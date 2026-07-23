https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/basaksehir-teknik-direktoru-sahin-orada-turu-gececegimizden-eminim-1107474508.html
Başakşehir Teknik Direktörü Şahin: Orada turu geçeceğimizden eminim
Başakşehir Teknik Direktörü Şahin: Orada turu geçeceğimizden eminim
Sputnik Türkiye
Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Inter Turku'yla 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Finlandiya'da oynanacak rövanş karşılaşmasında turu... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T00:32+0300
2026-07-23T00:32+0300
2026-07-23T00:32+0300
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Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Inter Turku'yla 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Nuri Şahin, “Birkaç oyuncumuzun dikkatsizliği sonucu gereksiz bir gol yedik. Daha iyi bir skorla ayrılmak isterdik. İkinci yarıdaki oyundan memnunum. Orada turu geçeceğimizden eminim” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/basaksehir-turu-deplasmana-birakti-1107473329.html
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Başakşehir Teknik Direktörü Şahin: Orada turu geçeceğimizden eminim
Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Inter Turku'yla 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Finlandiya'da oynanacak rövanş karşılaşmasında turu geçeceklerine inandığını söyledi.
Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Inter Turku'yla 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Nuri Şahin, “Birkaç oyuncumuzun dikkatsizliği sonucu gereksiz bir gol yedik. Daha iyi bir skorla ayrılmak isterdik. İkinci yarıdaki oyundan memnunum. Orada turu geçeceğimizden eminim” ifadelerini kullandı.