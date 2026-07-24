https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/mansur-yavastan-ozgur-ozele-tebrik-telefonu-1107533806.html
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e tebrik telefonu
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e tebrik telefonu
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, YENİ Parti'nin kuruluşunun ardından Genel Başkan seçilen Özgür Özel'i telefonla arayarak tebrik etti. 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T22:57+0300
2026-07-24T22:57+0300
2026-07-24T22:57+0300
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede Yavaş, "Yeni Parti’nin ülkemiz demokrasisine ve millet iradesinin güçlenmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/bahceli-ozeli-arayarak-tebrik-etti-keske-ayrilik-olmasaydi-1107530967.html
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Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e tebrik telefonu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, YENİ Parti'nin kuruluşunun ardından Genel Başkan seçilen Özgür Özel'i telefonla arayarak tebrik etti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Yavaş, "Yeni Parti’nin ülkemiz demokrasisine ve millet iradesinin güçlenmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.