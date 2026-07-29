https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/rusya-operasyona-devam-ediyor-rus-birlikleri-donbassta-ve-sumi-bolgesinde-iki-yerlesimi-daha-ele-1107630974.html

Rusya operasyona devam ediyor: Rus birlikleri Donbass’ta ve Sumi Bölgesi’nde iki yerleşimi daha ele geçirdi

Rusya operasyona devam ediyor: Rus birlikleri Donbass’ta ve Sumi Bölgesi’nde iki yerleşimi daha ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) ve Sumi Bölgesi’nde olmak üzere iki yerleşim biriminin kontrolünü daha ele... 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T13:02+0300

2026-07-29T13:02+0300

2026-07-29T13:22+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

donbass

ukrayna silahlı kuvvetleri

rus ordusu

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

özel askeri harekat

kayıp

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1c/1106085474_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a65e2bf864a6f4d8050a5ded47284e7c.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass’ta devam ettirdiği özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Svetloye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise aktif eylemler sayesinde Sum Bölgesi'nde Novaya Seç yerleşim biriminde kontrol sağladı.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.330 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 12 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri son bir günde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan ulaşım altyapı tesislerini ve mühimmat depolarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 4 adet Neptun uzun menzilli güdümlü füze ve 619 uçak tipi İHA önledi, Karadeniz’de ise Ukrayna’ya ait bir insansız bot imha edildi.Rus askerleri DHC’de Drujkovka yerleşimine girdiBu arada, Güney Askeri Grubu'na bağlı birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) yer alan kritik öneme sahip Drujkovka yerleşimine girdikleri bildirildi.Güney Askeri Grubu basın merkezinden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Ukraynalı propagandacılar ‘Konstantinovka hala bizim ve ‘Ruslar henüz yaklaşamadı bile’ gibi hikayeler anlatmaya devam ederken, birliklerimiz kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.Drujkovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin kuzey kesiminde yer alıyor. Kiev militanları, 2014 yılından bu yana doğudan gelebilecek saldırıları püskürtmek amacıyla burada bir tahkimat sistemi inşa ediyordu Drujkovka, Kramatorsk, Slavyansk ve daha önce Rus kontrolüne ele geçen Kostantinovka ile birlikte büyük bir yerleşim bölgesi oluşturup, Donbas'ta Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için önemli bir ulaşım ve lojistik merkezi konumundadır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/rusyadan-ukraynadaki-liman-ve-askeri-kargo-gemilerine-gece-operasyonu-1107621290.html

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), özel askeri harekat, kayıp, rus silahlı kuvvetleri