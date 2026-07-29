https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/fed-karari-oncesi-wall-streette-satis-baskisi-gozler-faiz-kararinda-1107642548.html

Fed kararı öncesi Wall Street'te satış baskısı: Gözler faiz kararında

Fed kararı öncesi Wall Street'te satış baskısı: Gözler faiz kararında

Sputnik Türkiye

ABD borsaları, yatırımcıların günün en kritik gündem maddesi olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını beklediği seansta düşüşle açıldı.

2026-07-29T18:17+0300

2026-07-29T18:17+0300

2026-07-29T18:17+0300

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Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,14 düşüşle 52.674,21 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,14 kayıpla 7.418,16 puana indi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise yüzde 0,05 düşüşle 24.863,48 puandan işlem görmeye başladı.Seans öncesinde satışların hızlandığı görüldü. Dow Jones endeksi bir ara 750 puana kadar gerilerken, yatırımcıların teknoloji hisselerinden çıkışını sürdürmesi Nasdaq üzerindeki baskıyı artırdı. Piyasaların gözü Fed'deFed'in bugün politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılsa da, yatırımcılar sürpriz bir faiz artırımı ihtimalini tamamen dışlamıyor. Analistler, karar kadar Fed Başkanı Kevin Warsh'ın toplantı sonrası vereceği mesajların da piyasaların yönü açısından belirleyici olacağını ifade ediyor.İran gerilimi ve petrol fiyatları baskıyı artırıyorOrtadoğu'da yeniden tırmanan çatışmalar da küresel piyasalardaki belirsizliği artırıyor. İran ile yaşanan gerilimin ardından petrol fiyatları yükselirken, Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığına ilişkin endişeler enerji arzına yönelik riskleri gündemde tutuyor.TSİ 16.30 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6,7 yükselişle 89,73 dolara çıkarken, Batı Teksas (WTI) ham petrolü 84,5 dolar seviyesinde işlem gördü.Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Kevin Warsh'a desteğini yinelerken, faizlerin düşürülmemesinden Fed'deki diğer politika yapıcıları sorumlu tuttu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/yeni-fed-baskani-onaylandi-kevin-warsh-goreve-baslayacak-1105714418.html

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