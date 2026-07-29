https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/yeni-zelanda-semalarinda-dev-ates-topu-panigi-gorgu-taniklari-kulaklari-sagir-eden-bir-kukreme-1107630626.html
Yeni Zelanda semalarında dev ateş topu paniği: Görgü tanıkları 'kulakları sağır eden bir kükreme' duyduklarını anlattı
Yeni Zelanda semalarında dev ateş topu paniği: Görgü tanıkları 'kulakları sağır eden bir kükreme' duyduklarını anlattı
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Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası semalarında görülen devasa ateş topu, çok sayıda kişi tarafından görüntülendi. Fireballs Aotearoa ve yetkililer, olayın büyük... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
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Yeni Zelanda semalarında görülen devasa bir ateş topu, ülkenin farklı bölgelerinde büyük heyecana neden oldu.Yerel televizyon kanalı 1News'in haberine göre, olay salı gecesi Kuzey Adası üzerinde meydana geldi. Çok sayıda görgü tanığı, gökyüzünde hızla ilerleyen parlak bir meteorun ardından şiddetli bir gürültü duyduklarını bildirdi.Meteor gözlem ağına çok sayıda ihbar yapıldıYeni Zelanda'daki meteor gözlem ağı Fireballs Aotearoa, yerel saatle 22.26 sularında görülen ateş topuna ilişkin kısa sürede çok sayıda ihbar aldığını açıkladı.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, büyük ve parlak sarı renkli gök cisminin birkaç kez ışık saçtıktan sonra gözden kaybolduğu görüldü."Gökyüzünde alevler içinde ilerledi"Olaya tanıklık eden Talulah Hodder, gökyüzünün tamamen açık olduğunu belirterek, bir anda devasa, alevler içinde ilerleyen bir cismin büyük bir hızla ufku geçtiğini söyledi.Hodder, olay sırasında güçlü bir kükreme ve ardından hafif bir tıslama sesi duyduğunu ifade etti.Bir başka görgü tanığı ise evlerinin üzerinden gelen yüksek gürültünün tüm aileyi şaşkına çevirdiğini belirtti.Uzmanlar: Meteor parçaları yere düşmüş olabilirFireballs Aotearoa Sözcüsü Steve Wyn-Harris, olayla ilgili kamera kayıtlarının ve gözlem verilerinin ayrıntılı şekilde analiz edildiğini açıkladı.Wyn-Harris, ateş topuna eşlik eden yüksek sesin meteorun atmosfere alışılmışın dışında daha alçak bir açıyla girdiğine işaret edebileceğini belirterek, meteorun bazı parçalarının yeryüzüne ulaşmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.Yetkililer, analizlerin tamamlanmasının ardından meteorun izlediği rota ve olası düşüş alanına ilişkin daha ayrıntılı bilgi paylaşılacağını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/kilauea-yeniden-patladi-lav-puskurmesi-basladi-havacilik-alarm-seviyesi-yukseltildi-1107628686.html
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kuzey adası, bilim, bilim haberleri, bilim insanları, uzay, meteor, meteor
Yeni Zelanda semalarında dev ateş topu paniği: Görgü tanıkları 'kulakları sağır eden bir kükreme' duyduklarını anlattı
Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası semalarında görülen devasa ateş topu, çok sayıda kişi tarafından görüntülendi. Fireballs Aotearoa ve yetkililer, olayın büyük olasılıkla atmosfere giren bir meteordan kaynaklandığını belirtirken, görgü tanıkları gökyüzünü aydınlatan cismin ardından güçlü bir patlama ve tıslama sesi duyduklarını aktardı.
Yeni Zelanda semalarında görülen devasa bir ateş topu, ülkenin farklı bölgelerinde büyük heyecana neden oldu.
Yerel televizyon kanalı 1News'in haberine göre, olay salı gecesi Kuzey Adası üzerinde meydana geldi. Çok sayıda görgü tanığı, gökyüzünde hızla ilerleyen parlak bir meteorun ardından şiddetli bir gürültü duyduklarını bildirdi.
Meteor gözlem ağına çok sayıda ihbar yapıldı
Yeni Zelanda'daki meteor gözlem ağı Fireballs Aotearoa, yerel saatle 22.26 sularında görülen ateş topuna ilişkin kısa sürede çok sayıda ihbar aldığını açıkladı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, büyük ve parlak sarı renkli gök cisminin birkaç kez ışık saçtıktan sonra gözden kaybolduğu görüldü.
"Gökyüzünde alevler içinde ilerledi"
Olaya tanıklık eden Talulah Hodder, gökyüzünün tamamen açık olduğunu belirterek, bir anda devasa, alevler içinde ilerleyen bir cismin büyük bir hızla ufku geçtiğini söyledi.
Hodder, olay sırasında güçlü bir kükreme ve ardından hafif bir tıslama sesi duyduğunu ifade etti.
Bir başka görgü tanığı ise evlerinin üzerinden gelen yüksek gürültünün tüm aileyi şaşkına çevirdiğini belirtti.
Uzmanlar: Meteor parçaları yere düşmüş olabilir
Fireballs Aotearoa Sözcüsü Steve Wyn-Harris, olayla ilgili kamera kayıtlarının ve gözlem verilerinin ayrıntılı şekilde analiz edildiğini açıkladı.
Wyn-Harris, ateş topuna eşlik eden yüksek sesin meteorun atmosfere alışılmışın dışında daha alçak bir açıyla girdiğine işaret edebileceğini belirterek, meteorun bazı parçalarının yeryüzüne ulaşmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.
Yetkililer, analizlerin tamamlanmasının ardından meteorun izlediği rota ve olası düşüş alanına ilişkin daha ayrıntılı bilgi paylaşılacağını bildirdi.