https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/rusya-ukrayna-ordusunun-cikarlari-dogrultusunda-kullanilan-liman-ve-gemilere-yonelik-saldirilara-1107582505.html

Rusya, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman ve gemilere yönelik saldırılara devam etti

Rusya, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman ve gemilere yönelik saldırılara devam etti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin gün içinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan limanlara ve gemilere yönelik saldırılara... 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T18:23+0300

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2026-07-27T18:23+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri gün içinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan limanlara ve gemilere yönelik saldırılara devam etti.Açıklamada, vurulan hedefler şöyle sıralandı:▪️ Odessa Limanı'nda akaryakıt maddelerinin aktarımı ve depolanması için kullanılan tesisler.▪️ Çernomorsk Limanı'nda akaryakıt depolama tankları.▪️ Nikolayev Limanı'nda askeri kargo taşıyan kuru yük gemisi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/rus-ordusu-iki-yerlesim-biriminde-daha-kontrolu-sagladi-1107577048.html

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odessa

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