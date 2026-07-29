https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/beyin-hizinda-calisan-cip-gelistirildi-1107622349.html

Beyin hızında çalışan çip geliştirildi

Beyin hızında çalışan çip geliştirildi

Sputnik Türkiye

Çinli bilim insanlarından beyin modellemesinde çığır açan çip: 10 milisaniyenin altında işlem yapabiliyor. 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T10:30+0300

2026-07-29T10:30+0300

2026-07-29T10:30+0300

yaşam

pekin üniversitesi

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Pekin Üniversitesi öncülüğünde geliştirilen yeni nesil memristör çip, insan beyninin karmaşık kıvrımlı yapısını 10 milisaniyenin altında yüksek doğrulukla modellemeyi başardı. Geleneksel sistemlere göre çok daha hızlı ve enerji verimli çalışan teknoloji, beyin-bilgisayar arayüzlerinden nörodejeneratif hastalık araştırmalarına kadar birçok alanda yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.Pekin Üniversitesi araştırmacılarının, Çin Bilimler Akademisi Şanghay Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü ile birlikte yürüttüğü çalışma, Science dergisinde yayımlandı.Araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni çip, hesaplamaları doğrudan verilerin depolandığı bellek üzerinde gerçekleştiriyor. Böylece veri aktarımı ihtiyacı ortadan kalkarken, işlem süresi önemli ölçüde kısalıyor ve enerji verimliliği artıyor.GPU'lara göre yüzlerce kat daha hızlı40 nanometre üretim teknolojisiyle geliştirilen ve yalnızca 0,28 milimetrekarelik bir alana sahip olan çip, 50 MHz frekansında çalışıyor.Yapılan testlerde, nöral dinamik hesaplamalarında gelişmiş ASIC işlemcilere kıyasla 3,82 ila 36,27 kat daha yüksek hız sunan sistemin, 11,75 ila 24,73 kat daha düşük enerji tükettiği belirlendi. Beyin kabuğunun üç boyutlu yeniden oluşturulması işlemlerinde ise NVIDIA A100 GPU'ya göre 478 kata kadar performans artışı elde edildi.Tıp ve yapay zeka uygulamalarında yeni fırsatlarDenemelerde beynin beyaz ve gri madde sınırlarını başarıyla modelleyen çip, karmaşık beyin kıvrımlarını koruyarak topoğrafik açıdan tutarlı üç boyutlu yüzey ağları oluşturdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/arastirma-1-ve-6-yasindaki-ekran-suresi-ogrenme-ve-hafizayi-yillar-sonra-da-etkileyebilir-1107621118.html

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