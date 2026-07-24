https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/zaharovadan-muska-cagri-insanlarin-olmemesi-icin-ukraynada-starlinki-devre-disi-birakin-1107526568.html

Zaharova'dan Musk'a çağrı: İnsanların ölmemesi için Ukrayna'da Starlink'i devre dışı bırakın

Zaharova'dan Musk'a çağrı: İnsanların ölmemesi için Ukrayna'da Starlink'i devre dışı bırakın

Sputnik Türkiye

Musk'ın lüks içinde yaşayıp ahkam kesen diplomatları eleştirmesinin ardından bir paylaşım yapan Zaharova, ABD'li iş insanından Ukrayna semalarında Starlink'i... 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T16:24+0300

2026-07-24T16:24+0300

2026-07-24T16:24+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'daki çatışmalara ilişkin açıklama yapan ABD'li girişimci Elon Musk'a Starlink sistemini Ukrayna'da devre dışı bırakma çağrısında bulundu.Elon Musk daha önce yaptığı açıklamada, cephede insanlar ölürken lüks mekanlarda yemek yiyen ve Rus birliklerin geri çekilmesi gerektiğini söyleyen diplomatların kendisini ciddi şekilde sinirlendirdiğini ifade etmişti. Musk, "İnsanlar cephede ölürken fevkalade yerlerde yedi çeşit akşam yemeği yiyen ve Rusya'nın birliklerini çekmesi gerektiği konusunda ahkam kesen bu kibar diplomatlar beni çok sinirlendiriyor. Rusya, birliklerini çekmeyecek" demişti.Musk'ın bu sözleri üzerine Telegram hesabından paylaşım yapan Zaharova, "Bu düşünceyi geliştirerek Starlink'in devre dışı bırakılmasını teklif etmek istiyorum. İnsanların ölmemesi için" ifadelerini kullandı.Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketine ait Starlink, gezegenin her yerine geniş bant internet erişimi sağlıyor. Ukrayna ordusu, bu sistemi çatışma bölgelerinde aktif olarak kullanıyor. Starlink terminalleri, Batılı müttefikler tarafından sağlanıyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mihail Fedorov, Ukrayna ordusunun 50 binden fazla uydu haberleşme istasyonu kullandığını iddia etmişti.Rus ordusu, özel askeri harekat bölgesinde, düzenli olarak Starlink terminallerini tespit ederek vuruyor.

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