https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/sibiryanin-gucu-dogalgaz-botu-hattinda-yeni-rekor--1107565118.html

Sibirya'nın Gücü doğalgaz botu hattında yeni rekor

Sibirya'nın Gücü doğalgaz botu hattında yeni rekor

Sputnik Türkiye

Rusya ile Çin arasındaki en önemli ekonomik ve ticari unsurlardan biri olan Sibirya'nın Gücü hattından yapılan sevkiyatlara yeni bir rekor daha eklendi. 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T08:40+0300

2026-07-27T08:40+0300

2026-07-27T08:40+0300

ekonomi̇

gazprom

çin devlet petrol şirketi (cnpc)

haberler

rusya

çin

doğalgaz

sila sibiri (sibirya’nın gücü)

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Rus enerji devi Gazprom, Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden Çin'e yapılan günlük sevkiyatta yeni bir rekor kırdı.Gazprom, "Bu yılın başından bu yana üçüncü olan yeni rekor 25 Temmuz'da kırıldı" açıklamasını yaptı.Sevkiyatlar, Gazprom ile Çinli CNPC arasındaki uzun vadeli bir anlaşma kapsamında gerçekleştiriliyor.Yaklaşık 3.000 kilometre uzunluğundaki Sibirya'nın Gücü boru hattı 2019 sonlarında faaliyete geçti. Yılda 38 milyar metreküp taşıma kapasitesine sahip hat, sözleşmesel maksimum seviyesine 1 Aralık 2024'te ulaştı. 2025 yılı toplam sevkiyatları yaklaşık 38,8 milyar metreküp olarak gerçekleşti.

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Sputnik Türkiye

gazprom, çin devlet petrol şirketi (cnpc), haberler, rusya, çin, doğalgaz, sila sibiri (sibirya’nın gücü)