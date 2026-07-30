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Avrupa erken veda: Başakaşehir, Inter Turku'ya 2-0 mağlup oldu
Avrupa erken veda: Başakaşehir, Inter Turku'ya 2-0 mağlup oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında İstanbul Başakşehir, deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti. 30.07.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılan Başakşehir, rövanş maçında Inter Turku'ya konuk oldu.Finlandiya temsilcisi karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak bir üst tura yükselirken, turuncu-lacivertliler UEFA Konferans Ligi'ne veda etti.Inter Turku ise UEFA Konferans Ligi 3. eleme turuna çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/basaksehir-teknik-direktoru-sahin-orada-turu-gececegimizden-eminim-1107474508.html
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rams başakşehir, başakşehir, i̇stanbul başakşehir, uefa, uefa avrupa konferans ligi, maç, maç yayını
rams başakşehir, başakşehir, i̇stanbul başakşehir, uefa, uefa avrupa konferans ligi, maç, maç yayını

Avrupa erken veda: Başakaşehir, Inter Turku'ya 2-0 mağlup oldu

21:19 30.07.2026
© AA / Beyza CömertBaşakşehir, Inter Turku'ya 2-0 mağlup oldu
Başakşehir, Inter Turku'ya 2-0 mağlup oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
© AA / Beyza Cömert
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UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında İstanbul Başakşehir, deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.
İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılan Başakşehir, rövanş maçında Inter Turku'ya konuk oldu.
Finlandiya temsilcisi karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak bir üst tura yükselirken, turuncu-lacivertliler UEFA Konferans Ligi'ne veda etti.
Inter Turku ise UEFA Konferans Ligi 3. eleme turuna çıktı.
İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
SPOR
Başakşehir Teknik Direktörü Şahin: Orada turu geçeceğimizden eminim
23 Temmuz, 00:32
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