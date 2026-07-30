https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/cingirakli-yilanlarin-kendi-zehirlerine-karsi-gelistirdigi-savunma-gelecegin-panzehiri-olabilir-1107664743.html

Çıngıraklı yılanların kendi zehirlerine karşı geliştirdiği savunma, geleceğin panzehiri olabilir

Çıngıraklı yılanların kendi zehirlerine karşı geliştirdiği savunma, geleceğin panzehiri olabilir

Sputnik Türkiye

Çıngıraklı yılanlarla (rattlesnakes) ilgili yeni bulgu, vücutlarındaki bazı proteinlerin kendi zehirlerine karşı panzehir geliştirdiğini buldu. İnsanlar için de panzehir olabilir mi? İşte detaylar...

2026-07-30T16:23+0300

2026-07-30T16:23+0300

2026-07-30T16:23+0300

yaşam

yılan

zehir

panzehir

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Fareler üzerinde yapılan deneylerde, doğru protein kombinasyonlarının ölümcül dozda zehri tamamen nötralize ettiği görüldü. Araştırmacılar, bu keşfin daha etkili ve daha ucuz yılan panzehirlerinin geliştirilmesinin önünü açabileceğini belirtiyor.Sonuçları Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Batı elmas sırtlı çıngıraklı yılanın kanında bulunan FETUA proteinleri, zehirdeki en tehlikeli bileşenleri hedef alarak etkisiz hale getiriyor.Buna karşın günümüzde kullanılan panzehirler, 19. yüzyılın sonlarından beri büyük ölçüde aynı yöntemle üretiliyor. At veya koyun gibi büyük hayvanlara düşük dozda zehir verilerek bağışıklık tepkisi oluşturuluyor, ardından bu antikorlar saflaştırılarak panzehir elde ediliyor. Ancak bu yöntem hem maliyetli hem de alerjik reaksiyon gibi ciddi yan etki riskleri taşıyor.Tek bir protein yeterli olmadıAraştırmacılar, çıngıraklı yılanın kanında beş farklı FETUA proteini tespit etti. Bunlardan biri insanlarda ve diğer omurgalılarda da bulunan eski bir proteinin benzeri olurken, diğer dört protein yalnızca çıngıraklı yılanlara özgü çıktı.Deneyler, tek başına hiçbir proteinin tam koruma sağlayamadığını gösterdi. Ancak FETUA-2 ile FETUA-3 birlikte kullanıldığında farelerin tamamı, normalde öldürücü olan dozun üç katına kadar zehir karşısında hayatta kaldı. Farklı bir çıngıraklı yılan türünün zehirine karşı ise üçüncü bir protein olan FETUA-5'in de eklenmesi gerekti.Mevcut panzehirlerden daha güçlü olabilirLaboratuvar testlerinde üç proteinli karışımın, ticari olarak yaygın kullanılan CroFab panzehirine kıyasla aynı miktardaki zehri etkisiz hale getirmek için ağırlık bakımından yaklaşık 10 kat daha az proteine ihtiyaç duyduğu belirlendi. Moleküler düzeyde ise yaklaşık yedi kat daha verimli olduğu hesaplandı.Araştırmacılar bunun gelecekte daha düşük doz, daha düşük maliyet ve daha az yan etki anlamına gelebileceğini düşünüyor.İnsanlarda ne zaman kullanılabilir? Bununla birlikte bilim insanları önemli bir sınırlamaya da dikkat çekiyor. Deneylerde FETUA proteinleri, farelere verilmeden önce zehirle karıştırıldı. Gerçek hayatta ise panzehir, zehir vücuda yayıldıktan sonra uygulanıyor. Bu nedenle söz konusu proteinlerin yılan sokmasının ardından tedavi amacıyla aynı başarıyı gösterip göstermeyeceği henüz bilinmiyor.Araştırmacılar, insanlarda güvenlik, uygun doz ve proteinlerin kanda ne kadar süre etkili kaldığı gibi soruların yanıtlanması gerektiğini söylüyor. Buna rağmen çalışma, yılanların milyonlarca yıllık evrim sürecinde geliştirdiği doğal savunma mekanizmasının, geleceğin panzehirlerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayabileceğine işaret ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/erdal-besikcioglunun-gozaltina-alindigi-sorusturmada-yoneltilen-suclamalar-aciklandi-1107655204.html

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yılan, zehir, panzehir