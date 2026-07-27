https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/kozanda-orman-yangini-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1107585107.html
Kozan'da orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor
Kozan'da orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T22:23+0300
2026-07-27T22:23+0300
2026-07-27T22:23+0300
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türkiye
adana
adana büyükşehir belediyesi
adana emniyet müdürlüğü
adana valiliği
adana cumhuriyet başsavcılığı
yangın
yangın helikopteri
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Karabucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına uçak, helikopter ve arazözlerle destek verilirken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/izmirin-odemis-ilcesinde-orman-yangini-ekiplerin-mudahalesi-suruyor-1107507707.html
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türkiye, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı, yangın, yangın helikopteri
türkiye, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı, yangın, yangın helikopteri
Kozan'da orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor
Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Karabucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına uçak, helikopter ve arazözlerle destek verilirken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.