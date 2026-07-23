Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/abd-basini-abd-iranda-yeniden-b-1-bombardiman-ucaklari-kullanmaya-basladi-1107478313.html
ABD basını: ABD, İran'da yeniden B-1 bombardıman uçakları kullanmaya başladı
ABD basını: ABD, İran'da yeniden B-1 bombardıman uçakları kullanmaya başladı
Sputnik Türkiye
ABD ordusunun İran'da yeniden B-1 bombardıman uçakları kullanmaya başladığı öne sürüldü. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T09:25+0300
2026-07-23T09:25+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
b-1
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/17/1107479318_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_ea337fba30719f607eb7417e2de5cae8.jpg
Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, ABD'nin İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait hedefleri vurmak için yeniden B-1 savaş uçakları kullanmaya başladığı iddia edildi.Bu uçakların İngiltere'deki bir hava üssünden kalktığı ve uçakların izlendiği internet siteleri üzerinden İran'da olduklarının görüntülendiği belirtildi.ABD, 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı saldırılarda bu uçakların kullanıldığını açıklamıştı ancak 12 gün önce yeniden başlayan saldırılarda bu uçakların kullanımına ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/orta-doguda-son-durum-kizildenizde-suudi-gemisi-vuruldu-abd-iranin-huzistan-eyaletine-fuze-ile-1107476343.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/17/1107479318_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_b2c9bdb67766ecefb736ecfca7d7a683.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
b-1
b-1

ABD basını: ABD, İran'da yeniden B-1 bombardıman uçakları kullanmaya başladı

09:25 23.07.2026
© AP Photo / Jon GambrellABD Hava Kuvvetleri'ne ait süpersonik B-1 bombardıman uçağı, 13 Kasım 2023 Pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen Dubai Havacılık Fuarı'nda uçuş gerçekleştiriyor
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait süpersonik B-1 bombardıman uçağı, 13 Kasım 2023 Pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen Dubai Havacılık Fuarı'nda uçuş gerçekleştiriyor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Jon Gambrell
Abone ol
ABD ordusunun İran'da yeniden B-1 bombardıman uçakları kullanmaya başladığı öne sürüldü.
Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, ABD'nin İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait hedefleri vurmak için yeniden B-1 savaş uçakları kullanmaya başladığı iddia edildi.
Bu uçakların İngiltere'deki bir hava üssünden kalktığı ve uçakların izlendiği internet siteleri üzerinden İran'da olduklarının görüntülendiği belirtildi.
ABD, 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı saldırılarda bu uçakların kullanıldığını açıklamıştı ancak 12 gün önce yeniden başlayan saldırılarda bu uçakların kullanımına ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.
CENTCOM İran'a saldırılardan görüntü paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Orta Doğu'da son durum: Kızıldeniz’de Suudi gemisi vuruldu, ABD İran'ın Huzistan eyaletine füze ile saldırdı
07:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала