https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/avrupanin-yangin-filosu-yetersiz-amfibi-ucak-eksikligi-buyuk-endise-yaratti-1107631077.html
Avrupa'nın yangın filosu yetersiz: Amfibi uçak eksikliği büyük endişe yarattı
Avrupa'nın yangın filosu yetersiz: Amfibi uçak eksikliği büyük endişe yarattı
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Financial Times, Avrupa'nın tarihinin en ağır orman yangınları sezonlarından birini yaşarken yangın söndürmede kritik öneme sahip Canadair amfibi uçaklarının... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T12:57+0300
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Financial Times (FT), Avrupa'yı etkisi altına alan büyük orman yangınları karşısında kıtanın en önemli hava müdahale araçlarından olan Canadair amfibi yangın söndürme uçaklarının sayısının yetersiz kaldığını bildirdi.Gazeteye göre, son haftalarda özellikle Fransa ve İspanya'da yaşanan büyük yangınlar, Avrupa'nın iklim değişikliği kaynaklı aşırı hava olaylarına karşı hazırlık düzeyini yeniden tartışmaya açtı.Fransa ve İspanya'da rekor yangın sezonuFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin bu yaz İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana en fazla orman yangınıyla karşı karşıya kaldığını açıkladı.İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise 2026'nın başından bu yana ülkede yaklaşık 150 bin hektarlık ormanlık alanın kül olduğunu, yangınlarda 13 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Financial Times, yaşanan felaketlerin yalnızca yangınların büyüklüğünü değil, aynı zamanda Avrupa'nın hava filosundaki eksiklikleri de gözler önüne serdiğini vurguladı.Canadair filosu ihtiyacı karşılamıyorHabere göre, Fransa'nın yalnızca 12, İspanya'nın ise 14 Canadair amfibi uçağı bulunuyor.Yangınların aynı anda birçok bölgede etkili olması nedeniyle mevcut filoların müdahale kapasitesinin yetersiz kaldığı, bunun da siyasi tartışmaları beraberinde getirdiği ifade edildi.Yeni uçaklar için en az iki yıl daha beklenecekAvrupa Birliği Kriz Yönetimi Komiseri Hadja Lahbib, Avrupa Birliği'nin 12 yeni Canadair uçağı sipariş ettiğini açıkladı.Ancak FT'ye göre ilk uçakların 2028 yılından önce teslim edilmesi beklenmiyor. Sipariş edilen filonun tamamının hizmete girmesinin ise ancak 2030'lu yılların başında mümkün olacağı belirtiliyor.Lahbib, Avrupa'nın yangınla mücadele kapasitesini güçlendireceğini ancak bunun için zamana ihtiyaç duyulduğunu söyledi.Aşırı sıcaklar krizi derinleştiriyorAvrupa, son yılların en şiddetli sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ediyor.İspanya, Portekiz, Fransa, İtalya ve Yunanistan, yüksek sıcaklıklar ve kuraklığın en ağır etkilerini yaşayan ülkeler arasında yer alırken, uzmanlar iklim değişikliğinin büyük orman yangınlarının sıklığını ve şiddetini artırdığına dikkat çekiyor.Fransa Tarım Bakanı Annie Genevard da haziran ayı sonunda yaptığı açıklamada, aşırı sıcaklıkların yalnızca ormanları değil, ülkenin tarımsal üretimini de ciddi biçimde olumsuz etkilediğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/kilauea-yeniden-patladi-lav-puskurmesi-basladi-havacilik-alarm-seviyesi-yukseltildi-1107628686.html
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fransa, portekiz, financial times, the financial times (ft), avrupa, çevre, yılsonu2026
fransa, portekiz, financial times, the financial times (ft), avrupa, çevre, yılsonu2026
Avrupa'nın yangın filosu yetersiz: Amfibi uçak eksikliği büyük endişe yarattı
Financial Times, Avrupa'nın tarihinin en ağır orman yangınları sezonlarından birini yaşarken yangın söndürmede kritik öneme sahip Canadair amfibi uçaklarının yetersiz kaldığını yazdı. Fransa ve İspanya başta olmak üzere birçok ülkede büyüyen yangınlar, Avrupa'nın iklim kaynaklı aşırı hava olaylarına hazırlığı konusunda tartışmaları alevlendirdi.
Financial Times (FT), Avrupa'yı etkisi altına alan büyük orman yangınları karşısında kıtanın en önemli hava müdahale araçlarından olan Canadair amfibi yangın söndürme uçaklarının sayısının yetersiz kaldığını bildirdi.
Gazeteye göre, son haftalarda özellikle Fransa
ve İspanya'da
yaşanan büyük yangınlar, Avrupa'nın iklim değişikliği
kaynaklı aşırı hava olaylarına karşı hazırlık düzeyini yeniden tartışmaya açtı.
Fransa ve İspanya'da rekor yangın sezonu
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin bu yaz İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana en fazla orman yangınıyla karşı karşıya kaldığını açıkladı.
İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise 2026'nın başından bu yana ülkede yaklaşık 150 bin hektarlık ormanlık alanın kül olduğunu, yangınlarda 13 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Financial Times
, yaşanan felaketlerin yalnızca yangınların büyüklüğünü değil, aynı zamanda Avrupa'nın hava filosundaki eksiklikleri de gözler önüne serdiğini vurguladı.
Canadair filosu ihtiyacı karşılamıyor
Habere göre, Fransa'nın yalnızca 12, İspanya'nın ise 14 Canadair amfibi uçağı bulunuyor.
Yangınların aynı anda birçok bölgede etkili olması nedeniyle mevcut filoların müdahale kapasitesinin yetersiz kaldığı, bunun da siyasi tartışmaları beraberinde getirdiği ifade edildi.
Yeni uçaklar için en az iki yıl daha beklenecek
Avrupa Birliği Kriz Yönetimi Komiseri Hadja Lahbib
, Avrupa Birliği'nin 12 yeni Canadair uçağı
sipariş ettiğini açıkladı.
Ancak FT'ye
göre ilk uçakların 2028 yılından önce teslim edilmesi beklenmiyor
. Sipariş edilen filonun tamamının hizmete girmesinin ise ancak 2030'lu yılların başında
mümkün olacağı belirtiliyor.
Lahbib, Avrupa'nın yangınla mücadele kapasitesini güçlendireceğini ancak bunun için zamana ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Aşırı sıcaklar krizi derinleştiriyor
Avrupa, son yılların en şiddetli sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ediyor.
İspanya, Portekiz, Fransa, İtalya ve Yunanistan
, yüksek sıcaklıklar ve kuraklığın en ağır etkilerini yaşayan ülkeler arasında yer alırken, uzmanlar iklim değişikliğinin büyük orman yangınlarının sıklığını ve şiddetini artırdığına dikkat çekiyor.
Fransa Tarım Bakanı Annie Genevard da haziran ayı sonunda yaptığı açıklamada, aşırı sıcaklıkların yalnızca ormanları değil, ülkenin tarımsal üretimini de ciddi biçimde olumsuz etkilediğini belirtmişti.