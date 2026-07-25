https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/finlandiyali-siyasetciden-kirilovkadaki-ukrayna-saldirisina-sert-tepki-bu-bir-savas-sucu-1107546081.html
Finlandiyalı siyasetçiden Kirilovka’daki Ukrayna saldırısına sert tepki: Bu bir savaş suçu
Finlandiyalı siyasetçiden Kirilovka’daki Ukrayna saldırısına sert tepki: Bu bir savaş suçu
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Finlandiyalı siyasetçi Armandо Mema, Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesindeki Kirilovka kasabasında bir turistik tesise düzenlediği ve 4’ü çocuk 12 sivilin... 25.07.2026, Sputnik Türkiye
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Finlandiya’daki Özgürlük İttifakı Partisi üyesi Armandо Mema, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Zaporojye bölgesindeki Kirilovka yerleşiminde bulunan bir turistik tesise insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıyı sosyal medya platformu X üzerinden eleştirerek, bu eylemin bir "savaş suçu" olduğunu belirtti. Finlandiyalı siyasetçi, Ukrayna’ya yapılan mali ve askeri yardımın da sonlandırılması çağrısında bulundu:Zaporojye Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna güçlerinin Kirillovka kasabasındaki tatil tesislerini gece saatlerinde hedef aldığını duyurmuştu. Saldırıda 4'ü çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Balitskiy, 3'ü çocuk 16 kişinin de yaralandığını aktarmıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Görevli Büyükelçisi Rodion Miroşnik ise yaşananları, yeni Ukrayna Genelkurmay Başkanı Mihail Drapatıy’ın artık kendi hanesine yazabileceği bir savaş suçu olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/rusya-disisleri-uluslararasi-kurumlar-kievin-suclarini-gormezden-gelmemeli-1107545589.html
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finlandiya, avrupa, ukrayna, zaporojye bölgesi, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, ab, rusya dışişleri bakanlığı, x
Finlandiyalı siyasetçiden Kirilovka’daki Ukrayna saldırısına sert tepki: Bu bir savaş suçu
Finlandiyalı siyasetçi Armandо Mema, Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesindeki Kirilovka kasabasında bir turistik tesise düzenlediği ve 4’ü çocuk 12 sivilin hayatını kaybettiği İHA saldırısını “savaş suçu” olarak niteleyerek, Kiev’e verilen askeri ve mali desteğin durdurulmasını istedi.
Finlandiya’daki Özgürlük İttifakı Partisi üyesi Armandо Mema, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Zaporojye bölgesindeki Kirilovka yerleşiminde bulunan bir turistik tesise insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıyı sosyal medya platformu X üzerinden eleştirerek, bu eylemin bir "savaş suçu" olduğunu belirtti.
Batılı müttefikler tarafından desteklenen Ukrayna İHA’ları, Rusya’da sivilleri öldürmeye devam ediyor. Savunmasız sivillere yönelik kasıtlı saldırılar ve Avrupa liderlerinin sessizliği karşısında en derin öfkemı ifade etmek istiyorum. Yıllarca AB liderlerinden batı değerleri üzerine ahlak dersleri dinledik, şimdi ise sivil halka yönelik doğrudan saldırılara göz yumuyorlar.
Finlandiyalı siyasetçi, Ukrayna’ya yapılan mali ve askeri yardımın da sonlandırılması çağrısında bulundu:
Avrupa bu tür savaş suçları karşısında sessiz kaldığı ve Ukrayna’ya silah göndermeyi sürdürdüğü sürece AB ile Rusya arasında diplomasi olmayacak. AB’nin uluslararası hukuka dair çifte standartları barışın önündeki engeldir.
Zaporojye Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna güçlerinin Kirillovka kasabasındaki tatil tesislerini gece saatlerinde hedef aldığını duyurmuştu. Saldırıda 4'ü çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Balitskiy, 3'ü çocuk 16 kişinin de yaralandığını aktarmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Görevli Büyükelçisi Rodion Miroşnik ise yaşananları, yeni Ukrayna Genelkurmay Başkanı Mihail Drapatıy’ın artık kendi hanesine yazabileceği bir savaş suçu olarak nitelendirmişti.