Yeni Fed başkanı onaylandı: Kevin Warsh göreve başlayacak
ABD Senatosu, Fed Başkanlığı için Kevin Warsh'ı resmen onayladı. Warsh, görev süresi sona eren Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine 14 Mayıs'ta resmen göreve...
2026-05-13T22:04+0300
21:57 13.05.2026 (güncellendi: 22:04 13.05.2026)
Ayrıntılar geliyor
ABD Senatosu, Fed Başkanlığı için Kevin Warsh'ı resmen onayladı. Warsh, görev süresi sona eren Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine 14 Mayıs'ta resmen göreve başlayacak
ABD Senatosu, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığı için yapılan oylamada Kevin Warsh'ın başkanlığını onayladı.
Senato'da yapılan oylamada 54-45'lik oy alan Warsh, dört yıllık başkanlık görevi ve Fed'in faiz belirleme kurulunda 14 yıllık görev süresi için onaylandı.
Warsh'ın 14 Mayıs'ta resmen göreve başlaması bekleniyor.