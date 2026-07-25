https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/yeni-partide-merkez-yonetim-kuruluna-giren-isimler-belli-oldu-1107540549.html
Yeni Parti'de Merkez Yönetim Kurulu'na giren isimler belli oldu
Yeni Parti'de Merkez Yönetim Kurulu'na giren isimler belli oldu
Sputnik Türkiye
Yeni Parti'de Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu. 9 kişiden oluşan MYK'de, Genel Sekreter Yunus Emre, Parti Sözcüsü ise Zeynel Emre oldu 25.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-25T13:28+0300
2026-07-25T13:28+0300
2026-07-25T13:28+0300
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zeynel emre
özgür özel
yunus emre
merkez yürütme kurulu (myk)
yeni parti
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Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. 9 kişiden oluşan MYK'de, Genel Sekreter Yunus Emre, Parti Sözcüsü ise Zeynel Emre olduPartinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Anadolu Kulübü'nde toplandı.Toplantıda, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi.9 kişiden oluşan MYK üyeleri şu isimlerden oluştu:"Genel Sekreter: Yunus Emre, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Ceylan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün, Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan, Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Utku Çakırözer, Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman, Parti Sözcüsü: Zeynel Emre."
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zeynel emre, özgür özel, yunus emre, merkez yürütme kurulu (myk) , yeni parti
zeynel emre, özgür özel, yunus emre, merkez yürütme kurulu (myk) , yeni parti
Yeni Parti'de Merkez Yönetim Kurulu'na giren isimler belli oldu
Yeni Parti'de Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu. 9 kişiden oluşan MYK'de, Genel Sekreter Yunus Emre, Parti Sözcüsü ise Zeynel Emre oldu
Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. 9 kişiden oluşan MYK'de, Genel Sekreter Yunus Emre, Parti Sözcüsü ise Zeynel Emre oldu
Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Anadolu Kulübü'nde toplandı.
Toplantıda, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi.
9 kişiden oluşan MYK üyeleri şu isimlerden oluştu:
"Genel Sekreter: Yunus Emre, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Ceylan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün, Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan, Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Utku Çakırözer, Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman, Parti Sözcüsü: Zeynel Emre."