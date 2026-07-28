https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/bir-yerlesim-daha-rus-askerlerin-kontrolune-gecti-son-bir-gunde-842-iha-engellendi-1107601871.html
Bir yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti: Son bir günde 842 İHA engellendi
Bir yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti: Son bir günde 842 İHA engellendi
Sputnik Türkiye
Rus birlikleri son bir günde 842 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) engellerken özel askeri harekatın devam ettiği Donbass'ta bir yerleşimin kontrolü daha... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
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2026-07-28T14:32+0300
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donetsk halk cumhuriyeti
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 17 adet güdümlü hava bombası, 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 842 uçak tipi İHA önledi.Rus ordusunda görev yapan uçaklar, insansız hava araçları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait mühimmat ve yakıt depoları, uzun menzilli İHA üretim ve depolama tesisleri, militanlar tarafından kullanılan yakıt, enerji ve ulaştırma altyapısının tesislerini, ayrıca 142 farkı noktada Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Son 24 saat içinde toplam 1.410 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait aralarında tankların da bulunduğu 14 zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Tsentr’ Merkez Askeri Grubu birlikleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Krasnıy Lug yerleşiminde kontrol sağladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/bm-guvenlik-konseyinde-gerginlik-abdli-diplomatlardan-fransaya-protesto-1107599781.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti, özel askeri harekat
Bir yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti: Son bir günde 842 İHA engellendi
Rus birlikleri son bir günde 842 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) engellerken özel askeri harekatın devam ettiği Donbass'ta bir yerleşimin kontrolü daha Rusya’ya geçti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 17 adet güdümlü hava bombası, 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 842 uçak tipi İHA önledi.
Rus ordusunda görev yapan uçaklar, insansız hava araçları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait mühimmat ve yakıt depoları, uzun menzilli İHA üretim ve depolama tesisleri, militanlar tarafından kullanılan yakıt, enerji ve ulaştırma altyapısının tesislerini, ayrıca 142 farkı noktada Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Son 24 saat içinde toplam 1.410 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait aralarında tankların da bulunduğu 14 zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Tsentr’ Merkez Askeri Grubu birlikleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Krasnıy Lug yerleşiminde kontrol sağladı.