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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/fenerbahcenin-sampiyonlar-ligindeki-muhtemel-rakibi-belli-oldu-1107615775.html
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Sturm Graz oldu. 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T00:06+0300
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz, deplasmanda İskoç ekibi Hearts'ı 2-0 mağlup etti.İlk karşılaşmayı da 4-0 kazanan Sturm Graz, toplamda 6-0'lık skorla adını UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna yazdırdı.Bu sonuçla birlikte Sturm Graz, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yi elemesi halinde sarı-lacivertli ekibin 3. eleme turundaki rakibi olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/uefa-sampiyonlar-ligi-gornik-zabrze-fenerbahce-maci-29-temmuz-carsamba-gunu--1107568810.html
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sturm graz, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, şampiyonlar ligi kupası, uefa şampiyonlar ligi, maç, maç yayını, tarihi maç

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

00:06 29.07.2026
© AA / Ali AtmacaUEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
© AA / Ali Atmaca
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Sturm Graz oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz, deplasmanda İskoç ekibi Hearts'ı 2-0 mağlup etti.
İlk karşılaşmayı da 4-0 kazanan Sturm Graz, toplamda 6-0'lık skorla adını UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna yazdırdı.
Bu sonuçla birlikte Sturm Graz, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yi elemesi halinde sarı-lacivertli ekibin 3. eleme turundaki rakibi olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
SPOR
UEFA Şampiyonlar Ligi: Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı 29 Temmuz Çarşamba günü
27 Temmuz, 11:03
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