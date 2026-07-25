https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/rusya-disisleri-uluslararasi-kurumlar-kievin-suclarini-gormezden-gelmemeli-1107545589.html
Rusya Dışişleri: Uluslararası kurumlar Kiev’in suçlarını görmezden gelmemeli
Rusya Dışişleri: Uluslararası kurumlar Kiev’in suçlarını görmezden gelmemeli
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Kirov ve Zaporojye bölgelerindeki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarını "insanlık... 25.07.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna
zaporojye
kirov
kiev
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Kirov ve Zaporojye bölgelerindeki saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Zaharova, Ukrayna ordusunun soğukkanlılıkla ve doğrudan sivil nüfusu hedef aldığını vurgulayarak, bu eylemleri "insanlık dışı suçlar" olarak tanımladı. Zaharova, Kiev yönetiminin cephede yaşadığı askeri kayıpların ve başarısızlıkların acısını sivil halktan çıkardığını ifade etti.Uluslararası örgütlerin Ukrayna'nın eylemlerini örtbas etmemesi gerektiğinin altını çizen Zaharova,,"Moskova, ilgili uluslararası yapıların Kiev’in suçlarını görmezden gelmemesi ve buna sessiz kalmaması çağrısında bulunuyor" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/rusya-disisleri-ukrayna-genelkurmay-baskaninin-ruslara-yonelik-sozleri-soykirima-tesvik-1107505641.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, zaporojye, kirov, kiev, ukrayna ordusu
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, zaporojye, kirov, kiev, ukrayna ordusu
Rusya Dışişleri: Uluslararası kurumlar Kiev’in suçlarını görmezden gelmemeli
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Kirov ve Zaporojye bölgelerindeki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarını "insanlık dışı suç" olarak nitelendirerek, uluslararası topluma sessiz kalmama çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Kirov ve Zaporojye bölgelerindeki saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Zaharova, Ukrayna ordusunun soğukkanlılıkla ve doğrudan sivil nüfusu hedef aldığını vurgulayarak, bu eylemleri "insanlık dışı suçlar" olarak tanımladı. Zaharova, Kiev yönetiminin cephede yaşadığı askeri kayıpların ve başarısızlıkların acısını sivil halktan çıkardığını ifade etti.
Uluslararası örgütlerin Ukrayna'nın eylemlerini örtbas etmemesi gerektiğinin altını çizen Zaharova,,"Moskova, ilgili uluslararası yapıların Kiev’in suçlarını görmezden gelmemesi ve buna sessiz kalmaması çağrısında bulunuyor" ifadelerini kullandı.