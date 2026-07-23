https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/abd-basini-abd-iranda-yeniden-b-1-bombardiman-ucaklari-kullanmaya-basladi-1107478313.html

ABD basını: ABD, İran'da yeniden B-1 bombardıman uçakları kullanmaya başladı

ABD basını: ABD, İran'da yeniden B-1 bombardıman uçakları kullanmaya başladı

Sputnik Türkiye

ABD ordusunun İran'da yeniden B-1 bombardıman uçakları kullanmaya başladığı öne sürüldü. 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T09:25+0300

2026-07-23T09:25+0300

2026-07-23T09:25+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

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Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, ABD'nin İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait hedefleri vurmak için yeniden B-1 savaş uçakları kullanmaya başladığı iddia edildi.Bu uçakların İngiltere'deki bir hava üssünden kalktığı ve uçakların izlendiği internet siteleri üzerinden İran'da olduklarının görüntülendiği belirtildi.ABD, 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı saldırılarda bu uçakların kullanıldığını açıklamıştı ancak 12 gün önce yeniden başlayan saldırılarda bu uçakların kullanımına ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/orta-doguda-son-durum-kizildenizde-suudi-gemisi-vuruldu-abd-iranin-huzistan-eyaletine-fuze-ile-1107476343.html

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