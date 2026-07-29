https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/rusyadan-ukraynadaki-liman-ve-askeri-kargo-gemilerine-gece-operasyonu-1107621290.html

Rusya'dan Ukrayna'daki liman ve askeri kargo gemilerine gece operasyonu

Rusya'dan Ukrayna'daki liman ve askeri kargo gemilerine gece operasyonu

Sputnik Türkiye

Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için silahlı faaliyetlerine devam eden Rus ordusu, Kiev rejiminin güçlerine destek sağlayan deniz unsurlarını... 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T09:24+0300

2026-07-29T09:24+0300

2026-07-29T09:24+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

odessa

çernomorsk

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı, 28 Temmuz akşamı ve 29 Temmuz gecesi Ukrayna limanlarına ve askeri yük taşıyan deniz araçlarına yönelik yeni bombardımanlar düzenlendiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nikolayev Limanı'na İHA'larla gerçekleştirilen bombardımanlarda askeri mühimmat depolama tesisleri ile Ukrayna ordusuna ait akaryakıt ve yağ depolarının vurulduğu belirtildi.'Odessa açıklarında iki kuru yük gemisi hedef alındı'Açıklamada, dün akşam saatlerinde Karadeniz'de Odessa'nın doğusunda seyreden ve Odessa ile Çernomorsk limanlarına silah ve askeri teçhizat taşıyan iki kuru yük gemisinin de İHA'larla hedef alındığı kaydedildi.Rusya Silahlı Kuvvetleri, son günlerde Ukrayna'nın limanlarını hedef alarak çok sayıda gemi ve tesisi imha etti.Rus yetkililer, Ukrayna'nın lojistik ve ikmal hatlarını kesmeye yönelik bu tür operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini, bölgedeki liman altyapısının ve askeri yük taşıyan deniz araçlarının yakın takipte olduğunu vurguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/abd-basini-iran-ukraynadaki-bir-limani-vurarak-karsilik-vermeyi-planladi-1107619650.html

ukrayna

odessa

çernomorsk

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ukrayna, odessa, çernomorsk, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)