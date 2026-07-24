Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/besiktas-teknik-direktoru-italiano-daha-fazla-gol-atabilirdik-1107508105.html
Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano: Daha fazla gol atabilirdik
Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano: Daha fazla gol atabilirdik
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Midtjylland galibiyetinin ardından rövanş öncesi avantaj elde ettiklerini söyledi. 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T00:18+0300
2026-07-24T00:18+0300
spor
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
maç
maç yayını
tarihi maç
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/18/1107507944_0:182:3074:1911_1920x0_80_0_0_7f9e3bc88791b0083a59736bd255aba5.jpg
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Midtjylland'ı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Italiano, "Mükemmel bir gece geçirdik. Çok güzel bir stat gördüm. İnanılmaz bir atmosfer gördüm. İkinci maçı daha rahat geçirebilmek için daha fazla gol atabilirdik. Ben yine de mutluyum. İkinci maça hazırlanacağız. Orası bir savaş alanı olacak" dedi.Maç sırasında yaşadığı heyecanla ilgili soruyu da yanıtlayan İtalyan teknik adam, "Ben maçları böyle yaşayan bir insanım. Oyuncularıma yardım etmek istiyorum. O yüzden sanki oradaki 12'nci adam gibiyim. Onlarla beraber maçı yaşamayı seviyorum. Yandan onları sürekli itmeye çalışıyorum, enerjilerini yükseltmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/besiktas-evinde-3-puani-elde-etti-1107506945.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/18/1107507944_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_56b97cbebeb6dc05bce9c98ec4291860.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano: Daha fazla gol atabilirdik

00:18 24.07.2026
© AA / Saffet AzakBeşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
© AA / Saffet Azak
Abone ol
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Midtjylland galibiyetinin ardından rövanş öncesi avantaj elde ettiklerini söyledi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Midtjylland'ı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Italiano, "Mükemmel bir gece geçirdik. Çok güzel bir stat gördüm. İnanılmaz bir atmosfer gördüm. İkinci maçı daha rahat geçirebilmek için daha fazla gol atabilirdik. Ben yine de mutluyum. İkinci maça hazırlanacağız. Orası bir savaş alanı olacak" dedi.
Maç sırasında yaşadığı heyecanla ilgili soruyu da yanıtlayan İtalyan teknik adam, "Ben maçları böyle yaşayan bir insanım. Oyuncularıma yardım etmek istiyorum. O yüzden sanki oradaki 12'nci adam gibiyim. Onlarla beraber maçı yaşamayı seviyorum. Yandan onları sürekli itmeye çalışıyorum, enerjilerini yükseltmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş ve Midtjylland karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
SPOR
Beşiktaş evinde 3 puanı elde etti
Dün, 23:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала