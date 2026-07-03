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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/istanbulda-ilce-ilce-gezip-erkekleri-taciz-eden-kadin-gozaltina-alindi-sosyal-medyada-gundem-1106968548.html
İstanbul'da ilçe ilçe gezip erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı: Sosyal medyada gündem olmuştu
İstanbul'da ilçe ilçe gezip erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı: Sosyal medyada gündem olmuştu
Sputnik Türkiye
İstanbul'da farklı ilçelerde girdiği dükkanlarda erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı. Kadının psikolojik rahatsızlığının bulunduğu ortaya çıktı. 03.07.2026, Sputnik Türkiye
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2026-07-03T11:03+0300
türki̇ye
i̇stanbul emniyet müdürlüğü
taciz
cinsel taciz
bipolar bozukluk
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İstanbul'da farklı bahanelerle girdiği iş yerlerinde erkekleri taciz ettiği görüntülenen kadın gözaltına alındı. Kadının görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, emniyetten yapılan açıklamada kadının bipolar bozukluğu rahatsızlığı bulunduğu belirtildi.Psikolojik rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı NTV'nin haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçti. İş yerlerine girerek erkekleri taciz ettiği öne sürülen kadının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda kimliği tespit edilen Z.E. (30), dün gözaltına alındı.Öte yandan emniyetten alınan bilgiye göre Z.E.'nin, 'Kişinin ruh halinde, enerjisinde, aktivite seviyesinde ve konsantrasyonunda aşırı zıtlıklar oluşturan kronik bir psikiyatrik rahatsızlık olan bipolar bozukluğu rahatsızlığı' bulunduğu belirtildi. Z.E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.Farklı görüntüler gündem olmuştuİddiaya göre, ilk olay Ümraniye'de bir tamircide yaşandı. Görüntülerde ürün satma bahanesiyle atölyeye gelen bir kadının, burada çalışan bir erkekle konuştuğu ve daha sonra öpmeye çalıştığı görülüyor.Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından İkitelli, Bayrampaşa ve Avcılar bölgelerinde de benzer şikayetler yaşanmaya başladı. Ortaya çıkarılan güvenlik kamerası görüntülerinde aynı kadının faklı dükkanlarda erkek çalışanları taciz ettiği öne sürüldü. İkitelli'de de bir işletmeye giren kadının esnafa tacizde bulunduğu öne sürüldü. Farklı bir kamera kaydında aynı kadının Bayrampaşa'da bir depoya girdiği ve bir erkek çalışana fiziksel temasta bulunduğu iddia edildi.Şüphelinin "Öğrenciyim, kolonya satıyorum" diyerek işletmeye girdiği ve çalışanı taciz ettiği bir başka olay da Avcılar'da yaşandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/istanbulda-tacizci-kadin-skandali-is-yerlerine-satis-bahanesiyle-girip-erkekleri-taciz-etti-1106921657.html
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i̇stanbul emniyet müdürlüğü, taciz, cinsel taciz, bipolar bozukluk
i̇stanbul emniyet müdürlüğü, taciz, cinsel taciz, bipolar bozukluk

İstanbul'da ilçe ilçe gezip erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı: Sosyal medyada gündem olmuştu

11:03 03.07.2026
© Fotoğraf : İş yeri kamerasıİstanbul'da kadın tacizci
İstanbul'da kadın tacizci - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
© Fotoğraf : İş yeri kamerası
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İstanbul'da farklı ilçelerde girdiği dükkanlarda erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı. Kadının psikolojik rahatsızlığının bulunduğu ortaya çıktı.
İstanbul'da farklı bahanelerle girdiği iş yerlerinde erkekleri taciz ettiği görüntülenen kadın gözaltına alındı. Kadının görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, emniyetten yapılan açıklamada kadının bipolar bozukluğu rahatsızlığı bulunduğu belirtildi.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı

NTV'nin haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçti. İş yerlerine girerek erkekleri taciz ettiği öne sürülen kadının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda kimliği tespit edilen Z.E. (30), dün gözaltına alındı.
Öte yandan emniyetten alınan bilgiye göre Z.E.'nin, 'Kişinin ruh halinde, enerjisinde, aktivite seviyesinde ve konsantrasyonunda aşırı zıtlıklar oluşturan kronik bir psikiyatrik rahatsızlık olan bipolar bozukluğu rahatsızlığı' bulunduğu belirtildi. Z.E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Farklı görüntüler gündem olmuştu

İddiaya göre, ilk olay Ümraniye'de bir tamircide yaşandı. Görüntülerde ürün satma bahanesiyle atölyeye gelen bir kadının, burada çalışan bir erkekle konuştuğu ve daha sonra öpmeye çalıştığı görülüyor.
Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından İkitelli, Bayrampaşa ve Avcılar bölgelerinde de benzer şikayetler yaşanmaya başladı. Ortaya çıkarılan güvenlik kamerası görüntülerinde aynı kadının faklı dükkanlarda erkek çalışanları taciz ettiği öne sürüldü. İkitelli'de de bir işletmeye giren kadının esnafa tacizde bulunduğu öne sürüldü. Farklı bir kamera kaydında aynı kadının Bayrampaşa'da bir depoya girdiği ve bir erkek çalışana fiziksel temasta bulunduğu iddia edildi.
Şüphelinin "Öğrenciyim, kolonya satıyorum" diyerek işletmeye girdiği ve çalışanı taciz ettiği bir başka olay da Avcılar'da yaşandı.
İstanbul'da kadın tacizci - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
TÜRKİYE
İstanbul'da tacizci kadın skandalı: İş yerlerine satış bahanesiyle girip, erkekleri taciz etti
1 Temmuz, 18:25
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