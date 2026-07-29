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Üniversitedeki taciz iddiası ortalığı karıştırdı: 'Çimlere uzanalım biraz günah işleyelim'
Üniversitedeki taciz iddiası ortalığı karıştırdı: 'Çimlere uzanalım biraz günah işleyelim'
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde bir öğretim görevlisinin bir kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi. YÖK tarafından ihraç edilen akademisyenin mahkeme... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T13:29+0300
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çanakkale onsekiz mart üniversitesi
taciz
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'ndeki bir kız öğrenci, akademisyen O.S. hakkındaki taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Taciz soruşturmasında akademisyen YÖK tarafından ihraç edildi. Dava açan akademisyen hakkında mahkeme göreve iade kararı verince ortalık karıştı. Akademisyenin daha önce de 38 kız öğrencinin şikayetiyle 3 kez görevden uzaklaştırma cezası aldığı belirlendi. Karar sosyal medyada da gündem oldu. Odasına çağırıp taciz ettiği iddia edildiSabah'ın haberine göre Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde kız öğrenci G.N.İ., uzaktan eğitim sürecinde sınıfta kimse olmadığı sırada derse gelen öğretim görevlisi O.S'nin odasındaki kitapları bahane ederek 'derse odamda devam edelim' demesi üzerine ders işleyeceklerini düşünerek teklifi kabul etti. Eşinden boşandığı öğrenilen O.S., iddiaya göre daha sonra öğrencisine "Bugün keyfin yok gibi baş başa dağlara, kırlara gidelim. Çimlere uzanalım biraz günah işleyelim" dedi. Bu sözler üzerine G.N.İ, korkarak odadan ayrıldı. İddialara göre akademisyen ders sırasında ise genç kızın yanına giderek tacizlerini sürdürdü.Daha önce üç kez uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı Yaşananların ardından genç öğrenci, öğretim görevlisi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma devam ederken akademisyenin 2018 ve 2019 yıllarında 38 kız öğrencinin şikayetiyle 3 kez görevden uzaklaştırma cezası aldığı belirlendi. Yaşanan gelişmelerin ardından üniversite yönetimi, akademisyeni açığa alırken YÖK soruşturma başlattı. Öğretim görevlisi cinsel taciz suçlamasıyla 24 Nisan 2026 tarihinde görevinden ihraç edildi. Akademisyen ise bu karara itiraz etti ve Çanakkale İdare Mahkemesi YÖK hakkında açtığı yürütmeyi durdurma davasında akademisyeni haklı buldu. YÖK bu karara itiraz etti. Sosyal medyada gündem oldu Öğrenciler bu kararı protesto ederken sosyal medyada da konu gündem oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/istanbulda-ilce-ilce-gezip-erkekleri-taciz-eden-kadin-gozaltina-alindi-sosyal-medyada-gundem-1106968548.html
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çanakkale, yök, cumhuriyet başsavcılığı, çanakkale onsekiz mart üniversitesi, taciz, cinsel taciz
çanakkale, yök, cumhuriyet başsavcılığı, çanakkale onsekiz mart üniversitesi, taciz, cinsel taciz

Üniversitedeki taciz iddiası ortalığı karıştırdı: 'Çimlere uzanalım biraz günah işleyelim'

13:29 29.07.2026 (güncellendi: 13:30 29.07.2026)
© AAÜniversite
Üniversite - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
© AA
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde bir öğretim görevlisinin bir kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi. YÖK tarafından ihraç edilen akademisyenin mahkeme kararıyla göreve iade edilmesi ise büyük tepki çekti.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'ndeki bir kız öğrenci, akademisyen O.S. hakkındaki taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Taciz soruşturmasında akademisyen YÖK tarafından ihraç edildi. Dava açan akademisyen hakkında mahkeme göreve iade kararı verince ortalık karıştı. Akademisyenin daha önce de 38 kız öğrencinin şikayetiyle 3 kez görevden uzaklaştırma cezası aldığı belirlendi. Karar sosyal medyada da gündem oldu.

Odasına çağırıp taciz ettiği iddia edildi

Sabah'ın haberine göre Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde kız öğrenci G.N.İ., uzaktan eğitim sürecinde sınıfta kimse olmadığı sırada derse gelen öğretim görevlisi O.S'nin odasındaki kitapları bahane ederek 'derse odamda devam edelim' demesi üzerine ders işleyeceklerini düşünerek teklifi kabul etti. Eşinden boşandığı öğrenilen O.S., iddiaya göre daha sonra öğrencisine "Bugün keyfin yok gibi baş başa dağlara, kırlara gidelim. Çimlere uzanalım biraz günah işleyelim" dedi. Bu sözler üzerine G.N.İ, korkarak odadan ayrıldı. İddialara göre akademisyen ders sırasında ise genç kızın yanına giderek tacizlerini sürdürdü.

Daha önce üç kez uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı

Yaşananların ardından genç öğrenci, öğretim görevlisi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma devam ederken akademisyenin 2018 ve 2019 yıllarında 38 kız öğrencinin şikayetiyle 3 kez görevden uzaklaştırma cezası aldığı belirlendi. Yaşanan gelişmelerin ardından üniversite yönetimi, akademisyeni açığa alırken YÖK soruşturma başlattı. Öğretim görevlisi cinsel taciz suçlamasıyla 24 Nisan 2026 tarihinde görevinden ihraç edildi.
Akademisyen ise bu karara itiraz etti ve Çanakkale İdare Mahkemesi YÖK hakkında açtığı yürütmeyi durdurma davasında akademisyeni haklı buldu. YÖK bu karara itiraz etti.

Sosyal medyada gündem oldu

Öğrenciler bu kararı protesto ederken sosyal medyada da konu gündem oldu.
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