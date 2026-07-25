https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/rusya-ukrayna-limanlarini-vurmayi-surduruyor-3-liman-daha-hedef-alindi-1107536925.html

Rusya, Ukrayna limanlarını vurmayı sürdürüyor: 3 liman daha hedef alındı

Rusya, Ukrayna limanlarını vurmayı sürdürüyor: 3 liman daha hedef alındı

Sputnik Türkiye

Ukrayna'daki askeri hedefleri vurmaya devam eden Rus ordusu, ülkenin 3 önemli limanındaki hedefleri bir kez daha hedef aldı. 25.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-25T09:51+0300

2026-07-25T09:51+0300

2026-07-25T09:51+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

rusya

rusya silahlı kuvvetleri

rusya savunma bakanlığı

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

liman

odessa

nikolayev

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin bu gece yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla grup bombardımanları düzenlediğini duyurdu.📢Bakanlığın açıklamasına göre hedef alınan noktalar:📍Nikolayev Limanı: Ukrayna ordusu için sevkiyat gerçekleştiren bir kuru yük gemisi vuruldu📍Odessa Limanı: Askeri amaçlı kargoların tahliyesi ve depolanmasına yönelik liman tesisleri hedef alındı📍İzmail Limanı: Akaryakıt ve yağların tahliyesi ve depolanmasına yönelik liman tesisleri ile Ukrayna ordusuna ait bir askeri mühimmat deposu vurulduRusya Silahlı Kuvvetleri bir süredir Ukrayna'nın Odessa Bölgesi'ndeki liman altyapısına yönelik bombardımanlar gerçekleştiriyor.Özel askeri harekat kapsamında yürütülen bombardımanlar sonucunda düşman güçlerin önemli donanma ve İHA imkanları etkisiz hale getiriliyor.

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ukrayna

rusya

odessa

nikolayev

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ukrayna, rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), liman, odessa, nikolayev