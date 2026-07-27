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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/rus-ordusu-nikolayev-limaninda-iki-yuk-gemisini-vurdu-sihalar-kullanildi-1107575217.html
Rus ordusu, Nikolayev Limanı'nda iki yük gemisini vurdu: SİHA'lar kullanıldı
Rus ordusu, Nikolayev Limanı'nda iki yük gemisini vurdu: SİHA'lar kullanıldı
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın liman altyapısını ve gemilerini hedef almayı sürdüren Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Nikolayev Limanı'nda askeri kargoları boşaltan iki... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T12:03+0300
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ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
nikolayev
rus ordusu
liman
si̇ha
rusya
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Nikolayev Limanı'ndaki hedeflere yönelik başarılı bombardıman gerçekleştirdiğini duyurdu.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Nikolaev Deniz Ticaret Limanı'nda bulunan stratejik öneme sahip deniz araçlarının SİHA'larla hedef alındığı bildirildi.Limanın Ukrayna ordusuna askeri kargoların teslim edilmesi için kullanıldığına vurgu yapan bakanlık, yük gemilerinin boşaltma işlemi yapıldığı sırada vurulduğunun altını çizdi.Rusya Silahlı Kuvvetleri, son günlerde Ukrayna'nın limanlarını hedef alarak çok sayıda gemi ve tesisi imha etti.Rus yetkililer, Ukrayna'nın lojistik ve ikmal hatlarını kesmeye yönelik bu tür operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini, bölgedeki liman altyapısının ve askeri yük taşıyan deniz araçlarının yakın takipte olduğunu vurguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/fsbden-yeni-operasyonu-yeni-zelanda-istihbaratina-calisan-sahis-yakalandi-1107570251.html
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ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, nikolayev, rus ordusu, liman, si̇ha, rusya
ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, nikolayev, rus ordusu, liman, si̇ha, rusya

Rus ordusu, Nikolayev Limanı'nda iki yük gemisini vurdu: SİHA'lar kullanıldı

12:03 27.07.2026 (güncellendi: 12:04 27.07.2026)
© Sputnik / Антон ВергунRus ordusu drone dron eğitimi insansız hava aracı İHA
Rus ordusu drone dron eğitimi insansız hava aracı İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
© Sputnik / Антон Вергун
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Ukrayna'nın liman altyapısını ve gemilerini hedef almayı sürdüren Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Nikolayev Limanı'nda askeri kargoları boşaltan iki yük gemisini imha etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Nikolayev Limanı'ndaki hedeflere yönelik başarılı bombardıman gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Nikolaev Deniz Ticaret Limanı'nda bulunan stratejik öneme sahip deniz araçlarının SİHA'larla hedef alındığı bildirildi.

Limanın Ukrayna ordusuna askeri kargoların teslim edilmesi için kullanıldığına vurgu yapan bakanlık, yük gemilerinin boşaltma işlemi yapıldığı sırada vurulduğunun altını çizdi.

Rusya Silahlı Kuvvetleri, son günlerde Ukrayna'nın limanlarını hedef alarak çok sayıda gemi ve tesisi imha etti.

Rus yetkililer, Ukrayna'nın lojistik ve ikmal hatlarını kesmeye yönelik bu tür operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini, bölgedeki liman altyapısının ve askeri yük taşıyan deniz araçlarının yakın takipte olduğunu vurguluyor.
FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
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