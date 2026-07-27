https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/sibiryanin-gucu-dogalgaz-botu-hattinda-yeni-rekor--1107565118.html
Sibirya'nın Gücü doğalgaz botu hattında yeni rekor
Sibirya'nın Gücü doğalgaz botu hattında yeni rekor
Sputnik Türkiye
Rusya ile Çin arasındaki en önemli ekonomik ve ticari unsurlardan biri olan Sibirya'nın Gücü hattından yapılan sevkiyatlara yeni bir rekor daha eklendi. 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T08:40+0300
2026-07-27T08:40+0300
2026-07-27T08:40+0300
ekonomi̇
gazprom
çin devlet petrol şirketi (cnpc)
haberler
rusya
çin
doğalgaz
sila sibiri (sibirya’nın gücü)
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Rus enerji devi Gazprom, Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden Çin'e yapılan günlük sevkiyatta yeni bir rekor kırdı.Gazprom, "Bu yılın başından bu yana üçüncü olan yeni rekor 25 Temmuz'da kırıldı" açıklamasını yaptı.Sevkiyatlar, Gazprom ile Çinli CNPC arasındaki uzun vadeli bir anlaşma kapsamında gerçekleştiriliyor.Yaklaşık 3.000 kilometre uzunluğundaki Sibirya'nın Gücü boru hattı 2019 sonlarında faaliyete geçti. Yılda 38 milyar metreküp taşıma kapasitesine sahip hat, sözleşmesel maksimum seviyesine 1 Aralık 2024'te ulaştı. 2025 yılı toplam sevkiyatları yaklaşık 38,8 milyar metreküp olarak gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/lavrov-arakci-ile-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-taziyelerini-iletti-1107562033.html
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gazprom, çin devlet petrol şirketi (cnpc), haberler, rusya, çin, doğalgaz, sila sibiri (sibirya’nın gücü)
gazprom, çin devlet petrol şirketi (cnpc), haberler, rusya, çin, doğalgaz, sila sibiri (sibirya’nın gücü)
Sibirya'nın Gücü doğalgaz botu hattında yeni rekor
Rusya ile Çin arasındaki en önemli ekonomik ve ticari unsurlardan biri olan Sibirya'nın Gücü hattından yapılan sevkiyatlara yeni bir rekor daha eklendi.
Rus enerji devi Gazprom, Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden Çin'e yapılan günlük sevkiyatta yeni bir rekor kırdı.
Gazprom, "Bu yılın başından bu yana üçüncü olan yeni rekor 25 Temmuz'da kırıldı" açıklamasını yaptı.
Sevkiyatlar, Gazprom ile Çinli CNPC arasındaki uzun vadeli bir anlaşma kapsamında gerçekleştiriliyor.
Yaklaşık 3.000 kilometre uzunluğundaki Sibirya'nın Gücü boru hattı 2019 sonlarında faaliyete geçti. Yılda 38 milyar metreküp taşıma kapasitesine sahip hat, sözleşmesel maksimum seviyesine 1 Aralık 2024'te ulaştı. 2025 yılı toplam sevkiyatları yaklaşık 38,8 milyar metreküp olarak gerçekleşti.