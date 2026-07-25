https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-askeri-amaclarla-kullanilan-liman-ve-gemiler-vuruldu-1107545417.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri amaçlarla kullanılan liman ve gemiler vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri amaçlarla kullanılan liman ve gemiler vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman altyapıları ile ticari ve askeri gemilere yönelik saldırıların devam... 25.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-25T18:41+0300
2026-07-25T18:41+0300
2026-07-25T18:53+0300
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rus silahlı kuvvetleri
ukrayna
nikolayev
karadeniz
kuru yük gemisi
liman
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ordusunun lojistik ve askeri amaçlarla kullandığı liman ve deniz unsurlarına yönelik saldırılarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kiev rejiminin deniz taşımacılığı imkanlarını askeri amaçlarla kullanmasını engelleme hedefiyle liman altyapısı ve deniz taşıtlarının vurulduğu kaydedildi.Açıklamada hedef alınan noktalara ilişkin şu detaylar paylaşıldı:Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun aksine yalnızca askeri amaçlarla kullanılan tesisleri ve savunma sanayii işletmelerini hedef alıyor. Rus birlikleri bu saldırılarda, tüm Ukrayna topraklarındaki her türlü hedefi yok edebilecek yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/rusya-savunma-bakanligi-rus-gucler-ukrayna-ordusunun-lojistik-merkezlerini-vurdu-1107541346.html
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rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, nikolayev, karadeniz, kuru yük gemisi, liman
rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, nikolayev, karadeniz, kuru yük gemisi, liman
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri amaçlarla kullanılan liman ve gemiler vuruldu
18:41 25.07.2026 (güncellendi: 18:53 25.07.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman altyapıları ile ticari ve askeri gemilere yönelik saldırıların devam ettiğini duyurdu. Açıklamada Çernomorsk ve Nikolayev limanlarının yanı sıra Karadeniz’de seyir halindeki bazı deniz araçlarının hedef alındığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ordusunun lojistik ve askeri amaçlarla kullandığı liman ve deniz unsurlarına yönelik saldırılarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kiev rejiminin deniz taşımacılığı imkanlarını askeri amaçlarla kullanmasını engelleme hedefiyle liman altyapısı ve deniz taşıtlarının vurulduğu kaydedildi.
Açıklamada hedef alınan noktalara ilişkin şu detaylar paylaşıldı:
Çernomorsk Limanı:
Liman altyapısına ait çeşitli tesisler vuruldu.
Nikolayev Limanı:
Bir kuru yük gemisi ile Ukrayna Donanması’na ait ‘CV-90’ tipi hızlı çıkarma botu hedef alındı.
Seyir halindeki gemiler:
Deniz geçişi esnasında bir dökme yük gemisi, üç kuru yük gemisi ve Ukrayna Donanması’na ait bir ‘CV-90’ tipi bot vuruldu.
Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun aksine yalnızca askeri amaçlarla kullanılan tesisleri ve savunma sanayii işletmelerini hedef alıyor. Rus birlikleri bu saldırılarda, tüm Ukrayna topraklarındaki her türlü hedefi yok edebilecek yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.