https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/fenerbahce-uefa-sampiyonlar-ligi-3-eleme-turuna-yukseldi-1107646906.html
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'na yükseldi
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'na yükseldi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'na yükseldi. 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T23:10+0300
2026-07-29T23:10+0300
2026-07-29T23:10+0300
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yle karşılaştı.Sarı-lacivertliler, ilk maçta elde ettiği 1-0'lık galibiyetin ardından rövanşta Gornik Zabrze'yle 1-1 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'na yükseldi.Fenerbahçe'nin golünü 12. dakikada penaltıdan Anderson Talisca kaydederken, ev sahibi ekibin golü ise 45+10. dakikada Sacek'ten geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/gornik-zabrze-fenerbahce-maci-oncesi-ismail-kartal-asensio-ile-aramiz-hicbir-sorun-yok-olamaz-1107618298.html
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anderson talisca, fenerbahçe, maç, maç yayını, tarihi maç, şampiyonlar ligi kupası, uefa şampiyonlar ligi
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'na yükseldi
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'na yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yle karşılaştı.
Sarı-lacivertliler, ilk maçta elde ettiği 1-0'lık galibiyetin ardından rövanşta Gornik Zabrze'yle 1-1 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'na yükseldi.
Fenerbahçe'nin golünü 12. dakikada penaltıdan Anderson Talisca kaydederken, ev sahibi ekibin golü ise 45+10. dakikada Sacek'ten geldi.