https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/iran-iraka-abd-suudi-saldirilarini-kinadi-insanlik-disi-kiskirtici-1107657063.html

İran, Irak'a ABD-Suudi saldırılarını kınadı: İnsanlık dışı, kışkırtıcı

İran, Irak'a ABD-Suudi saldırılarını kınadı: İnsanlık dışı, kışkırtıcı

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri, ABD ve Suudi Arabistan’ın Irak’a saldırılarını kınadı. Saldırılan yerler arasında resmi kurumlar ve hacılara hizmet veren tesislerinin de bulunduğu vurgulandı. ABD-Suudi Arabistan saldırıları hakkında bilinenler...

2026-07-30T12:18+0300

2026-07-30T12:18+0300

2026-07-30T12:28+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

donald trump

irak

i̇ran

abd

washington

dışişleri bakanlığı

i̇ran dışişleri bakanlığı

haşdi şabi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1d/1107640343_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1c1dcb8871f0d60f8acf1eac71671cd4.jpg

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Suudi Arabistan’ın Irak’a yönelik saldırılarını kınadı. Bu saldırılar arasında resmi Irak kurumlarına ait yerler ve hacılara hizmet veren dinlenme tesislerinin de bulunduğu vurgulandı.İran Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, saldırıların Irak'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini ve Birleşmiş Milletler Şartı'nı çiğnediğini belirterek, bunları Washington ve İsrail'in bölgedeki çatışmayı genişletme çabasının bir parçası olarak nitelendirdi.‘Suç teşkil eden, kışkırtıcı eylemler’Bakanlık açıklamasında, "Bu saldırılar Irak'ın ulusal egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlalini oluşturmaktadır" diyerek, bunları "suç teşkil eden, insanlık dışı ve kışkırtıcı eylemler" olarak nitelendirdi.Bakanlık, saldırılarda hayatını kaybeden bir dizi Iraklı için başsağlığı dileklerini iletti ve İran'ın Irak hükümeti ve halkıyla "tam destek ve dayanışma" içinde olduğunu teyit etti.Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan ordularının Irak'a düzenlediği ortak saldırılara tepki gösterildi.ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak saldırıları29 Temmuz sabaha karşı ABD ve Suudi Arabistan’ın ortak hava saldılarında, Irak’ın Kerbela kentine saldırılar düzenledi. Saldırılarda düzenlediği İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı 4 askerin, İran destekli Haşdi Şabi (Halk Seferberlik Güçleri) grubunun 20 üyesinin öldüğü bildirildi.Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump "Bu saldırılar Irak hükümeti ile koordinasyon içinde yapıldı" açıklaması yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/irak-abd-suudi-arabistan-saldirilarini-kinadi-topraklarimiz-hesaplasma-alani-degil-1107640675.html

irak

i̇ran

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, irak, i̇ran, abd, washington, dışişleri bakanlığı, i̇ran dışişleri bakanlığı, haşdi şabi