https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/rusyadan-ukraynadaki-liman-ve-askeri-kargo-gemilerine-gece-operasyonu-1107621290.html
Rusya'dan Ukrayna'daki liman ve askeri kargo gemilerine gece operasyonu
Rusya'dan Ukrayna'daki liman ve askeri kargo gemilerine gece operasyonu
Sputnik Türkiye
Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için silahlı faaliyetlerine devam eden Rus ordusu, Kiev rejiminin güçlerine destek sağlayan deniz unsurlarını... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T09:24+0300
2026-07-29T09:24+0300
2026-07-29T09:24+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
odessa
çernomorsk
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, 28 Temmuz akşamı ve 29 Temmuz gecesi Ukrayna limanlarına ve askeri yük taşıyan deniz araçlarına yönelik yeni bombardımanlar düzenlendiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nikolayev Limanı'na İHA'larla gerçekleştirilen bombardımanlarda askeri mühimmat depolama tesisleri ile Ukrayna ordusuna ait akaryakıt ve yağ depolarının vurulduğu belirtildi.'Odessa açıklarında iki kuru yük gemisi hedef alındı'Açıklamada, dün akşam saatlerinde Karadeniz'de Odessa'nın doğusunda seyreden ve Odessa ile Çernomorsk limanlarına silah ve askeri teçhizat taşıyan iki kuru yük gemisinin de İHA'larla hedef alındığı kaydedildi.Rusya Silahlı Kuvvetleri, son günlerde Ukrayna'nın limanlarını hedef alarak çok sayıda gemi ve tesisi imha etti.Rus yetkililer, Ukrayna'nın lojistik ve ikmal hatlarını kesmeye yönelik bu tür operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini, bölgedeki liman altyapısının ve askeri yük taşıyan deniz araçlarının yakın takipte olduğunu vurguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/abd-basini-iran-ukraynadaki-bir-limani-vurarak-karsilik-vermeyi-planladi-1107619650.html
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ukrayna, odessa, çernomorsk, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
ukrayna, odessa, çernomorsk, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya'dan Ukrayna'daki liman ve askeri kargo gemilerine gece operasyonu
Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için silahlı faaliyetlerine devam eden Rus ordusu, Kiev rejiminin güçlerine destek sağlayan deniz unsurlarını ortadan kaldırmayı kararlılıkla sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, 28 Temmuz akşamı ve 29 Temmuz gecesi Ukrayna limanlarına ve askeri yük taşıyan deniz araçlarına yönelik yeni bombardımanlar düzenlendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nikolayev Limanı'na İHA'larla gerçekleştirilen bombardımanlarda askeri mühimmat depolama tesisleri ile Ukrayna ordusuna ait akaryakıt ve yağ depolarının vurulduğu belirtildi.
'Odessa açıklarında iki kuru yük gemisi hedef alındı'
Açıklamada, dün akşam saatlerinde Karadeniz'de Odessa'nın doğusunda seyreden ve Odessa ile Çernomorsk limanlarına silah ve askeri teçhizat taşıyan iki kuru yük gemisinin de İHA'larla hedef alındığı kaydedildi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, son günlerde Ukrayna'nın limanlarını hedef alarak çok sayıda gemi ve tesisi imha etti.
Rus yetkililer, Ukrayna'nın lojistik ve ikmal hatlarını kesmeye yönelik bu tür operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini, bölgedeki liman altyapısının ve askeri yük taşıyan deniz araçlarının yakın takipte olduğunu vurguluyor.