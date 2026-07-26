https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/lavrov-arakci-ile-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-taziyelerini-iletti-1107562033.html

Lavrov Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, taziyelerini iletti

Lavrov Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, taziyelerini iletti

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna insansız hava aracı saldırısında hayatını kaybeden İranlı... 26.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-26T21:13+0300

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dünya

abbas arakçi

rusya dışişleri bakanlığı

i̇ran

sergey lavrov

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Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'ye, Ukrayna'ya ait bir İHA saldırısında bir İranlı denizcinin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini iletti.Bakanlığın açıklamasında, "Rus bakan, Astrahan'dan sivil yükle hareket eden İran kuru yük gemisi Ana'ya 25 Temmuz'da Ukrayna İHA'ları tarafından düzenlenen saldırı sonucunda bir İranlı denizcinin hayatını kaybetmesi nedeniyle içten taziyelerini sundu" ifadeleri yer aldı.Bakanlık, Lavrov'un hayatını kaybeden kişinin ailesine ve yakınlarına destek mesajlarını ilettiğini ve yaralıya acil şifalar dilediğini ekledi.Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Arakçi'nin Lavrov'a, ABD'nin İran'a yönelik saldırısının ardından Ortadoğu'daki gerilimi düşürmeyi amaçlayan ve devam eden diplomatik çabalar hakkında bilgi verdiğini belirtti.İran Dışişleri Bakanlığı, bugün Ukrayna'nın bir İran ticaret gemisine askeri saldırı düzenlediğini, bir denizcinin öldüğünü ve bir diğerinin yaralandığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/arakci-zelenskiy-irana-ait-ticari-bir-gemiyi-hedef-aldi-ve-bir-denizcinin-olumune-neden-oldu-1107561305.html

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abbas arakçi, rusya dışişleri bakanlığı, i̇ran, sergey lavrov