Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/rusya-ukrayna-limanlarini-vurmayi-surduruyor-3-liman-daha-hedef-alindi-1107536925.html
Rusya, Ukrayna limanlarını vurmayı sürdürüyor: 3 liman daha hedef alındı
Rusya, Ukrayna limanlarını vurmayı sürdürüyor: 3 liman daha hedef alındı
Sputnik Türkiye
Ukrayna'daki askeri hedefleri vurmaya devam eden Rus ordusu, ülkenin 3 önemli limanındaki hedefleri bir kez daha hedef aldı. 25.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-25T09:51+0300
2026-07-25T09:51+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
rusya
rusya silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
liman
odessa
nikolayev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/05/1059532862_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_156ce1efbf46c9cedd21684512a58524.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin bu gece yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla grup bombardımanları düzenlediğini duyurdu.📢Bakanlığın açıklamasına göre hedef alınan noktalar:📍Nikolayev Limanı: Ukrayna ordusu için sevkiyat gerçekleştiren bir kuru yük gemisi vuruldu📍Odessa Limanı: Askeri amaçlı kargoların tahliyesi ve depolanmasına yönelik liman tesisleri hedef alındı📍İzmail Limanı: Akaryakıt ve yağların tahliyesi ve depolanmasına yönelik liman tesisleri ile Ukrayna ordusuna ait bir askeri mühimmat deposu vurulduRusya Silahlı Kuvvetleri bir süredir Ukrayna'nın Odessa Bölgesi'ndeki liman altyapısına yönelik bombardımanlar gerçekleştiriyor.Özel askeri harekat kapsamında yürütülen bombardımanlar sonucunda düşman güçlerin önemli donanma ve İHA imkanları etkisiz hale getiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/zaharovadan-muska-cagri-insanlarin-olmemesi-icin-ukraynada-starlinki-devre-disi-birakin-1107526568.html
ukrayna
rusya
odessa
nikolayev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/05/1059532862_29:0:509:360_1920x0_80_0_0_9a1432ffce0227f3daf84a46819cab17.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), liman, odessa, nikolayev
ukrayna, rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), liman, odessa, nikolayev

Rusya, Ukrayna limanlarını vurmayı sürdürüyor: 3 liman daha hedef alındı

09:51 25.07.2026
Mısır yüklü ikinci gemi de Odesa'dan yola çıktı - gemi
Mısır yüklü ikinci gemi de Odesa'dan yola çıktı - gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2026
Abone ol
Ukrayna'daki askeri hedefleri vurmaya devam eden Rus ordusu, ülkenin 3 önemli limanındaki hedefleri bir kez daha hedef aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin bu gece yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla grup bombardımanları düzenlediğini duyurdu.

📢Bakanlığın açıklamasına göre hedef alınan noktalar:

📍Nikolayev Limanı: Ukrayna ordusu için sevkiyat gerçekleştiren bir kuru yük gemisi vuruldu

📍Odessa Limanı: Askeri amaçlı kargoların tahliyesi ve depolanmasına yönelik liman tesisleri hedef alındı

📍İzmail Limanı: Akaryakıt ve yağların tahliyesi ve depolanmasına yönelik liman tesisleri ile Ukrayna ordusuna ait bir askeri mühimmat deposu vuruldu

Rusya Silahlı Kuvvetleri bir süredir Ukrayna'nın Odessa Bölgesi'ndeki liman altyapısına yönelik bombardımanlar gerçekleştiriyor.

Özel askeri harekat kapsamında yürütülen bombardımanlar sonucunda düşman güçlerin önemli donanma ve İHA imkanları etkisiz hale getiriliyor.
SpaceX, Starlink uyduları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Zaharova'dan Musk'a çağrı: İnsanların ölmemesi için Ukrayna'da Starlink'i devre dışı bırakın
Dün, 16:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала