https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/yeni-partide-merkez-yonetim-kuruluna-giren-isimler-belli-oldu-1107540549.html

Yeni Parti'de Merkez Yönetim Kurulu'na giren isimler belli oldu

Yeni Parti'de Merkez Yönetim Kurulu'na giren isimler belli oldu

Sputnik Türkiye

Yeni Parti'de Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu. 9 kişiden oluşan MYK'de, Genel Sekreter Yunus Emre, Parti Sözcüsü ise Zeynel Emre oldu 25.07.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

zeynel emre

özgür özel

yunus emre

merkez yürütme kurulu (myk)

yeni parti

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Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. 9 kişiden oluşan MYK'de, Genel Sekreter Yunus Emre, Parti Sözcüsü ise Zeynel Emre olduPartinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Anadolu Kulübü'nde toplandı.Toplantıda, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi.9 kişiden oluşan MYK üyeleri şu isimlerden oluştu:"Genel Sekreter: Yunus Emre, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Ceylan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün, Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan, Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Utku Çakırözer, Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman, Parti Sözcüsü: Zeynel Emre."

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zeynel emre, özgür özel, yunus emre, merkez yürütme kurulu (myk) , yeni parti