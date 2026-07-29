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Rekor kırarak tarihe geçti: Uçak 24 saat havada kaldı
Rekor kırarak tarihe geçti: Uçak 24 saat havada kaldı
Sputnik Türkiye
Qantas için geliştirilen Airbus A350-1000ULR tipi uçak, Melbourne'den kalkarak Fransa'nın Toulouse kentine 24 saat 24 dakika kesintisiz uçtu. Yaklaşık 23 bin... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T11:55+0300
2026-07-29T11:55+0300
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Qantas havayolu şirketi için geliştirilen Airbus A350-1000ULR tipi uçak, Melbourne'den havalandıktan 24 saat 24 dakika sonra Fransa'nın Toulouse kentine inerek ticari bir uçağın gerçekleştirdiği en uzun uçuş rekorunu kırdı.Yaklaşık 23 bin 75 kilometrelik rotayı Pasifik ve Atlas okyanusları üzerinden hiç durmadan tamamlayan uçuş, Toulouse'taki Airbus fabrikasına inişle sona erdi.2005'teki rekor geride kaldıGerçekleştirilen uçuşla birlikte, Boeing 777-200LR ile 2005 yılında Hong Kong-Londra arasında Pasifik üzerinden yapılan ve 22 saat 42 dakika süren önceki rekor geride bırakıldı.Test süreci devam ediyorÜretici firma Airbus, Haziran ayından bu yana uçak üzerinde yürüttüğü test çalışmalarını sürdürüyor. Ekstra yakıt tankıyla donatılan A350-1000ULR, uzun menzilli operasyonlar için geliştirilen özel tasarımıyla dikkat çekiyor.Milyonlarca kişi canlı takip ettiUçuş takip platformu Flightradar24, tarihi yolculuğun platformda en çok takip edilen ikinci uçuş olduğunu açıkladı. Verilere göre yaklaşık 3,6 milyon kişi, uçağın rotasını canlı olarak izledi.Sidney-Londra seferleri 2027'de başlayacakQantas, Avustralya'nın doğu kıyısını Londra ve New York'a yaklaşık 20 saatte bağlamayı hedefleyen proje kapsamında 12 adet modifiye edilmiş Airbus A350-1000ULR siparişi verdi.Ekstra 20 bin litre yakıt taşıma kapasitesine sahip olan ve 238 yolcu taşıyabilen ilk uçağın Nisan 2027'de teslim edilmesi planlanıyor. Sidney-Londra arasında doğrudan günlük seferlerin ise Ekim 2027'de başlaması hedefleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/abd-basini-abd-iranda-yeniden-b-1-bombardiman-ucaklari-kullanmaya-basladi-1107478313.html
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rekor, uçuş
rekor, uçuş

Rekor kırarak tarihe geçti: Uçak 24 saat havada kaldı

11:55 29.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturUçak
Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Qantas için geliştirilen Airbus A350-1000ULR tipi uçak, Melbourne'den kalkarak Fransa'nın Toulouse kentine 24 saat 24 dakika kesintisiz uçtu. Yaklaşık 23 bin 75 kilometre yol kat eden uçak, ticari bir uçağın gerçekleştirdiği en uzun uçuş rekorunu kırdı.
Qantas havayolu şirketi için geliştirilen Airbus A350-1000ULR tipi uçak, Melbourne'den havalandıktan 24 saat 24 dakika sonra Fransa'nın Toulouse kentine inerek ticari bir uçağın gerçekleştirdiği en uzun uçuş rekorunu kırdı.
Yaklaşık 23 bin 75 kilometrelik rotayı Pasifik ve Atlas okyanusları üzerinden hiç durmadan tamamlayan uçuş, Toulouse'taki Airbus fabrikasına inişle sona erdi.

2005'teki rekor geride kaldı

Gerçekleştirilen uçuşla birlikte, Boeing 777-200LR ile 2005 yılında Hong Kong-Londra arasında Pasifik üzerinden yapılan ve 22 saat 42 dakika süren önceki rekor geride bırakıldı.

Test süreci devam ediyor

Üretici firma Airbus, Haziran ayından bu yana uçak üzerinde yürüttüğü test çalışmalarını sürdürüyor. Ekstra yakıt tankıyla donatılan A350-1000ULR, uzun menzilli operasyonlar için geliştirilen özel tasarımıyla dikkat çekiyor.

Milyonlarca kişi canlı takip etti

Uçuş takip platformu Flightradar24, tarihi yolculuğun platformda en çok takip edilen ikinci uçuş olduğunu açıkladı. Verilere göre yaklaşık 3,6 milyon kişi, uçağın rotasını canlı olarak izledi.

Sidney-Londra seferleri 2027'de başlayacak

Qantas, Avustralya'nın doğu kıyısını Londra ve New York'a yaklaşık 20 saatte bağlamayı hedefleyen proje kapsamında 12 adet modifiye edilmiş Airbus A350-1000ULR siparişi verdi.
Ekstra 20 bin litre yakıt taşıma kapasitesine sahip olan ve 238 yolcu taşıyabilen ilk uçağın Nisan 2027'de teslim edilmesi planlanıyor. Sidney-Londra arasında doğrudan günlük seferlerin ise Ekim 2027'de başlaması hedefleniyor.
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