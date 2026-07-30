https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/besiktas-uefa-sampiyonlar-ligi-3-eleme-turuna-yukseldi-1107671992.html
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'na yükseldi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'na yükseldi
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Midtjylland'ı 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T21:59+0300
2026-07-30T21:59+0300
2026-07-30T22:15+0300
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland'a konuk oldu.İlk maçı 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, Rashica ve Orkun Kökçü'nün golleriyle UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseldi.Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Hradec Kralove'yle eşleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/besiktas-teknik-direktoru-italiano-daha-fazla-gol-atabilirdik-1107508105.html
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beşiktaş, maç, maç yayını, tarihi maç, şampiyonlar ligi kupası, uefa şampiyonlar ligi
beşiktaş, maç, maç yayını, tarihi maç, şampiyonlar ligi kupası, uefa şampiyonlar ligi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'na yükseldi
21:59 30.07.2026 (güncellendi: 22:15 30.07.2026)
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Midtjylland'ı 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland'a konuk oldu.
İlk maçı 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, Rashica ve Orkun Kökçü'nün golleriyle UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseldi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Hradec Kralove'yle eşleşti.