri

kızıl deniz

riyad

tahran

irak

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Sputnik Türkiye

abd, suudi arabistan, i̇ran, körfez ülkeleri, husiler, kızıl deniz, riyad, tahran, irak