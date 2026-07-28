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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/rusya-ukrayna-ordusunun-cikarlari-dogrultusunda-kullanilan-liman-ve-gemileri-vurmaya-devam-ediyor-1107611179.html
Rusya, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman ve gemileri vurmaya devam ediyor
Rusya, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman ve gemileri vurmaya devam ediyor
Sputnik Türkiye
Rus ordusu gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çıkarları doğrultusunda kullanılan limanlara ve gemilere yönelik saldırılara devam etti. 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T18:30+0300
2026-07-28T18:30+0300
ukrayna kri̇zi̇
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rusya savunma bakanlığı
ukrayna
odessa
ukrayna silahlı kuvvetleri
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna ordusu
nikolayev
çernomorsk
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin gün içinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan limanlara ve gemilere yönelik saldırılara devam ettiğini bildirdi.Açıklamada vurulan hedefler şu şekilde sıralandı:🔹Nikolayev Limanı'nda akaryakıt maddelerinin aktarımı için kullanılan tesisler ve akaryakıt depolama tankları.🔹Denizde, Odessa ve Çernomorsk limanlarına askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/bir-yerlesim-daha-rus-askerlerin-kontrolune-gecti-son-bir-gunde-842-iha-engellendi-1107601871.html
rusya
ukrayna
odessa
nikolayev
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, odessa, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, nikolayev, çernomorsk
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, odessa, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, nikolayev, çernomorsk

Rusya, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman ve gemileri vurmaya devam ediyor

18:30 28.07.2026
© Sputnik / Александр ВильфSu-34 savaş uçağı
Su-34 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
© Sputnik / Александр Вильф
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Rus ordusu gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çıkarları doğrultusunda kullanılan limanlara ve gemilere yönelik saldırılara devam etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin gün içinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan limanlara ve gemilere yönelik saldırılara devam ettiğini bildirdi.
Açıklamada vurulan hedefler şu şekilde sıralandı:

🔹Nikolayev Limanı'nda akaryakıt maddelerinin aktarımı için kullanılan tesisler ve akaryakıt depolama tankları.

🔹Denizde, Odessa ve Çernomorsk limanlarına askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
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