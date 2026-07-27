https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/rus-ordusu-iki-yerlesim-biriminde-daha-kontrolu-sagladi-1107577048.html
Rus ordusu iki yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı
Rus ordusu iki yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, biri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde diğeri Dnepropetrovsk Bölgesinde olmak üzere iki yerleşim... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T14:50+0300
2026-07-27T14:50+0300
2026-07-27T13:51+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordu birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Torskoye ve Dnepropetrovsk Bölgesindeki Kommunarovka yerleşim birimlerinin kontrolü ele geçirildi.Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1.435 asker ve 10 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna ordusunun lojistik merkezleri, uzun menzilli İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerleri, Ukrayna ordusunu besleyen yakıt-enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler dahil 147 nokta imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 5 güdümlü uçak bombasını ve 498 uçak tipi İHA’sını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/turkmenistandan-hazar-denizindeki-saldiriya-tepki-kabul-edilemez-1107575813.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, dnepropetrovsk, özel askeri harekat
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, dnepropetrovsk, özel askeri harekat
Rus ordusu iki yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, biri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde diğeri Dnepropetrovsk Bölgesinde olmak üzere iki yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus ordu birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Torskoye ve Dnepropetrovsk Bölgesindeki Kommunarovka yerleşim birimlerinin kontrolü ele geçirildi.
Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1.435 asker ve 10 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna ordusunun lojistik merkezleri, uzun menzilli İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerleri, Ukrayna ordusunu besleyen yakıt-enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler dahil 147 nokta imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 5 güdümlü uçak bombasını ve 498 uçak tipi İHA’sını engelledi.