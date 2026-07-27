https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/fsbden-yeni-operasyonu-yeni-zelanda-istihbaratina-calisan-sahis-yakalandi-1107570251.html

FSB'den yeni operasyon: Yeni Zelanda istihbaratına çalışan şahıs yakalandı

FSB'den yeni operasyon: Yeni Zelanda istihbaratına çalışan şahıs yakalandı

Sputnik Türkiye

Maddi çıkar elde etmek için Yeni Zelanda istihbaratına çalışan bir Rusya vatandaşı, Rus istihbaratının operasyonuyla yakalandı. 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T10:50+0300

2026-07-27T10:50+0300

2026-07-27T10:51+0300

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Yeni Zelanda istihbaratı için casusluk faaliyeti yürüttüğü belirlenen Habarovsk sakini bir Rus vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı.FSB'nin açıklamasına göre 1971 doğumlu Habarovsk sakini, Yeni Zelanda Güvenlik ve İstihbarat Servisi ile kendi inisiyatifiyle temas kurdu.FSB, Yeni Zelanda'nın ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın da yer aldığı 'Beş Göz' adlı geniş kapsamlı istihbarat ittifakının bir üyesi olduğuna dikkat çekti.Şüphelinin maddi çıkar amacıyla Rusya'nın güvenliğine karşı kullanılabilecek bilgileri aktardığını belirten FSB, Yeni Zelanda istihbaratının özellikle Asya-Pasifik bölgesi ülkeleriyle yapılan askeri ve askeri-teknik işbirliğine dair bilgi edinmek istediğini bildirdi.Evinde yapılan aramada en az 100 bin dolar ele geçirilen şüpheli hakkında vatana ihanet suçlamasıyla dava açıldı. Mahkeme tarafından tutuklanan zanlı, müebbet hapse varan hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/sibiryanin-gucu-dogalgaz-botu-hattinda-yeni-rekor--1107565118.html

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haberler, habarovsk, rusya federal güvenlik servisi (fsb), yeni zelanda, rusya, casusluk, casusluk faaliyeti