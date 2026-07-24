https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/besiktas-teknik-direktoru-italiano-daha-fazla-gol-atabilirdik-1107508105.html
Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano: Daha fazla gol atabilirdik
Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano: Daha fazla gol atabilirdik
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Midtjylland galibiyetinin ardından rövanş öncesi avantaj elde ettiklerini söyledi. 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T00:18+0300
2026-07-24T00:18+0300
2026-07-24T00:18+0300
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Midtjylland'ı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Italiano, "Mükemmel bir gece geçirdik. Çok güzel bir stat gördüm. İnanılmaz bir atmosfer gördüm. İkinci maçı daha rahat geçirebilmek için daha fazla gol atabilirdik. Ben yine de mutluyum. İkinci maça hazırlanacağız. Orası bir savaş alanı olacak" dedi.Maç sırasında yaşadığı heyecanla ilgili soruyu da yanıtlayan İtalyan teknik adam, "Ben maçları böyle yaşayan bir insanım. Oyuncularıma yardım etmek istiyorum. O yüzden sanki oradaki 12'nci adam gibiyim. Onlarla beraber maçı yaşamayı seviyorum. Yandan onları sürekli itmeye çalışıyorum, enerjilerini yükseltmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/besiktas-evinde-3-puani-elde-etti-1107506945.html
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beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano: Daha fazla gol atabilirdik
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Midtjylland galibiyetinin ardından rövanş öncesi avantaj elde ettiklerini söyledi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Midtjylland'ı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Italiano, "Mükemmel bir gece geçirdik. Çok güzel bir stat gördüm. İnanılmaz bir atmosfer gördüm. İkinci maçı daha rahat geçirebilmek için daha fazla gol atabilirdik. Ben yine de mutluyum. İkinci maça hazırlanacağız. Orası bir savaş alanı olacak" dedi.
Maç sırasında yaşadığı heyecanla ilgili soruyu da yanıtlayan İtalyan teknik adam, "Ben maçları böyle yaşayan bir insanım. Oyuncularıma yardım etmek istiyorum. O yüzden sanki oradaki 12'nci adam gibiyim. Onlarla beraber maçı yaşamayı seviyorum. Yandan onları sürekli itmeye çalışıyorum, enerjilerini yükseltmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.