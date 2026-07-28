https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/rusya-ukrayna-ordusunun-cikarlari-dogrultusunda-kullanilan-liman-ve-gemileri-vurmaya-devam-ediyor-1107611179.html
Rusya, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman ve gemileri vurmaya devam ediyor
Rusya, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman ve gemileri vurmaya devam ediyor
Sputnik Türkiye
Rus ordusu gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çıkarları doğrultusunda kullanılan limanlara ve gemilere yönelik saldırılara devam etti. 28.07.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin gün içinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan limanlara ve gemilere yönelik saldırılara devam ettiğini bildirdi.Açıklamada vurulan hedefler şu şekilde sıralandı:🔹Nikolayev Limanı'nda akaryakıt maddelerinin aktarımı için kullanılan tesisler ve akaryakıt depolama tankları.🔹Denizde, Odessa ve Çernomorsk limanlarına askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/bir-yerlesim-daha-rus-askerlerin-kontrolune-gecti-son-bir-gunde-842-iha-engellendi-1107601871.html
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Rusya, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman ve gemileri vurmaya devam ediyor
Rus ordusu gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çıkarları doğrultusunda kullanılan limanlara ve gemilere yönelik saldırılara devam etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin gün içinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan limanlara ve gemilere yönelik saldırılara devam ettiğini bildirdi.
Açıklamada vurulan hedefler şu şekilde sıralandı:
🔹Nikolayev Limanı'nda akaryakıt maddelerinin aktarımı için kullanılan tesisler ve akaryakıt depolama tankları.
🔹Denizde, Odessa ve Çernomorsk limanlarına askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi.