https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/bakan-gurlek-duyurdu-yargi-hizmetlerinin-etkinligi-burolari-kuruluyor-1107670797.html

Bakan Gürlek duyurdu: Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları kuruluyor

Bakan Gürlek duyurdu: Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları kuruluyor

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanlığı bünyesinde, yargı süreçlerindeki gecikmeleri takip etmek amacıyla adliyelerde 'Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları' kurulacak. 30.07.2026, Sputnik Türkiye

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akın gürlek

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı süreçlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla adliyelerde yeni büroların oluşturulacağını açıkladı.Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları'nın halkın yargı süreçlerinde yaşadığı gecikmelerin ve uygulamaya ilişkin sorunların yakından takip edilmesini sağlayacağını belirtti.Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamındaki hedefler doğrultusunda kurulacak büroların, adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye ve idare mahkemeleri adalet komisyonları bünyesinde faaliyet göstereceği bildirildi.Bürolar aracılığıyla mahkemelerin dosya görülme ve bekleme süreleri ile hedef sürelere uyum oranları düzenli olarak takip edilecek, elde edilen veriler analiz edilerek raporlanacak.Bakan Gürlek, çalışmalarla yargı hizmetlerinde yaşanan sorunların yerinde tespit edilerek çözüm odaklı adımlar atılacağını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/bakan-gurlek-haluk-levent-izmirden-tekneyle-yunan-adalarina-kacacakti-1107533517.html

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