https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/izmirin-odemis-ilcesinde-orman-yangini-ekiplerin-mudahalesi-suruyor-1107507707.html

İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Sputnik Türkiye

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T23:49+0300

2026-07-23T23:49+0300

2026-07-23T23:49+0300

türki̇ye

türkiye

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yangın söndürme

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Çamlıca Mahallesi'ndeki Çerkes Tepesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/diyarbakirda-yangin-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1107506478.html

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Sputnik Türkiye

türkiye, orman, orman yangını, orman genel müdürlüğü, tarım ve orman bakanlığı, orman yangını gönüllüsü, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı