https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/rusya-ukrayna-ordusunun-cikarlari-dogrultusunda-kullanilan-liman-ve-gemileri-vurmaya-devam-ediyor-1107611179.html

Rusya, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman ve gemileri vurmaya devam ediyor

Rusya, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman ve gemileri vurmaya devam ediyor

Sputnik Türkiye

Rus ordusu gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çıkarları doğrultusunda kullanılan limanlara ve gemilere yönelik saldırılara devam etti. 28.07.2026, Sputnik Türkiye

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin gün içinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan limanlara ve gemilere yönelik saldırılara devam ettiğini bildirdi.Açıklamada vurulan hedefler şu şekilde sıralandı:🔹Nikolayev Limanı'nda akaryakıt maddelerinin aktarımı için kullanılan tesisler ve akaryakıt depolama tankları.🔹Denizde, Odessa ve Çernomorsk limanlarına askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/bir-yerlesim-daha-rus-askerlerin-kontrolune-gecti-son-bir-gunde-842-iha-engellendi-1107601871.html

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