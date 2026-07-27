https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/uefa-sampiyonlar-ligi-gornik-zabrze-fenerbahce-maci-29-temmuz-carsamba-gunu--1107568810.html
UEFA Şampiyonlar Ligi: Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı 29 Temmuz Çarşamba günü
UEFA Şampiyonlar Ligi: Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı 29 Temmuz Çarşamba günü
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları, yarın başlayacak.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci eleme... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T11:03+0300
2026-07-27T11:03+0300
2026-07-27T11:03+0300
spor
fenerbahçe
uefa
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/15/1107444695_0:0:2876:1619_1920x0_80_0_0_e1523cb87f113e04f2636a165054a303.jpg
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları, yarın başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu maçları, yarın ve 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.Fenerbahçe, 1-0'ın rövanşında 29 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle mücadele edecek.Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.Karşılaşmaların programı şöyle:Yarın:KuPS Kuopio (Finlandiya)-Sabah (Azerbaycan): (0-1)L. Red Imps (Cebelitarık)-Mjallby (İsveç): (0-3)Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Thun (İsviçre): (1-1)Celje (Slovenya)-Egnatia (Arnavutluk): (3-3)Hearts (İskoçya)-Sturm Graz (Avusturya): (0-4)Shamrock Rovers (İrlanda)-Ararat-Armenia (Ermenistan): (0-2)29 Temmuz Çarşamba:Gornik Zabrze (Polonya)-Fenerbahçe: (0-1)Kairat Almaty (Kazakistan)-Omonia (Güney Kıbrıs Rum Kesimi): (0-1)Kauno Zalgiris (Litvanya)-Klaksvik (Faroe Adaları): (0-0)Lech Poznan (Polonya)-Aarhus (Danimarka): (4-1)Universitatea Craiova (Romanya)-Levski Sofia (Bulgaristan): (0-1)Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Vikingur R. (İzlanda): (1-2)Kızılyıldız (Sırbistan)-Larne (Kuzey İrlanda): (4-0)S. Bratislava (Slovakya)-Iberia (Gürcistan): (2-0)
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/fenerbahce-yonetiminde-7-istifa-aziz-yildirimin-en-yakinindaki-isim-birakti-1107494018.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/15/1107444695_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_51e81956c8af5c9d6b3b9691bf0aca8d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe, uefa, i̇stanbul
fenerbahçe, uefa, i̇stanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi: Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı 29 Temmuz Çarşamba günü
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları, yarın başlayacak.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu maçları, yarın ve 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları, yarın başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu maçları, yarın ve 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.
Fenerbahçe, 1-0'ın rövanşında 29 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle mücadele edecek.
Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
KuPS Kuopio (Finlandiya)-Sabah (Azerbaycan): (0-1)
L. Red Imps (Cebelitarık)-Mjallby (İsveç): (0-3)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Thun (İsviçre): (1-1)
Celje (Slovenya)-Egnatia (Arnavutluk): (3-3)
Hearts (İskoçya)-Sturm Graz (Avusturya): (0-4)
Shamrock Rovers (İrlanda)-Ararat-Armenia (Ermenistan): (0-2)
Gornik Zabrze (Polonya)-Fenerbahçe: (0-1)
Kairat Almaty (Kazakistan)-Omonia (Güney Kıbrıs Rum Kesimi): (0-1)
Kauno Zalgiris (Litvanya)-Klaksvik (Faroe Adaları): (0-0)
Lech Poznan (Polonya)-Aarhus (Danimarka): (4-1)
Universitatea Craiova (Romanya)-Levski Sofia (Bulgaristan): (0-1)
Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Vikingur R. (İzlanda): (1-2)
Kızılyıldız (Sırbistan)-Larne (Kuzey İrlanda): (4-0)
S. Bratislava (Slovakya)-Iberia (Gürcistan): (2-0)