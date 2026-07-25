https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/finlandiyali-siyasetciden-kirilovkadaki-ukrayna-saldirisina-sert-tepki-bu-bir-savas-sucu-1107546081.html

Finlandiyalı siyasetçiden Kirilovka’daki Ukrayna saldırısına sert tepki: Bu bir savaş suçu

Finlandiyalı siyasetçiden Kirilovka’daki Ukrayna saldırısına sert tepki: Bu bir savaş suçu

Sputnik Türkiye

Finlandiyalı siyasetçi Armandо Mema, Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesindeki Kirilovka kasabasında bir turistik tesise düzenlediği ve 4’ü çocuk 12 sivilin... 25.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-25T22:03+0300

2026-07-25T22:03+0300

2026-07-25T22:03+0300

ukrayna kri̇zi̇

finlandiya

avrupa

ukrayna

zaporojye bölgesi

kiev

ukrayna silahlı kuvvetleri

ab

rusya dışişleri bakanlığı

x

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/19/1107541699_0:33:940:562_1920x0_80_0_0_d87d478ecb2aeec4dad9d512b2db42b1.jpg

Finlandiya’daki Özgürlük İttifakı Partisi üyesi Armandо Mema, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Zaporojye bölgesindeki Kirilovka yerleşiminde bulunan bir turistik tesise insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıyı sosyal medya platformu X üzerinden eleştirerek, bu eylemin bir "savaş suçu" olduğunu belirtti. Finlandiyalı siyasetçi, Ukrayna’ya yapılan mali ve askeri yardımın da sonlandırılması çağrısında bulundu:Zaporojye Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna güçlerinin Kirillovka kasabasındaki tatil tesislerini gece saatlerinde hedef aldığını duyurmuştu. Saldırıda 4'ü çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Balitskiy, 3'ü çocuk 16 kişinin de yaralandığını aktarmıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Görevli Büyükelçisi Rodion Miroşnik ise yaşananları, yeni Ukrayna Genelkurmay Başkanı Mihail Drapatıy’ın artık kendi hanesine yazabileceği bir savaş suçu olarak nitelendirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/rusya-disisleri-uluslararasi-kurumlar-kievin-suclarini-gormezden-gelmemeli-1107545589.html

finlandiya

ukrayna

zaporojye bölgesi

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

finlandiya, avrupa, ukrayna, zaporojye bölgesi, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, ab, rusya dışişleri bakanlığı, x