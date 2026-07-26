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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/lavrov-arakci-ile-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-taziyelerini-iletti-1107562033.html
Lavrov Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, taziyelerini iletti
Lavrov Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, taziyelerini iletti
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna insansız hava aracı saldırısında hayatını kaybeden İranlı... 26.07.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
abbas arakçi
rusya dışişleri bakanlığı
i̇ran
sergey lavrov
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Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'ye, Ukrayna'ya ait bir İHA saldırısında bir İranlı denizcinin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini iletti.Bakanlığın açıklamasında, "Rus bakan, Astrahan'dan sivil yükle hareket eden İran kuru yük gemisi Ana'ya 25 Temmuz'da Ukrayna İHA'ları tarafından düzenlenen saldırı sonucunda bir İranlı denizcinin hayatını kaybetmesi nedeniyle içten taziyelerini sundu" ifadeleri yer aldı.Bakanlık, Lavrov'un hayatını kaybeden kişinin ailesine ve yakınlarına destek mesajlarını ilettiğini ve yaralıya acil şifalar dilediğini ekledi.Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Arakçi'nin Lavrov'a, ABD'nin İran'a yönelik saldırısının ardından Ortadoğu'daki gerilimi düşürmeyi amaçlayan ve devam eden diplomatik çabalar hakkında bilgi verdiğini belirtti.İran Dışişleri Bakanlığı, bugün Ukrayna'nın bir İran ticaret gemisine askeri saldırı düzenlediğini, bir denizcinin öldüğünü ve bir diğerinin yaralandığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/arakci-zelenskiy-irana-ait-ticari-bir-gemiyi-hedef-aldi-ve-bir-denizcinin-olumune-neden-oldu-1107561305.html
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abbas arakçi, rusya dışişleri bakanlığı, i̇ran, sergey lavrov
abbas arakçi, rusya dışişleri bakanlığı, i̇ran, sergey lavrov

Lavrov Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, taziyelerini iletti

21:13 26.07.2026 (güncellendi: 21:16 26.07.2026)
Lavrov İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü
Lavrov İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2026
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna insansız hava aracı saldırısında hayatını kaybeden İranlı denizci için başsağlığı dileklerini iletti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'ye, Ukrayna'ya ait bir İHA saldırısında bir İranlı denizcinin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini iletti.
Bakanlığın açıklamasında, "Rus bakan, Astrahan'dan sivil yükle hareket eden İran kuru yük gemisi Ana'ya 25 Temmuz'da Ukrayna İHA'ları tarafından düzenlenen saldırı sonucunda bir İranlı denizcinin hayatını kaybetmesi nedeniyle içten taziyelerini sundu" ifadeleri yer aldı.
Bakanlık, Lavrov'un hayatını kaybeden kişinin ailesine ve yakınlarına destek mesajlarını ilettiğini ve yaralıya acil şifalar dilediğini ekledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Arakçi'nin Lavrov'a, ABD'nin İran'a yönelik saldırısının ardından Ortadoğu'daki gerilimi düşürmeyi amaçlayan ve devam eden diplomatik çabalar hakkında bilgi verdiğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığı, bugün Ukrayna'nın bir İran ticaret gemisine askeri saldırı düzenlediğini, bir denizcinin öldüğünü ve bir diğerinin yaralandığını açıklamıştı.
Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2026
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Arakçi: Zelenskiy, İsrail'in talebi doğrultusunda İran'a ait bir gemiyi hedef aldı ve bir denizcinin ölümüne neden oldu
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