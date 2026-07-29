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Kilauea yeniden patladı: Lav püskürmesi başladı, havacılık alarm seviyesi yükseltildi
Kilauea yeniden patladı: Lav püskürmesi başladı, havacılık alarm seviyesi yükseltildi
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Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, zirvesindeki Halemaumau Kraterinde yeniden faaliyete geçti. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), patlamanın 52. evresinin... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T12:40+0300
2026-07-29T12:40+0300
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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Hawaii'de bulunan dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea Yanardağının zirvesindeki Halemaumau Kraterinde yeni bir patlama evresinin başladığını açıkladı.Kurumun açıklamasına göre, patlamanın 52. evresi, 28 Temmuz'da Hawaii yerel saatiyle 10.22'de kuzey bacasında gözlenen zayıf öncü volkanik hareketlerin ardından lav taşmasıyla başladı.Lav taşmaları gözlendiUSGS, patlamanın ilk aşamasında kuzeydeki havalandırma bacasından lav taşmaları meydana geldiğini ve volkanik aktivitenin devam ettiğini bildirdi.Yetkililer, bölgedeki sismik hareketliliğin yakından izlendiğini ve yanardağın faaliyetlerinin düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.Havacılık için alarm seviyesi yükseltildiPatlamanın başlamasının ardından sismologlar, volkanik kül ve gaz emisyonlarının hava trafiği açısından oluşturabileceği risk nedeniyle havacılık alarm seviyesini sarıdan turuncuya çıkardı.Yetkililer, özellikle yanardağ çevresindeki hava sahasında faaliyet gösteren uçakların güncel uyarıları takip etmesi gerektiğini vurguladı.USGS canlı yayın görüntülerini paylaştıABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, Kilauea Yanardağının farklı açılardan lav püskürttüğü anları gösteren çok sayıda canlı yayın kamerası görüntüsünü de kamuoyuyla paylaştı.Yayımlanan görüntülerde, Halemaumau Kraterinden yükselen lav akıntıları ve yoğun volkanik hareketlilik net şekilde görüldü.
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abd, hawaii, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), haberler
abd, hawaii, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), haberler
Kilauea yeniden patladı: Lav püskürmesi başladı, havacılık alarm seviyesi yükseltildi
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, zirvesindeki Halemaumau Kraterinde yeniden faaliyete geçti. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), patlamanın 52. evresinin başladığını duyururken, kuzey bacasından lav taşmaları gözlendiğini açıkladı. Gelişmenin ardından havacılık için tehlike seviyesi sarıdan turuncuya yükseltildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Hawaii'de bulunan dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea Yanardağının zirvesindeki Halemaumau Kraterinde yeni bir patlama evresinin başladığını açıkladı.
Kurumun açıklamasına göre, patlamanın 52. evresi, 28 Temmuz'da Hawaii yerel saatiyle 10.22'de kuzey bacasında gözlenen zayıf öncü volkanik hareketlerin ardından lav taşmasıyla başladı.
USGS, patlamanın ilk aşamasında kuzeydeki havalandırma bacasından lav taşmaları meydana geldiğini ve volkanik aktivitenin devam ettiğini bildirdi.
Yetkililer, bölgedeki sismik hareketliliğin yakından izlendiğini ve yanardağın faaliyetlerinin düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.
Havacılık için alarm seviyesi yükseltildi
Patlamanın başlamasının ardından sismologlar, volkanik kül ve gaz emisyonlarının hava trafiği açısından oluşturabileceği risk nedeniyle havacılık alarm seviyesini sarıdan turuncuya çıkardı.
Yetkililer, özellikle yanardağ çevresindeki hava sahasında faaliyet gösteren uçakların güncel uyarıları takip etmesi gerektiğini vurguladı.
USGS canlı yayın görüntülerini paylaştı
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, Kilauea Yanardağının farklı açılardan lav püskürttüğü anları gösteren çok sayıda canlı yayın kamerası görüntüsünü de kamuoyuyla paylaştı.
Yayımlanan görüntülerde, Halemaumau Kraterinden yükselen lav akıntıları ve yoğun volkanik hareketlilik net şekilde görüldü.