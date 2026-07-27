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UEFA Şampiyonlar Ligi: Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı 29 Temmuz Çarşamba günü
UEFA Şampiyonlar Ligi: Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı 29 Temmuz Çarşamba günü
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları, yarın başlayacak.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci eleme... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları, yarın başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu maçları, yarın ve 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.Fenerbahçe, 1-0'ın rövanşında 29 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle mücadele edecek.Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.Karşılaşmaların programı şöyle:Yarın:KuPS Kuopio (Finlandiya)-Sabah (Azerbaycan): (0-1)L. Red Imps (Cebelitarık)-Mjallby (İsveç): (0-3)Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Thun (İsviçre): (1-1)Celje (Slovenya)-Egnatia (Arnavutluk): (3-3)Hearts (İskoçya)-Sturm Graz (Avusturya): (0-4)Shamrock Rovers (İrlanda)-Ararat-Armenia (Ermenistan): (0-2)29 Temmuz Çarşamba:Gornik Zabrze (Polonya)-Fenerbahçe: (0-1)Kairat Almaty (Kazakistan)-Omonia (Güney Kıbrıs Rum Kesimi): (0-1)Kauno Zalgiris (Litvanya)-Klaksvik (Faroe Adaları): (0-0)Lech Poznan (Polonya)-Aarhus (Danimarka): (4-1)Universitatea Craiova (Romanya)-Levski Sofia (Bulgaristan): (0-1)Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Vikingur R. (İzlanda): (1-2)Kızılyıldız (Sırbistan)-Larne (Kuzey İrlanda): (4-0)S. Bratislava (Slovakya)-Iberia (Gürcistan): (2-0)
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fenerbahçe, uefa, i̇stanbul
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UEFA Şampiyonlar Ligi: Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı 29 Temmuz Çarşamba günü

11:03 27.07.2026
© AA / Ali AtmacaUEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
© AA / Ali Atmaca
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları, yarın başlayacak.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu maçları, yarın ve 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları, yarın başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu maçları, yarın ve 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.
Fenerbahçe, 1-0'ın rövanşında 29 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle mücadele edecek.
Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

KuPS Kuopio (Finlandiya)-Sabah (Azerbaycan): (0-1)
L. Red Imps (Cebelitarık)-Mjallby (İsveç): (0-3)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Thun (İsviçre): (1-1)
Celje (Slovenya)-Egnatia (Arnavutluk): (3-3)
Hearts (İskoçya)-Sturm Graz (Avusturya): (0-4)
Shamrock Rovers (İrlanda)-Ararat-Armenia (Ermenistan): (0-2)

29 Temmuz Çarşamba:

Gornik Zabrze (Polonya)-Fenerbahçe: (0-1)
Kairat Almaty (Kazakistan)-Omonia (Güney Kıbrıs Rum Kesimi): (0-1)
Kauno Zalgiris (Litvanya)-Klaksvik (Faroe Adaları): (0-0)
Lech Poznan (Polonya)-Aarhus (Danimarka): (4-1)
Universitatea Craiova (Romanya)-Levski Sofia (Bulgaristan): (0-1)
Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Vikingur R. (İzlanda): (1-2)
Kızılyıldız (Sırbistan)-Larne (Kuzey İrlanda): (4-0)
S. Bratislava (Slovakya)-Iberia (Gürcistan): (2-0)
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