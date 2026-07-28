Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/bir-yerlesim-daha-rus-askerlerin-kontrolune-gecti-son-bir-gunde-842-iha-engellendi-1107601871.html
Bir yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti: Son bir günde 842 İHA engellendi
Bir yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti: Son bir günde 842 İHA engellendi
Sputnik Türkiye
Rus birlikleri son bir günde 842 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) engellerken özel askeri harekatın devam ettiği Donbass'ta bir yerleşimin kontrolü daha... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T15:30+0300
2026-07-28T14:32+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
donetsk halk cumhuriyeti
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1b/1105309720_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6943d4a146995a7e52baab244a26edf6.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 17 adet güdümlü hava bombası, 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 842 uçak tipi İHA önledi.Rus ordusunda görev yapan uçaklar, insansız hava araçları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait mühimmat ve yakıt depoları, uzun menzilli İHA üretim ve depolama tesisleri, militanlar tarafından kullanılan yakıt, enerji ve ulaştırma altyapısının tesislerini, ayrıca 142 farkı noktada Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Son 24 saat içinde toplam 1.410 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait aralarında tankların da bulunduğu 14 zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Tsentr’ Merkez Askeri Grubu birlikleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Krasnıy Lug yerleşiminde kontrol sağladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/bm-guvenlik-konseyinde-gerginlik-abdli-diplomatlardan-fransaya-protesto-1107599781.html
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1b/1105309720_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_44725f2964cf1f7f6fdc4059dd747b01.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti, özel askeri harekat

Bir yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti: Son bir günde 842 İHA engellendi

15:30 28.07.2026
© Sputnik / Sergey BobılevRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
© Sputnik / Sergey Bobılev
Abone ol
Rus birlikleri son bir günde 842 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) engellerken özel askeri harekatın devam ettiği Donbass'ta bir yerleşimin kontrolü daha Rusya’ya geçti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 17 adet güdümlü hava bombası, 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 842 uçak tipi İHA önledi.
Rus ordusunda görev yapan uçaklar, insansız hava araçları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait mühimmat ve yakıt depoları, uzun menzilli İHA üretim ve depolama tesisleri, militanlar tarafından kullanılan yakıt, enerji ve ulaştırma altyapısının tesislerini, ayrıca 142 farkı noktada Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Son 24 saat içinde toplam 1.410 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait aralarında tankların da bulunduğu 14 zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Tsentr’ Merkez Askeri Grubu birlikleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Krasnıy Lug yerleşiminde kontrol sağladı.
BMGK - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
DÜNYA
BM Güvenlik Konseyi’nde gerginlik: ABD’li diplomatlardan Fransa’ya protesto
14:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала