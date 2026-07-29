https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/16-yil-sonra-fark-edilen-gizem-venusun-atmosferinde-dev-halkalarin-izine-rastlandi-1107623254.html

16 yıl sonra fark edilen gizem: Venüs'ün atmosferinde dev halkaların izine rastlandı

16 yıl sonra fark edilen gizem: Venüs'ün atmosferinde dev halkaların izine rastlandı

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, 2010 yılında kaydedilip yıllarca arşivde kalan Venüs görüntülerini yeniden inceledi. Gezegenin üst atmosferinde dev eş merkezli halkalara dair... 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T11:13+0300

2026-07-29T11:13+0300

2026-07-29T11:13+0300

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2010 yılında Kanarya Adaları'ndaki William Herschel Teleskobu ile yalnızca 36 dakika boyunca kaydedilen Venüs görüntülerinin yeniden incelenmesi, gezegenin atmosferine ilişkin dikkat çekici bir keşfin kapısını araladı.Hollandalı araştırmacılar, yıllarca arşivde bekleyen verileri analiz ederek Venüs'ün üst atmosferinde gezegeni çevreleyen soluk ve dev eş merkezli halka desenleri tespit etti. Bulgular, The Planetary Science Journal dergisinde yayımlandı.Araştırmada, kutuplanmış ışığı ölçmek için geliştirilen cihazının verileri kullanıldı. Bilim insanları, normal görüntüler ile kutuplanmış ışık görüntülerini karşılaştırdığında halka benzeri yapıların yalnızca kutuplanmış ışık analizlerinde ortaya çıktığını belirledi. Standart görüntülerde ise bu desenlere rastlanmadı.Dev atmosfer dalgalarının izi olabilirAraştırma ekibi, Venüs atmosferini bilgisayar ortamında modelleyerek Güneş ışığının gaz tabakalarında nasıl yayıldığını simüle etti. Sonuçlar, atmosferdeki gaz yoğunluğunda yüzde 5 ila 10 arasındaki küçük değişimlerin gözlemlenen halka desenlerini oluşturabileceğini gösterdi.Araştırmacılara göre bu yoğunluk değişimleri, Venüs atmosferinde binlerce kilometre boyunca uzanabilen dev kütleçekim dalgalarının oluşturduğu izler olabilir.Bu tür atmosferik dalgaların, Venüs'ün en büyük gizemlerinden biri olarak kabul edilen ve atmosferinin gezegenin kendi dönüşünden çok daha hızlı hareket ettiği "süper dönme" mekanizmasının anlaşılmasına katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.Araştırmacılar, gözlemlenen halkaların gerçek olduğunu ancak bunların atmosferik dalgalardan kaynaklandığı yorumunun henüz doğrulanmadığını vurguladı.Bilim ekibi, sonuçlarını "yeni bir atmosfer olayına ilişkin güçlü bir aday tespit" olarak değerlendirdiklerini ancak kesin keşif ilan etmek için daha fazla gözleme ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/beyin-hizinda-calisan-cip-gelistirildi-1107622349.html

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