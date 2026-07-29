https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/fenerbahcenin-sampiyonlar-ligindeki-muhtemel-rakibi-belli-oldu-1107615775.html
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Sturm Graz oldu. 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T00:06+0300
2026-07-29T00:06+0300
2026-07-29T00:06+0300
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz, deplasmanda İskoç ekibi Hearts'ı 2-0 mağlup etti.İlk karşılaşmayı da 4-0 kazanan Sturm Graz, toplamda 6-0'lık skorla adını UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna yazdırdı.Bu sonuçla birlikte Sturm Graz, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yi elemesi halinde sarı-lacivertli ekibin 3. eleme turundaki rakibi olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/uefa-sampiyonlar-ligi-gornik-zabrze-fenerbahce-maci-29-temmuz-carsamba-gunu--1107568810.html
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Sturm Graz oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz, deplasmanda İskoç ekibi Hearts'ı 2-0 mağlup etti.
İlk karşılaşmayı da 4-0 kazanan Sturm Graz, toplamda 6-0'lık skorla adını UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna yazdırdı.
Bu sonuçla birlikte Sturm Graz, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yi elemesi halinde sarı-lacivertli ekibin 3. eleme turundaki rakibi olacak.