https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/rusya-operasyona-devam-ediyor-rus-birlikleri-donbassta-bir-yerlesimi-daha-ele-gecirdi-1107553801.html

Rusya operasyona devam ediyor: Rus birlikleri Donbass’ta bir yerleşimi daha ele geçirdi

Rusya operasyona devam ediyor: Rus birlikleri Donbass’ta bir yerleşimi daha ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Şevçenko yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini... 26.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-26T13:06+0300

2026-07-26T13:06+0300

2026-07-26T13:06+0300

ukrayna kri̇zi̇

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rusya savunma bakanlığı

rus silahlı kuvvetleri

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donbass

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özel askeri harekat

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Şevçenko yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.345 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 10 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan ulaşım altyapı tesislerini ve lojistik merkezlerini, ayrıca İHA üretim ve depolama tesisleri ile akaryakıt depolama tesislerini vurdu.Rus hava savunma güçleri ise son bir günde Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 7 güdümlü hava bombası, 2 HIMARS çok namlulu roketatar füzesi ve 465 uçak tipi İHA önledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-askeri-amaclarla-kullanilan-liman-ve-gemiler-vuruldu-1107545417.html

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donbass

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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