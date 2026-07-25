https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/rusya-disisleri-uluslararasi-kurumlar-kievin-suclarini-gormezden-gelmemeli-1107545589.html

Rusya Dışişleri: Uluslararası kurumlar Kiev’in suçlarını görmezden gelmemeli

Rusya Dışişleri: Uluslararası kurumlar Kiev’in suçlarını görmezden gelmemeli

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Kirov ve Zaporojye bölgelerindeki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarını "insanlık... 25.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-25T20:11+0300

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ukrayna kri̇zi̇

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

ukrayna

zaporojye

kirov

kiev

ukrayna ordusu

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Kirov ve Zaporojye bölgelerindeki saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Zaharova, Ukrayna ordusunun soğukkanlılıkla ve doğrudan sivil nüfusu hedef aldığını vurgulayarak, bu eylemleri "insanlık dışı suçlar" olarak tanımladı. Zaharova, Kiev yönetiminin cephede yaşadığı askeri kayıpların ve başarısızlıkların acısını sivil halktan çıkardığını ifade etti.Uluslararası örgütlerin Ukrayna'nın eylemlerini örtbas etmemesi gerektiğinin altını çizen Zaharova,,"Moskova, ilgili uluslararası yapıların Kiev’in suçlarını görmezden gelmemesi ve buna sessiz kalmaması çağrısında bulunuyor" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/rusya-disisleri-ukrayna-genelkurmay-baskaninin-ruslara-yonelik-sozleri-soykirima-tesvik-1107505641.html

ukrayna

zaporojye

kirov

kiev

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, zaporojye, kirov, kiev, ukrayna ordusu