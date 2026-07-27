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Kozan'da orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor
Kozan'da orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 27.07.2026, Sputnik Türkiye
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Karabucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına uçak, helikopter ve arazözlerle destek verilirken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/izmirin-odemis-ilcesinde-orman-yangini-ekiplerin-mudahalesi-suruyor-1107507707.html
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türkiye, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı, yangın, yangın helikopteri
türkiye, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı, yangın, yangın helikopteri

Kozan'da orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor

22:23 27.07.2026
© AAKozan orman yangını
Kozan orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
© AA
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Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Karabucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına uçak, helikopter ve arazözlerle destek verilirken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
TÜRKİYE
İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
23 Temmuz, 23:49
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