https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/erdal-besikcioglunun-gozaltina-alindigi-sorusturmada-yoneltilen-suclamalar-aciklandi-1107655204.html
Erdal Beşikçioğlu'nun gözaltına alındığı soruşturmada yöneltilen suçlamalar açıklandı
Erdal Beşikçioğlu'nun gözaltına alındığı soruşturmada yöneltilen suçlamalar açıklandı
Sputnik Türkiye
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T10:56+0300
2026-07-30T10:56+0300
2026-07-30T12:10+0300
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erdal beşikçioğlu
soruşturma
suçlama
ankara
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 55 zanlının tamamı gözaltına alındı. Gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Belediye binasında ve çok sayıda adreste aramaAnkara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında Etimesgut Belediyesi hizmet binasında arama başlattı.Ayrıca şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Operasyon 9 ilde eş zamanlı düzenlendiBaşsavcılıktan yapılan açıklamada, operasyonun Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiği belirtildi.Açıklamaya göre, gözaltı kararı verilen şüphelilerden 42'si belediye görevlisi, 13'ü ise firma yetkilisi olarak açıklandı.Soruşturmanın kapsamı açıklandıAnkara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenlenmesi, otopark kiralama işlemleri ile inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği iddiaları üzerine başlatıldığını duyurdu.Başsavcılık, soruşturmanın Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları ile MASAK ve HTS analizleri doğrultusunda yürütüldüğünü belirtti.Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamalarıyla işlem yapıldığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/arac-sahiplerini-ilgilendiren-karar-port-bagaj-ve-cadir-aparatlarina-ceza-uygulanmayacak-1107653772.html
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erdal beşikçioğlu, soruşturma, suçlama, ankara, sayıştay
erdal beşikçioğlu, soruşturma, suçlama, ankara, sayıştay
Erdal Beşikçioğlu'nun gözaltına alındığı soruşturmada yöneltilen suçlamalar açıklandı
10:56 30.07.2026 (güncellendi: 12:10 30.07.2026)
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı. Başsavcılık, soruşturmanın usulsüz ihale, ruhsat işlemleri ve menfaat temini iddialarını kapsadığını açıkladı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 55 zanlının tamamı gözaltına alındı. Gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Belediye binasında ve çok sayıda adreste arama
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında Etimesgut Belediyesi hizmet binasında arama başlattı.
Ayrıca şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Operasyon 9 ilde eş zamanlı düzenlendi
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, operasyonun Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamaya göre, gözaltı kararı verilen şüphelilerden 42'si belediye görevlisi, 13'ü ise firma yetkilisi olarak açıklandı.
Soruşturmanın kapsamı açıklandı
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenlenmesi, otopark kiralama işlemleri ile inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği iddiaları üzerine başlatıldığını duyurdu.
Başsavcılık, soruşturmanın Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları ile MASAK ve HTS analizleri doğrultusunda yürütüldüğünü belirtti.
Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamalarıyla işlem yapıldığı bildirildi.