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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/izmirin-odemis-ilcesinde-orman-yangini-ekiplerin-mudahalesi-suruyor-1107507707.html
İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Sputnik Türkiye
İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
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Çamlıca Mahallesi'ndeki Çerkes Tepesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/diyarbakirda-yangin-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1107506478.html
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türkiye, orman, orman yangını, orman genel müdürlüğü, tarım ve orman bakanlığı, orman yangını gönüllüsü, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı
türkiye, orman, orman yangını, orman genel müdürlüğü, tarım ve orman bakanlığı, orman yangını gönüllüsü, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

23:49 23.07.2026
© AA / Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığıİzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını
İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© AA / Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Çamlıca Mahallesi'ndeki Çerkes Tepesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Diyarbakır'da ormanlık alanda yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
TÜRKİYE
Diyarbakır'da yangın: Ekipler alevlere müdahale etti
22:41
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