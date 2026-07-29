https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/gornik-zabrze-fenerbahce-maci-oncesi-ismail-kartal-asensio-ile-aramiz-hicbir-sorun-yok-olamaz-1107618298.html

Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı öncesi İsmail Kartal: 'Asensio ile aramız hiçbir sorun yok, olamaz'

Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı öncesi İsmail Kartal: 'Asensio ile aramız hiçbir sorun yok, olamaz'

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal... 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T08:01+0300

2026-07-29T08:01+0300

2026-07-29T08:01+0300

spor

i̇smail kartal

fenerbahçe

asensio

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Müsabakanın oynanacağı Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal, maça çok iyi konsantre olduklarını aktardı.Hak ederek turu geçeceklerine inandığını anlatan Kartal, "İlk maçta İstanbul'da kendi evimizde iyi futbol oynadık. Daha farklı kazanabilirdik ama 1-0 kazandık. Küçük bir avantajımız var. Yarınki maça iyi konsantre olduk. Rakibimizin ilk lig maçını da izledik. Yarın da burada iyi futbol oynayarak kazanmak istiyoruz. Rakibimize de saygı duyuyoruz ama hak ederek turu geçmek istiyoruz. Tüm planlarımız bu yönde. Rakibimizin kendi evinde taraftarıyla coşkulu oynadığını gördük, izledik." dedi.Oyunlarından taviz vermeyeceklerini dile getiren Kartal, "Oyuncularımızın hepsi değerli, hepsi birbirinden iyi durumda. Her geçen gün oyuncularımın performansı yükseliyor. Zamana ihtiyacı olan isimlerimiz var. Kendi içimizden santrfora alternatifler yaratacağız. Antrenmanlarda bunu denedik. Oyuncularımın hepsi maça hazır. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu."Asensio ile aramız hiçbir sorun yok, olamaz"İsmail Kartal, İspanyol yıldız futbolcu Marco Asensio ile aralarında sorun olduğuna dair iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Herhangi bir oyuncusuyla sorun yaşamadığını ve yaşamayacağını vurgulayan Kartal, "Bu yorumlara gerçekten gülüp geçiyorum. Biz gerçekten ekip olarak her şeye çok iyi konsantre olmuş durumdayız. Bunlara gülüp geçiyoruz. Kendi işimize bakıyoruz. İnsanlar farklı yerlerde farklı şeyler arıyor. Benim hiçbir oyuncuyla hiçbir zaman sorunum olmamıştır. Olduğu zaman yapmam gerekeni yapmışımdır. Asensio ile aramızda hiçbir sorun yok. Aramızda sorun olmaz, biz buraya sorun yaratmaya gelmedik. Herkesin özlediği iyi futbolumuzu göstermek için oyuncularım sahada yüksek konsantrasyonla çalışıyor. Oyun felsefemizi yerine getirme inançları bizi çok mutlu ediyor. İnşallah gurur duyduğum oyuncularımla bu sene şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.İsmail Kartal, yabancı kuralıyla ilgili "Ben orada kendi fikrimi söyledim kuralla ilgili. Olursa bizim için de tüm kulüpler için de daha iyi olacağını söylemiştim. Olur olmaz onu bilemem." yorumunu yaptı.Takımdaki rekabete de değinen Kartal, "Takım içinde güzel bir rekabet var. İyi takım olma yolunda ilerliyoruz. Oyun felsefemizi oyuncularımız her geçen gün benimsiyor. Levent veya diğerleriyle ilgili bir şey söylememe gerek yok. Herkes iyi çalışıyor, formayı hak ediyor." diyerek sözlerini tamamladı.Semedo: "Maçı oynamak için sabırsızlanıyorum"Fenerbahçe'nin Portekizli bek oyuncusu Nelson Semedo, maç için sabırsızlandığını dile getirdi.Zorlu bir karşılaşma yapacaklarını ifade eden Semedo, "Yarın bizi zorlu bir maç bekliyor. İyi bir takıma karşı oynayacağız ve biliyoruz ki onlar taraftarının önünde oynayacak. Karşılarında tutkulu bir takım görecekler. Kazanmayı, üst tura geçmeyi çok isteyen bir takım görecekler. Taraftarları güzel bir atmosfer yaratıyormuş. Maçı oynamak için sabırsızlanıyorum." dedi.Takım için her zaman elinden geleni yaptığını anlatan Semedo, sözlerini şöyle tamamladı:"Umarım hücumdaki performansım bu şekilde devam edecek. Bizler açısından güzel bir maçtı. Üçüncü bölgede takıma yardım etmem, üzerinde çalıştığımız bir şey. Daha iyi olmak istiyorum. Daha da geliştirebileceğimiz şeyler var. Daha fazla çalışmaya devam edeceğiz."

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i̇smail kartal, fenerbahçe, asensio