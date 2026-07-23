https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/izmirin-odemis-ilcesinde-orman-yangini-ekiplerin-mudahalesi-suruyor-1107507707.html
İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Sputnik Türkiye
İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T23:49+0300
2026-07-23T23:49+0300
2026-07-23T23:49+0300
türki̇ye
türkiye
orman
orman yangını
orman genel müdürlüğü
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orman yangını gönüllüsü
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/17/1107507546_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_6eb9be452801fa87312157269def0e2c.jpg
Çamlıca Mahallesi'ndeki Çerkes Tepesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/diyarbakirda-yangin-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1107506478.html
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türkiye, orman, orman yangını, orman genel müdürlüğü, tarım ve orman bakanlığı, orman yangını gönüllüsü, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı
türkiye, orman, orman yangını, orman genel müdürlüğü, tarım ve orman bakanlığı, orman yangını gönüllüsü, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Çamlıca Mahallesi'ndeki Çerkes Tepesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.