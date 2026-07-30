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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/gazeteci-cem-kucuk-gozaltina-alindi--1107671689.html
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Cem Küçük, 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Şantaj' suçlamaları kapsamında gözaltına alındı. 30.07.2026, Sputnik Türkiye
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Gazeteci Cem Küçük hakkında 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Şantaj' suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verildi.Kararın ardından Küçük'ün gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/gazeteci-cem-kucukun-babasi-olu-bulundu-1098232525.html
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cem küçük, gazete, basın, basın kartı, basın açıklaması
cem küçük, gazete, basın, basın kartı, basın açıklaması

Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

21:51 30.07.2026 (güncellendi: 22:23 30.07.2026)
© AACem Küçük
Cem Küçük - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
© AA
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Gazeteci Cem Küçük, 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Şantaj' suçlamaları kapsamında gözaltına alındı.
Gazeteci Cem Küçük hakkında 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Şantaj' suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verildi.
Kararın ardından Küçük'ün gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Cem Küçük - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2025
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Gazeteci Cem Küçük'ün babası ölü bulundu
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