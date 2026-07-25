Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/yeni-partide-merkez-yonetim-kuruluna-giren-isimler-belli-oldu-1107540549.html
Yeni Parti'de Merkez Yönetim Kurulu'na giren isimler belli oldu
Yeni Parti'de Merkez Yönetim Kurulu'na giren isimler belli oldu
Sputnik Türkiye
Yeni Parti'de Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu. 9 kişiden oluşan MYK'de, Genel Sekreter Yunus Emre, Parti Sözcüsü ise Zeynel Emre oldu 25.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-25T13:28+0300
2026-07-25T13:28+0300
türki̇ye
zeynel emre
özgür özel
yunus emre
merkez yürütme kurulu (myk)
yeni parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/18/1107515876_0:275:3070:2002_1920x0_80_0_0_488471d57f0a71070617225404ef5bad.jpg
Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. 9 kişiden oluşan MYK'de, Genel Sekreter Yunus Emre, Parti Sözcüsü ise Zeynel Emre olduPartinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Anadolu Kulübü'nde toplandı.Toplantıda, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi.9 kişiden oluşan MYK üyeleri şu isimlerden oluştu:"Genel Sekreter: Yunus Emre, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Ceylan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün, Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan, Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Utku Çakırözer, Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman, Parti Sözcüsü: Zeynel Emre."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/mansur-yavastan-ozgur-ozele-tebrik-telefonu-1107533806.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/18/1107515876_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_31329b4ab8eca5dcfb45a677f293a48b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
zeynel emre, özgür özel, yunus emre, merkez yürütme kurulu (myk) , yeni parti
zeynel emre, özgür özel, yunus emre, merkez yürütme kurulu (myk) , yeni parti

Yeni Parti'de Merkez Yönetim Kurulu'na giren isimler belli oldu

13:28 25.07.2026
© Özgür Özel Basın OfisiÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2026
© Özgür Özel Basın Ofisi
Abone ol
Yeni Parti'de Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu. 9 kişiden oluşan MYK'de, Genel Sekreter Yunus Emre, Parti Sözcüsü ise Zeynel Emre oldu
Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. 9 kişiden oluşan MYK'de, Genel Sekreter Yunus Emre, Parti Sözcüsü ise Zeynel Emre oldu
Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Anadolu Kulübü'nde toplandı.
Toplantıda, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi.
9 kişiden oluşan MYK üyeleri şu isimlerden oluştu:
"Genel Sekreter: Yunus Emre, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Ceylan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün, Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan, Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Utku Çakırözer, Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman, Parti Sözcüsü: Zeynel Emre."
Mansur Yavaş ve Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
POLİTİKA
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e tebrik telefonu
Dün, 22:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала