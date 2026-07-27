https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/kozanda-orman-yangini-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1107585107.html

Kozan'da orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor

Kozan'da orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 27.07.2026, Sputnik Türkiye

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Karabucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına uçak, helikopter ve arazözlerle destek verilirken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/izmirin-odemis-ilcesinde-orman-yangini-ekiplerin-mudahalesi-suruyor-1107507707.html

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Sputnik Türkiye

türkiye, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı, yangın, yangın helikopteri