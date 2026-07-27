https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/rusya-ukrayna-ordusunun-cikarlari-dogrultusunda-kullanilan-liman-ve-gemilere-yonelik-saldirilara-1107582505.html
Rusya, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman ve gemilere yönelik saldırılara devam etti
Rusya, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman ve gemilere yönelik saldırılara devam etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin gün içinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan limanlara ve gemilere yönelik saldırılara... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri gün içinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan limanlara ve gemilere yönelik saldırılara devam etti.Açıklamada, vurulan hedefler şöyle sıralandı:▪️ Odessa Limanı'nda akaryakıt maddelerinin aktarımı ve depolanması için kullanılan tesisler.▪️ Çernomorsk Limanı'nda akaryakıt depolama tankları.▪️ Nikolayev Limanı'nda askeri kargo taşıyan kuru yük gemisi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/rus-ordusu-iki-yerlesim-biriminde-daha-kontrolu-sagladi-1107577048.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, ukrayna ordusu, odessa, çernomorsk, nikolayev
Rusya, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman ve gemilere yönelik saldırılara devam etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin gün içinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan limanlara ve gemilere yönelik saldırılara devam ettiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri gün içinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan limanlara ve gemilere yönelik saldırılara devam etti.
Açıklamada, vurulan hedefler şöyle sıralandı:
▪️ Odessa Limanı'nda akaryakıt maddelerinin aktarımı ve depolanması için kullanılan tesisler.
▪️ Çernomorsk Limanı'nda akaryakıt depolama tankları.
▪️ Nikolayev Limanı'nda askeri kargo taşıyan kuru yük gemisi.