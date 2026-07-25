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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/yekaterinburgdaki-rusya-atletizm-sampiyonasi-iha-saldirisi-nedeniyle-durduruldu-1107539947.html
Yekaterinburg'daki Rusya Atletizm Şampiyonası İHA saldırısı nedeniyle durduruldu
Yekaterinburg'daki Rusya Atletizm Şampiyonası İHA saldırısı nedeniyle durduruldu
Sputnik Türkiye
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Rus sporculara yönelik kısıtlamaları kaldırma kararı almasına rağmen Uluslararası Atletizm Federasyonu'nun (World... 25.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-25T11:59+0300
2026-07-25T11:59+0300
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Rusya Atletizm Federasyonu, Yekaterinburg'daki Rusya Atletizm Şampiyonası'nın İHA saldırısı nedeniyle askıya alındığını duyurdu.Federasyondan yapılan açıklamada, "Sporcular, seyirciler, antrenörler ve hakemler dahil tüm katılımcıların güvenliği bizim önceliğimizdir" dendi.Askıya alma kararının ardından stat anonsçusu, alandaki herkesi yeraltı sığınaklarına gitmeye çağırdı.Yarışmaların devam edip etmeyeceğine ilişkin güncel bilgiler daha sonra paylaşılacak.Gelişme, Rus atletlerin uluslararası yarışmalardan men edildiği bir döneme denk geldi.IOC Yürütme Kurulu, 7 Temmuz’da aldığı kararla Rusya Olimpiyat Komitesi’nin (ROK) statüsünü geçici olarak yeniden tesis etmiş ve uluslararası federasyonlara, Rus sporcuların müsabakalara katılımını kısıtlamaya yönelik önceki tavsiyeleri yürürlükten kaldırmıştı.Bu kararın ardından Estonya, sekiz ortak ülkeyle birlikte AB’nin spor komiseri Glenn Micallef’e başvurarak, Rus sporcuları yarışmalara kabul eden spor kuruluşlarının artık finanse edilmemesini talep etti.IOC ise baskılara rağmen duruşunu korudu. Kurumdan Reuters'a yapılan açıklamada, “IOC, mevcut jeopolitik ortamın karmaşık gerçeklerini ve sonuçlarını dikkate almak zorunda. Dünyaya umut veren, değer temelli ve gerçekten küresel bir spor platformunu koruma misyonumuza sıkı sıkıya bağlı kalmalıyız” ifadelerine yer verildi."Kuralsız Oyun: Siyaset, uluslararası sporu nasıl alt etmeye çalışıyor?" başlıklı projemizi okumak için linke tıklayabilirsiniz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/rusya-atletizm-federasyonu-uluslararasi-atletizm-federasyonuyla-diyalog-kuramiyoruz-casa-basvurduk-1107499532.html
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uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), rusya atletizm federasyonu (vfla), rusya olimpiyat komitesi (roc), haberler, rusya, i̇ha, yekaterinburg, atletizm
uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), rusya atletizm federasyonu (vfla), rusya olimpiyat komitesi (roc), haberler, rusya, i̇ha, yekaterinburg, atletizm

Yekaterinburg'daki Rusya Atletizm Şampiyonası İHA saldırısı nedeniyle durduruldu

11:59 25.07.2026
© Sputnik / Alexander VilfDünya Atletizm Şampiyonası'nda koşan kadın atletler.
Dünya Atletizm Şampiyonası'nda koşan kadın atletler. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2026
© Sputnik / Alexander Vilf
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Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Rus sporculara yönelik kısıtlamaları kaldırma kararı almasına rağmen Uluslararası Atletizm Federasyonu'nun (World Athletics) olumsuz tutumunu sürdürdüğü bu günlerde, Rusya'daki şampiyona İHA saldırısının hedefinde yer aldı.
Rusya Atletizm Federasyonu, Yekaterinburg'daki Rusya Atletizm Şampiyonası'nın İHA saldırısı nedeniyle askıya alındığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Sporcular, seyirciler, antrenörler ve hakemler dahil tüm katılımcıların güvenliği bizim önceliğimizdir" dendi.

Askıya alma kararının ardından stat anonsçusu, alandaki herkesi yeraltı sığınaklarına gitmeye çağırdı.

Yarışmaların devam edip etmeyeceğine ilişkin güncel bilgiler daha sonra paylaşılacak.

Gelişme, Rus atletlerin uluslararası yarışmalardan men edildiği bir döneme denk geldi.

IOC Yürütme Kurulu, 7 Temmuz’da aldığı kararla Rusya Olimpiyat Komitesi’nin (ROK) statüsünü geçici olarak yeniden tesis etmiş ve uluslararası federasyonlara, Rus sporcuların müsabakalara katılımını kısıtlamaya yönelik önceki tavsiyeleri yürürlükten kaldırmıştı.
Bu kararın ardından Estonya, sekiz ortak ülkeyle birlikte AB’nin spor komiseri Glenn Micallef’e başvurarak, Rus sporcuları yarışmalara kabul eden spor kuruluşlarının artık finanse edilmemesini talep etti.
IOC ise baskılara rağmen duruşunu korudu. Kurumdan Reuters'a yapılan açıklamada, “IOC, mevcut jeopolitik ortamın karmaşık gerçeklerini ve sonuçlarını dikkate almak zorunda. Dünyaya umut veren, değer temelli ve gerçekten küresel bir spor platformunu koruma misyonumuza sıkı sıkıya bağlı kalmalıyız” ifadelerine yer verildi.

"Kuralsız Oyun: Siyaset, uluslararası sporu nasıl alt etmeye çalışıyor?" başlıklı projemizi okumak için linke tıklayabilirsiniz.
Карина Кочеткова (Россия) в забеге на 400 м среди женщин на соревнованиях Мемориала братьев Знаменских в рамках Недели легкой атлетики в Москве - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
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Rusya Atletizm Federasyonu: Uluslararası Atletizm Federasyonu'yla diyalog kuramıyoruz, CAS'a başvurduk
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