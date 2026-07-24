https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/besiktas-teknik-direktoru-italiano-daha-fazla-gol-atabilirdik-1107508105.html

Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano: Daha fazla gol atabilirdik

Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano: Daha fazla gol atabilirdik

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Midtjylland galibiyetinin ardından rövanş öncesi avantaj elde ettiklerini söyledi. 24.07.2026, Sputnik Türkiye

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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Midtjylland'ı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Italiano, "Mükemmel bir gece geçirdik. Çok güzel bir stat gördüm. İnanılmaz bir atmosfer gördüm. İkinci maçı daha rahat geçirebilmek için daha fazla gol atabilirdik. Ben yine de mutluyum. İkinci maça hazırlanacağız. Orası bir savaş alanı olacak" dedi.Maç sırasında yaşadığı heyecanla ilgili soruyu da yanıtlayan İtalyan teknik adam, "Ben maçları böyle yaşayan bir insanım. Oyuncularıma yardım etmek istiyorum. O yüzden sanki oradaki 12'nci adam gibiyim. Onlarla beraber maçı yaşamayı seviyorum. Yandan onları sürekli itmeye çalışıyorum, enerjilerini yükseltmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

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