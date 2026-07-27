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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/rusya-ukrayna-ordusunun-cikarlari-dogrultusunda-kullanilan-liman-ve-gemilere-yonelik-saldirilara-1107582505.html
Rusya, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman ve gemilere yönelik saldırılara devam etti
Rusya, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman ve gemilere yönelik saldırılara devam etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin gün içinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan limanlara ve gemilere yönelik saldırılara... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T18:23+0300
2026-07-27T18:23+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna
ukrayna ordusu
odessa
çernomorsk
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri gün içinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan limanlara ve gemilere yönelik saldırılara devam etti.Açıklamada, vurulan hedefler şöyle sıralandı:▪️ Odessa Limanı'nda akaryakıt maddelerinin aktarımı ve depolanması için kullanılan tesisler.▪️ Çernomorsk Limanı'nda akaryakıt depolama tankları.▪️ Nikolayev Limanı'nda askeri kargo taşıyan kuru yük gemisi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/rus-ordusu-iki-yerlesim-biriminde-daha-kontrolu-sagladi-1107577048.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, ukrayna ordusu, odessa, çernomorsk, nikolayev
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, ukrayna ordusu, odessa, çernomorsk, nikolayev

Rusya, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman ve gemilere yönelik saldırılara devam etti

18:23 27.07.2026
© Sputnik / Rusya Savunma BakanlığıKinjal Füzesi
Kinjal Füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
© Sputnik / Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin gün içinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan limanlara ve gemilere yönelik saldırılara devam ettiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri gün içinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan limanlara ve gemilere yönelik saldırılara devam etti.
Açıklamada, vurulan hedefler şöyle sıralandı:
▪️ Odessa Limanı'nda akaryakıt maddelerinin aktarımı ve depolanması için kullanılan tesisler.
▪️ Çernomorsk Limanı'nda akaryakıt depolama tankları.
▪️ Nikolayev Limanı'nda askeri kargo taşıyan kuru yük gemisi.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
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