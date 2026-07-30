https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/erdal-besikcioglunun-gozaltina-alindigi-sorusturmada-yoneltilen-suclamalar-aciklandi-1107655204.html

Erdal Beşikçioğlu'nun gözaltına alındığı soruşturmada yöneltilen suçlamalar açıklandı

Erdal Beşikçioğlu'nun gözaltına alındığı soruşturmada yöneltilen suçlamalar açıklandı

Sputnik Türkiye

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal... 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T10:56+0300

2026-07-30T10:56+0300

2026-07-30T12:10+0300

türki̇ye

erdal beşikçioğlu

soruşturma

suçlama

ankara

sayıştay

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1e/1107655046_0:101:1897:1168_1920x0_80_0_0_1b8c2ee017df405f2a33c9cf98f6b0de.jpg

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 55 zanlının tamamı gözaltına alındı. Gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Belediye binasında ve çok sayıda adreste aramaAnkara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında Etimesgut Belediyesi hizmet binasında arama başlattı.Ayrıca şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Operasyon 9 ilde eş zamanlı düzenlendiBaşsavcılıktan yapılan açıklamada, operasyonun Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiği belirtildi.Açıklamaya göre, gözaltı kararı verilen şüphelilerden 42'si belediye görevlisi, 13'ü ise firma yetkilisi olarak açıklandı.Soruşturmanın kapsamı açıklandıAnkara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenlenmesi, otopark kiralama işlemleri ile inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği iddiaları üzerine başlatıldığını duyurdu.Başsavcılık, soruşturmanın Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları ile MASAK ve HTS analizleri doğrultusunda yürütüldüğünü belirtti.Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamalarıyla işlem yapıldığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/arac-sahiplerini-ilgilendiren-karar-port-bagaj-ve-cadir-aparatlarina-ceza-uygulanmayacak-1107653772.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

erdal beşikçioğlu, soruşturma, suçlama, ankara, sayıştay