https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/bakan-gurlek-haluk-levent-izmirden-tekneyle-yunan-adalarina-kacacakti-1107533517.html
Bakan Gürlek: Haluk Levent, İzmir'den tekneyle Yunan adalarına kaçacaktı
Bakan Gürlek: Haluk Levent, İzmir'den tekneyle Yunan adalarına kaçacaktı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haluk Levent'in İzmir'den tekneyle Yunan adalarına gitmeye çalıştığını, yurt dışı çıkış yasağını öğrenmesinin ardından telefonunu... 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T22:15+0300
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, TRT Haber canlı yayınında Ahbap Derneği soruşturması ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu.Ahbap soruşturmasının başlangıç sürecine ilişkin konuşan Bakan Gürlek, ''Haluk Levent'in üvey kardeşi, Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Yapılan incelemelerde hesap hareketleri incelendi, Haluk Levent'le para transferleri tespit edildi ve bu kapsamda MASAK raporu hazırlandı'' dedi.Bakan Gürlek, "Deprem döneminde Ahbap Derneği'nde 245 milyon dolar (o dönemin kuruyla 4.3 milyar TL) para toplandı. Ancak burada asıl kritik ve suç teşkil eden husus, bu paraların Haluk Levent’in şahsi hesabına aktarılmasıdır. MASAK raporlarında ve kendisinin ikrarında da görüldüğü üzere; Haluk Levent kumar ve bahis sarmalına düştüğünü, bu borçlar nedeniyle dernekten para aldığını kabul etmiştir" ifadelerini kullandı.Bakan Gürlek, "Yasal bahis sitelerinde 990 milyon TL oynadığı tespit edilmiştir. Vatandaşların depremzedeler için tamamen iyi niyet ve hayırseverlikle bağışladığı paraların kişisel hesaba geçirilip kumarda kullanılması suçtur" dedi.Haluk Levent'in yakalanma sürecine ilişkin de konuşan Bakan Gürlek, "Haluk Levent, İzmir'den tekneyle Yunan adalarına kaçacaktı. 12 Temmuz'da yurt dışına çıkmak isterken yurt dışı çıkış yasağını öğrendi. Telefonunu kapatınca savcılarımız harekete geçti. Pazar günü Haluk Levent'i aldılar" açıklamasında bulundu.Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasıHelikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun soruşturmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Gürlek, "Soruşturma kapsamında helikopterin, düşmeden hemen önce üzerinden geçen bir F-4 uçağının etkisiyle kaza yaptığı değerlendiriliyor" dedi.Bakan Gürlek, "O dönem F-4 uçağını kullanan pilotun eşinin parmak izi Adil Öksüz’ün evinde bulunurken, pilotun mahrem imamla görüşmeleri de saptandı. Ayrıca tutuklanan FETÖ Elazığ İl İmamı’nın Bylock’ta 'Tereyağından kıl çeker gibi bu işi hallettik' şeklinde yazıştığı belirlendi" ifadelerini kullandı.
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haluk levent, i̇zmir, ahbap derneği, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), muhsin yazıcıoğlu, büyük birlik partisi (bbp), fetö
haluk levent, i̇zmir, ahbap derneği, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), muhsin yazıcıoğlu, büyük birlik partisi (bbp), fetö
Bakan Gürlek: Haluk Levent, İzmir'den tekneyle Yunan adalarına kaçacaktı
22:15 24.07.2026 (güncellendi: 22:39 24.07.2026)
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haluk Levent'in İzmir'den tekneyle Yunan adalarına gitmeye çalıştığını, yurt dışı çıkış yasağını öğrenmesinin ardından telefonunu kapatması üzerine savcılık ekiplerinin harekete geçtiğini söyledi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, TRT Haber canlı yayınında Ahbap Derneği soruşturması ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu.
Ahbap soruşturmasının başlangıç sürecine ilişkin konuşan Bakan Gürlek, ''Haluk Levent'in üvey kardeşi, Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Yapılan incelemelerde hesap hareketleri incelendi, Haluk Levent'le para transferleri tespit edildi ve bu kapsamda MASAK raporu hazırlandı'' dedi.
Bakan Gürlek, "Deprem döneminde Ahbap Derneği'nde 245 milyon dolar (o dönemin kuruyla 4.3 milyar TL) para toplandı. Ancak burada asıl kritik ve suç teşkil eden husus, bu paraların Haluk Levent’in şahsi hesabına aktarılmasıdır. MASAK raporlarında ve kendisinin ikrarında da görüldüğü üzere; Haluk Levent kumar ve bahis sarmalına düştüğünü, bu borçlar nedeniyle dernekten para aldığını kabul etmiştir" ifadelerini kullandı.
Bakan Gürlek, "Yasal bahis sitelerinde 990 milyon TL oynadığı tespit edilmiştir. Vatandaşların depremzedeler için tamamen iyi niyet ve hayırseverlikle bağışladığı paraların kişisel hesaba geçirilip kumarda kullanılması suçtur" dedi.
Haluk Levent'in yakalanma sürecine ilişkin de konuşan Bakan Gürlek, "Haluk Levent, İzmir'den tekneyle Yunan adalarına kaçacaktı. 12 Temmuz'da yurt dışına çıkmak isterken yurt dışı çıkış yasağını öğrendi. Telefonunu kapatınca savcılarımız harekete geçti. Pazar günü Haluk Levent'i aldılar" açıklamasında bulundu.
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması
Helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun soruşturmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Gürlek, "Soruşturma kapsamında helikopterin, düşmeden hemen önce üzerinden geçen bir F-4 uçağının etkisiyle kaza yaptığı değerlendiriliyor" dedi.
Bakan Gürlek, "O dönem F-4 uçağını kullanan pilotun eşinin parmak izi Adil Öksüz’ün evinde bulunurken, pilotun mahrem imamla görüşmeleri de saptandı. Ayrıca tutuklanan FETÖ Elazığ İl İmamı’nın Bylock’ta 'Tereyağından kıl çeker gibi bu işi hallettik' şeklinde yazıştığı belirlendi" ifadelerini kullandı.