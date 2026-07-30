https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/gazeteci-cem-kucuk-gozaltina-alindi--1107671689.html
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Cem Küçük, 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Şantaj' suçlamaları kapsamında gözaltına alındı. 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T21:51+0300
2026-07-30T21:51+0300
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Gazeteci Cem Küçük hakkında 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Şantaj' suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verildi.Kararın ardından Küçük'ün gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/gazeteci-cem-kucukun-babasi-olu-bulundu-1098232525.html
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cem küçük, gazete, basın, basın kartı, basın açıklaması
cem küçük, gazete, basın, basın kartı, basın açıklaması
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
21:51 30.07.2026 (güncellendi: 22:23 30.07.2026)
Gazeteci Cem Küçük, 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Şantaj' suçlamaları kapsamında gözaltına alındı.
Gazeteci Cem Küçük hakkında 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Şantaj' suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verildi.
Kararın ardından Küçük'ün gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.