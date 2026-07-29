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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/fed-karari-oncesi-wall-streette-satis-baskisi-gozler-faiz-kararinda-1107642548.html
Fed kararı öncesi Wall Street'te satış baskısı: Gözler faiz kararında
Fed kararı öncesi Wall Street'te satış baskısı: Gözler faiz kararında
Sputnik Türkiye
ABD borsaları, yatırımcıların günün en kritik gündem maddesi olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını beklediği seansta düşüşle açıldı.
2026-07-29T18:17+0300
2026-07-29T18:17+0300
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Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,14 düşüşle 52.674,21 puana gerilerken, S&amp;P 500 endeksi yüzde 0,14 kayıpla 7.418,16 puana indi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise yüzde 0,05 düşüşle 24.863,48 puandan işlem görmeye başladı.Seans öncesinde satışların hızlandığı görüldü. Dow Jones endeksi bir ara 750 puana kadar gerilerken, yatırımcıların teknoloji hisselerinden çıkışını sürdürmesi Nasdaq üzerindeki baskıyı artırdı. Piyasaların gözü Fed'deFed'in bugün politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılsa da, yatırımcılar sürpriz bir faiz artırımı ihtimalini tamamen dışlamıyor. Analistler, karar kadar Fed Başkanı Kevin Warsh'ın toplantı sonrası vereceği mesajların da piyasaların yönü açısından belirleyici olacağını ifade ediyor.İran gerilimi ve petrol fiyatları baskıyı artırıyorOrtadoğu'da yeniden tırmanan çatışmalar da küresel piyasalardaki belirsizliği artırıyor. İran ile yaşanan gerilimin ardından petrol fiyatları yükselirken, Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığına ilişkin endişeler enerji arzına yönelik riskleri gündemde tutuyor.TSİ 16.30 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6,7 yükselişle 89,73 dolara çıkarken, Batı Teksas (WTI) ham petrolü 84,5 dolar seviyesinde işlem gördü.Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Kevin Warsh'a desteğini yinelerken, faizlerin düşürülmemesinden Fed'deki diğer politika yapıcıları sorumlu tuttu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/yeni-fed-baskani-onaylandi-kevin-warsh-goreve-baslayacak-1105714418.html
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fed, faiz, i̇ran, kızıldeniz, hürmüz boğazı, nasdaq, wall street, abd
fed, faiz, i̇ran, kızıldeniz, hürmüz boğazı, nasdaq, wall street, abd

Fed kararı öncesi Wall Street'te satış baskısı: Gözler faiz kararında

18:17 29.07.2026
© REUTERS Brendan McDermidNew York Borsası
New York Borsası - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
© REUTERS Brendan McDermid
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ABD borsaları, yatırımcıların günün en kritik gündem maddesi olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını beklediği seansta düşüşle açıldı. Enflasyon baskılarının yeniden güçlenmesi, İran ile yaşanan çatışmaların enerji fiyatlarını yükseltmesi ve Fed'in beklenenden daha şahin bir tutum alabileceği beklentisi piyasalarda satış baskısını artırdı.
Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,14 düşüşle 52.674,21 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,14 kayıpla 7.418,16 puana indi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise yüzde 0,05 düşüşle 24.863,48 puandan işlem görmeye başladı.
Seans öncesinde satışların hızlandığı görüldü. Dow Jones endeksi bir ara 750 puana kadar gerilerken, yatırımcıların teknoloji hisselerinden çıkışını sürdürmesi Nasdaq üzerindeki baskıyı artırdı.

Piyasaların gözü Fed'de

Fed'in bugün politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılsa da, yatırımcılar sürpriz bir faiz artırımı ihtimalini tamamen dışlamıyor. Analistler, karar kadar Fed Başkanı Kevin Warsh'ın toplantı sonrası vereceği mesajların da piyasaların yönü açısından belirleyici olacağını ifade ediyor.
Fed faiz kararı TSİ ile 21.00'de açıklanacak

İran gerilimi ve petrol fiyatları baskıyı artırıyor

Ortadoğu'da yeniden tırmanan çatışmalar da küresel piyasalardaki belirsizliği artırıyor. İran ile yaşanan gerilimin ardından petrol fiyatları yükselirken, Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığına ilişkin endişeler enerji arzına yönelik riskleri gündemde tutuyor.
TSİ 16.30 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6,7 yükselişle 89,73 dolara çıkarken, Batı Teksas (WTI) ham petrolü 84,5 dolar seviyesinde işlem gördü.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Kevin Warsh'a desteğini yinelerken, faizlerin düşürülmemesinden Fed'deki diğer politika yapıcıları sorumlu tuttu.
Kevin Warsh - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2026
DÜNYA
Yeni Fed başkanı onaylandı: Kevin Warsh göreve başlayacak
13 Mayıs, 21:57
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