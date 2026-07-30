https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/iran-iraka-abd-suudi-saldirilarini-kinadi-insanlik-disi-kiskirtici-1107657063.html
İran, Irak'a ABD-Suudi saldırılarını kınadı: İnsanlık dışı, kışkırtıcı
İran, Irak'a ABD-Suudi saldırılarını kınadı: İnsanlık dışı, kışkırtıcı
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri, ABD ve Suudi Arabistan’ın Irak’a saldırılarını kınadı. Saldırılan yerler arasında resmi kurumlar ve hacılara hizmet veren tesislerinin de bulunduğu vurgulandı. ABD-Suudi Arabistan saldırıları hakkında bilinenler...
2026-07-30T12:18+0300
2026-07-30T12:18+0300
2026-07-30T12:28+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
donald trump
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washington
dışişleri bakanlığı
i̇ran dışişleri bakanlığı
haşdi şabi
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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Suudi Arabistan’ın Irak’a yönelik saldırılarını kınadı. Bu saldırılar arasında resmi Irak kurumlarına ait yerler ve hacılara hizmet veren dinlenme tesislerinin de bulunduğu vurgulandı.İran Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, saldırıların Irak'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini ve Birleşmiş Milletler Şartı'nı çiğnediğini belirterek, bunları Washington ve İsrail'in bölgedeki çatışmayı genişletme çabasının bir parçası olarak nitelendirdi.‘Suç teşkil eden, kışkırtıcı eylemler’Bakanlık açıklamasında, "Bu saldırılar Irak'ın ulusal egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlalini oluşturmaktadır" diyerek, bunları "suç teşkil eden, insanlık dışı ve kışkırtıcı eylemler" olarak nitelendirdi.Bakanlık, saldırılarda hayatını kaybeden bir dizi Iraklı için başsağlığı dileklerini iletti ve İran'ın Irak hükümeti ve halkıyla "tam destek ve dayanışma" içinde olduğunu teyit etti.Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan ordularının Irak'a düzenlediği ortak saldırılara tepki gösterildi.ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak saldırıları29 Temmuz sabaha karşı ABD ve Suudi Arabistan’ın ortak hava saldılarında, Irak’ın Kerbela kentine saldırılar düzenledi. Saldırılarda düzenlediği İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı 4 askerin, İran destekli Haşdi Şabi (Halk Seferberlik Güçleri) grubunun 20 üyesinin öldüğü bildirildi.Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump "Bu saldırılar Irak hükümeti ile koordinasyon içinde yapıldı" açıklaması yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/irak-abd-suudi-arabistan-saldirilarini-kinadi-topraklarimiz-hesaplasma-alani-degil-1107640675.html
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donald trump, irak, i̇ran, abd, washington, dışişleri bakanlığı, i̇ran dışişleri bakanlığı, haşdi şabi
donald trump, irak, i̇ran, abd, washington, dışişleri bakanlığı, i̇ran dışişleri bakanlığı, haşdi şabi
İran, Irak'a ABD-Suudi saldırılarını kınadı: İnsanlık dışı, kışkırtıcı
12:18 30.07.2026 (güncellendi: 12:28 30.07.2026)
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Suudi Arabistan’ın Irak’a yönelik saldırılarını kınadı. Resmi Irak kurumları ve Şii hacılara hizmet veren dinlenme tesislerinin de vurulduğu aktarılırken, saldırıları 'Washington ve İsrail'in bölgedeki çatışmayı genişletme çabasının parçası olarak' olarak tanımlandı.
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Suudi Arabistan’ın Irak’a yönelik saldırılarını kınadı. Bu saldırılar arasında resmi Irak kurumlarına ait yerler ve hacılara hizmet veren dinlenme tesislerinin de bulunduğu vurgulandı.
İran Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, saldırıların Irak'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini ve Birleşmiş Milletler Şartı'nı çiğnediğini belirterek, bunları Washington ve İsrail'in bölgedeki çatışmayı genişletme çabasının bir parçası olarak nitelendirdi.
Hedef alınan Erbain,
dünyanın en büyük yıllık dini buluşmalarından biri olarak biliniyor ve milyonlarca Şii Müslüman'ın çoğu yürüyerek,
Hz. Muhammed'in torunu İmam Hüseyin için 40 günlük yas döneminin
sona ermesini takiben Kerbela kentine akın ediyor.
‘Suç teşkil eden, kışkırtıcı eylemler’
Bakanlık açıklamasında, "Bu saldırılar Irak'ın ulusal egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlalini oluşturmaktadır" diyerek, bunları "suç teşkil eden, insanlık dışı ve kışkırtıcı eylemler" olarak nitelendirdi.
Bakanlık, saldırılarda hayatını kaybeden bir dizi Iraklı için başsağlığı dileklerini iletti ve İran'ın Irak hükümeti ve halkıyla "tam destek ve dayanışma" içinde olduğunu teyit etti.
Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan ordularının Irak'a düzenlediği ortak saldırılara tepki gösterildi.
ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak saldırıları
29 Temmuz sabaha karşı ABD ve Suudi Arabistan’ın ortak hava saldılarında, Irak’ın Kerbela kentine saldırılar düzenledi. Saldırılarda düzenlediği İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı 4 askerin, İran destekli Haşdi Şabi (Halk Seferberlik Güçleri) grubunun 20 üyesinin öldüğü bildirildi.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump "Bu saldırılar Irak hükümeti ile koordinasyon içinde yapıldı" açıklaması yaptı.