Rus ordusu, Nikolayev Limanı'nda iki yük gemisini vurdu: SİHA'lar kullanıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Nikolayev Limanı'ndaki hedeflere yönelik başarılı bombardıman gerçekleştirdiğini duyurdu.



Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Nikolaev Deniz Ticaret Limanı'nda bulunan stratejik öneme sahip deniz araçlarının SİHA'larla hedef alındığı bildirildi.



Limanın Ukrayna ordusuna askeri kargoların teslim edilmesi için kullanıldığına vurgu yapan bakanlık, yük gemilerinin boşaltma işlemi yapıldığı sırada vurulduğunun altını çizdi.



Rusya Silahlı Kuvvetleri, son günlerde Ukrayna'nın limanlarını hedef alarak çok sayıda gemi ve tesisi imha etti.



Rus yetkililer, Ukrayna'nın lojistik ve ikmal hatlarını kesmeye yönelik bu tür operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini, bölgedeki liman altyapısının ve askeri yük taşıyan deniz araçlarının yakın takipte olduğunu vurguluyor.