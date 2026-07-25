https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-askeri-amaclarla-kullanilan-liman-ve-gemiler-vuruldu-1107545417.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri amaçlarla kullanılan liman ve gemiler vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri amaçlarla kullanılan liman ve gemiler vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman altyapıları ile ticari ve askeri gemilere yönelik saldırıların devam... 25.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-25T18:41+0300

2026-07-25T18:41+0300

2026-07-25T18:53+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

rus silahlı kuvvetleri

ukrayna

nikolayev

karadeniz

kuru yük gemisi

liman

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ordusunun lojistik ve askeri amaçlarla kullandığı liman ve deniz unsurlarına yönelik saldırılarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kiev rejiminin deniz taşımacılığı imkanlarını askeri amaçlarla kullanmasını engelleme hedefiyle liman altyapısı ve deniz taşıtlarının vurulduğu kaydedildi.Açıklamada hedef alınan noktalara ilişkin şu detaylar paylaşıldı:Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun aksine yalnızca askeri amaçlarla kullanılan tesisleri ve savunma sanayii işletmelerini hedef alıyor. Rus birlikleri bu saldırılarda, tüm Ukrayna topraklarındaki her türlü hedefi yok edebilecek yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/rusya-savunma-bakanligi-rus-gucler-ukrayna-ordusunun-lojistik-merkezlerini-vurdu-1107541346.html

ukrayna

nikolayev

karadeniz

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rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, nikolayev, karadeniz, kuru yük gemisi, liman