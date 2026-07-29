https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/avrupanin-yangin-filosu-yetersiz-amfibi-ucak-eksikligi-buyuk-endise-yaratti-1107631077.html

Avrupa'nın yangın filosu yetersiz: Amfibi uçak eksikliği büyük endişe yarattı

Avrupa'nın yangın filosu yetersiz: Amfibi uçak eksikliği büyük endişe yarattı

Sputnik Türkiye

Financial Times, Avrupa'nın tarihinin en ağır orman yangınları sezonlarından birini yaşarken yangın söndürmede kritik öneme sahip Canadair amfibi uçaklarının... 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T12:57+0300

2026-07-29T12:57+0300

2026-07-29T12:57+0300

fransa

portekiz

financial times

the financial times (ft)

avrupa

çevre

dünya

yılsonu2026

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1a/1107554270_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c0f7fd8897eb5791715a27c947b6676.jpg

Financial Times (FT), Avrupa'yı etkisi altına alan büyük orman yangınları karşısında kıtanın en önemli hava müdahale araçlarından olan Canadair amfibi yangın söndürme uçaklarının sayısının yetersiz kaldığını bildirdi.Gazeteye göre, son haftalarda özellikle Fransa ve İspanya'da yaşanan büyük yangınlar, Avrupa'nın iklim değişikliği kaynaklı aşırı hava olaylarına karşı hazırlık düzeyini yeniden tartışmaya açtı.Fransa ve İspanya'da rekor yangın sezonuFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin bu yaz İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana en fazla orman yangınıyla karşı karşıya kaldığını açıkladı.İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise 2026'nın başından bu yana ülkede yaklaşık 150 bin hektarlık ormanlık alanın kül olduğunu, yangınlarda 13 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Financial Times, yaşanan felaketlerin yalnızca yangınların büyüklüğünü değil, aynı zamanda Avrupa'nın hava filosundaki eksiklikleri de gözler önüne serdiğini vurguladı.Canadair filosu ihtiyacı karşılamıyorHabere göre, Fransa'nın yalnızca 12, İspanya'nın ise 14 Canadair amfibi uçağı bulunuyor.Yangınların aynı anda birçok bölgede etkili olması nedeniyle mevcut filoların müdahale kapasitesinin yetersiz kaldığı, bunun da siyasi tartışmaları beraberinde getirdiği ifade edildi.Yeni uçaklar için en az iki yıl daha beklenecekAvrupa Birliği Kriz Yönetimi Komiseri Hadja Lahbib, Avrupa Birliği'nin 12 yeni Canadair uçağı sipariş ettiğini açıkladı.Ancak FT'ye göre ilk uçakların 2028 yılından önce teslim edilmesi beklenmiyor. Sipariş edilen filonun tamamının hizmete girmesinin ise ancak 2030'lu yılların başında mümkün olacağı belirtiliyor.Lahbib, Avrupa'nın yangınla mücadele kapasitesini güçlendireceğini ancak bunun için zamana ihtiyaç duyulduğunu söyledi.Aşırı sıcaklar krizi derinleştiriyorAvrupa, son yılların en şiddetli sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ediyor.İspanya, Portekiz, Fransa, İtalya ve Yunanistan, yüksek sıcaklıklar ve kuraklığın en ağır etkilerini yaşayan ülkeler arasında yer alırken, uzmanlar iklim değişikliğinin büyük orman yangınlarının sıklığını ve şiddetini artırdığına dikkat çekiyor.Fransa Tarım Bakanı Annie Genevard da haziran ayı sonunda yaptığı açıklamada, aşırı sıcaklıkların yalnızca ormanları değil, ülkenin tarımsal üretimini de ciddi biçimde olumsuz etkilediğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/kilauea-yeniden-patladi-lav-puskurmesi-basladi-havacilik-alarm-seviyesi-yukseltildi-1107628686.html

fransa

portekiz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, portekiz, financial times, the financial times (ft), avrupa, çevre, yılsonu2026