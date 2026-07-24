Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/bakan-gurlek-haluk-levent-izmirden-tekneyle-yunan-adalarina-kacacakti-1107533517.html
Bakan Gürlek: Haluk Levent, İzmir'den tekneyle Yunan adalarına kaçacaktı
Bakan Gürlek: Haluk Levent, İzmir'den tekneyle Yunan adalarına kaçacaktı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haluk Levent'in İzmir'den tekneyle Yunan adalarına gitmeye çalıştığını, yurt dışı çıkış yasağını öğrenmesinin ardından telefonunu... 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T22:15+0300
2026-07-24T22:39+0300
türki̇ye
haluk levent
i̇zmir
ahbap derneği
anadolu halk ve barış platformu (ahbap)
muhsin yazıcıoğlu
büyük birlik partisi (bbp)
fetö
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/15/1105189161_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_9001da42c00f4f6abb3b6668cbe2682d.jpg
Adalet Bakanı Akın Gürlek, TRT Haber canlı yayınında Ahbap Derneği soruşturması ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu.Ahbap soruşturmasının başlangıç sürecine ilişkin konuşan Bakan Gürlek, ''Haluk Levent'in üvey kardeşi, Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Yapılan incelemelerde hesap hareketleri incelendi, Haluk Levent'le para transferleri tespit edildi ve bu kapsamda MASAK raporu hazırlandı'' dedi.Bakan Gürlek, "Deprem döneminde Ahbap Derneği'nde 245 milyon dolar (o dönemin kuruyla 4.3 milyar TL) para toplandı. Ancak burada asıl kritik ve suç teşkil eden husus, bu paraların Haluk Levent’in şahsi hesabına aktarılmasıdır. MASAK raporlarında ve kendisinin ikrarında da görüldüğü üzere; Haluk Levent kumar ve bahis sarmalına düştüğünü, bu borçlar nedeniyle dernekten para aldığını kabul etmiştir" ifadelerini kullandı.Bakan Gürlek, "Yasal bahis sitelerinde 990 milyon TL oynadığı tespit edilmiştir. Vatandaşların depremzedeler için tamamen iyi niyet ve hayırseverlikle bağışladığı paraların kişisel hesaba geçirilip kumarda kullanılması suçtur" dedi.Haluk Levent'in yakalanma sürecine ilişkin de konuşan Bakan Gürlek, "Haluk Levent, İzmir'den tekneyle Yunan adalarına kaçacaktı. 12 Temmuz'da yurt dışına çıkmak isterken yurt dışı çıkış yasağını öğrendi. Telefonunu kapatınca savcılarımız harekete geçti. Pazar günü Haluk Levent'i aldılar" açıklamasında bulundu.Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasıHelikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun soruşturmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Gürlek, "Soruşturma kapsamında helikopterin, düşmeden hemen önce üzerinden geçen bir F-4 uçağının etkisiyle kaza yaptığı değerlendiriliyor" dedi.Bakan Gürlek, "O dönem F-4 uçağını kullanan pilotun eşinin parmak izi Adil Öksüz’ün evinde bulunurken, pilotun mahrem imamla görüşmeleri de saptandı. Ayrıca tutuklanan FETÖ Elazığ İl İmamı’nın Bylock’ta 'Tereyağından kıl çeker gibi bu işi hallettik' şeklinde yazıştığı belirlendi" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/haluk-levent-kumar-cok-kotu-bir-hastaliktir-1107410183.html
türki̇ye
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/15/1105189161_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_ddc2d4fb1f4415240d69198a15bc8a72.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haluk levent, i̇zmir, ahbap derneği, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), muhsin yazıcıoğlu, büyük birlik partisi (bbp), fetö
haluk levent, i̇zmir, ahbap derneği, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), muhsin yazıcıoğlu, büyük birlik partisi (bbp), fetö

Bakan Gürlek: Haluk Levent, İzmir'den tekneyle Yunan adalarına kaçacaktı

22:15 24.07.2026 (güncellendi: 22:39 24.07.2026)
© AA / Arda KüçükkayaAdalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
© AA / Arda Küçükkaya
Abone ol
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haluk Levent'in İzmir'den tekneyle Yunan adalarına gitmeye çalıştığını, yurt dışı çıkış yasağını öğrenmesinin ardından telefonunu kapatması üzerine savcılık ekiplerinin harekete geçtiğini söyledi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, TRT Haber canlı yayınında Ahbap Derneği soruşturması ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu.
Ahbap soruşturmasının başlangıç sürecine ilişkin konuşan Bakan Gürlek, ''Haluk Levent'in üvey kardeşi, Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Yapılan incelemelerde hesap hareketleri incelendi, Haluk Levent'le para transferleri tespit edildi ve bu kapsamda MASAK raporu hazırlandı'' dedi.
Bakan Gürlek, "Deprem döneminde Ahbap Derneği'nde 245 milyon dolar (o dönemin kuruyla 4.3 milyar TL) para toplandı. Ancak burada asıl kritik ve suç teşkil eden husus, bu paraların Haluk Levent’in şahsi hesabına aktarılmasıdır. MASAK raporlarında ve kendisinin ikrarında da görüldüğü üzere; Haluk Levent kumar ve bahis sarmalına düştüğünü, bu borçlar nedeniyle dernekten para aldığını kabul etmiştir" ifadelerini kullandı.
Bakan Gürlek, "Yasal bahis sitelerinde 990 milyon TL oynadığı tespit edilmiştir. Vatandaşların depremzedeler için tamamen iyi niyet ve hayırseverlikle bağışladığı paraların kişisel hesaba geçirilip kumarda kullanılması suçtur" dedi.
Haluk Levent'in yakalanma sürecine ilişkin de konuşan Bakan Gürlek, "Haluk Levent, İzmir'den tekneyle Yunan adalarına kaçacaktı. 12 Temmuz'da yurt dışına çıkmak isterken yurt dışı çıkış yasağını öğrendi. Telefonunu kapatınca savcılarımız harekete geçti. Pazar günü Haluk Levent'i aldılar" açıklamasında bulundu.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun soruşturmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Gürlek, "Soruşturma kapsamında helikopterin, düşmeden hemen önce üzerinden geçen bir F-4 uçağının etkisiyle kaza yaptığı değerlendiriliyor" dedi.
Bakan Gürlek, "O dönem F-4 uçağını kullanan pilotun eşinin parmak izi Adil Öksüz’ün evinde bulunurken, pilotun mahrem imamla görüşmeleri de saptandı. Ayrıca tutuklanan FETÖ Elazığ İl İmamı’nın Bylock’ta 'Tereyağından kıl çeker gibi bu işi hallettik' şeklinde yazıştığı belirlendi" ifadelerini kullandı.
Haluk Levent- AHBAP - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
TÜRKİYE
Haluk Levent: Kumar çok kötü bir hastalıktır
21 Temmuz, 00:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала