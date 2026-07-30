Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/bakan-gurlek-duyurdu-yargi-hizmetlerinin-etkinligi-burolari-kuruluyor-1107670797.html
Bakan Gürlek duyurdu: Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları kuruluyor
Bakan Gürlek duyurdu: Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları kuruluyor
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanlığı bünyesinde, yargı süreçlerindeki gecikmeleri takip etmek amacıyla adliyelerde 'Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları' kurulacak. 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T20:41+0300
2026-07-30T20:41+0300
türki̇ye
adalet
adalet bakanlığı
adalet bakanı
türkiye adalet bakanlığı
yargı
yargı reformu
akın gürlek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105014811_0:31:1600:931_1920x0_80_0_0_9712e82fec0f3f68683db10e414bab80.jpg
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı süreçlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla adliyelerde yeni büroların oluşturulacağını açıkladı.Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları'nın halkın yargı süreçlerinde yaşadığı gecikmelerin ve uygulamaya ilişkin sorunların yakından takip edilmesini sağlayacağını belirtti.Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamındaki hedefler doğrultusunda kurulacak büroların, adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye ve idare mahkemeleri adalet komisyonları bünyesinde faaliyet göstereceği bildirildi.Bürolar aracılığıyla mahkemelerin dosya görülme ve bekleme süreleri ile hedef sürelere uyum oranları düzenli olarak takip edilecek, elde edilen veriler analiz edilerek raporlanacak.Bakan Gürlek, çalışmalarla yargı hizmetlerinde yaşanan sorunların yerinde tespit edilerek çözüm odaklı adımlar atılacağını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/bakan-gurlek-haluk-levent-izmirden-tekneyle-yunan-adalarina-kacacakti-1107533517.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105014811_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_3abb6c2945763a8938d3ea2595fcc1f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
adalet, adalet bakanlığı, adalet bakanı, türkiye adalet bakanlığı, yargı, yargı reformu, akın gürlek
adalet, adalet bakanlığı, adalet bakanı, türkiye adalet bakanlığı, yargı, yargı reformu, akın gürlek

Bakan Gürlek duyurdu: Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları kuruluyor

20:41 30.07.2026
© AA / Arda KüçükkayaAdalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
© AA / Arda Küçükkaya
Abone ol
Adalet Bakanlığı bünyesinde, yargı süreçlerindeki gecikmeleri takip etmek amacıyla adliyelerde 'Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları' kurulacak.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı süreçlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla adliyelerde yeni büroların oluşturulacağını açıkladı.
Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları'nın halkın yargı süreçlerinde yaşadığı gecikmelerin ve uygulamaya ilişkin sorunların yakından takip edilmesini sağlayacağını belirtti.
Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamındaki hedefler doğrultusunda kurulacak büroların, adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye ve idare mahkemeleri adalet komisyonları bünyesinde faaliyet göstereceği bildirildi.
Bürolar aracılığıyla mahkemelerin dosya görülme ve bekleme süreleri ile hedef sürelere uyum oranları düzenli olarak takip edilecek, elde edilen veriler analiz edilerek raporlanacak.
Bakan Gürlek, çalışmalarla yargı hizmetlerinde yaşanan sorunların yerinde tespit edilerek çözüm odaklı adımlar atılacağını ifade etti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
TÜRKİYE
Bakan Gürlek: Haluk Levent, İzmir'den tekneyle Yunan adalarına kaçacaktı
24 Temmuz, 22:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала