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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/rusya-disisleri-uluslararasi-kurumlar-kievin-suclarini-gormezden-gelmemeli-1107545589.html
Rusya Dışişleri: Uluslararası kurumlar Kiev’in suçlarını görmezden gelmemeli
Rusya Dışişleri: Uluslararası kurumlar Kiev’in suçlarını görmezden gelmemeli
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Kirov ve Zaporojye bölgelerindeki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarını "insanlık... 25.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-25T20:11+0300
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ukrayna kri̇zi̇
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
ukrayna
zaporojye
kirov
kiev
ukrayna ordusu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Kirov ve Zaporojye bölgelerindeki saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Zaharova, Ukrayna ordusunun soğukkanlılıkla ve doğrudan sivil nüfusu hedef aldığını vurgulayarak, bu eylemleri "insanlık dışı suçlar" olarak tanımladı. Zaharova, Kiev yönetiminin cephede yaşadığı askeri kayıpların ve başarısızlıkların acısını sivil halktan çıkardığını ifade etti.Uluslararası örgütlerin Ukrayna'nın eylemlerini örtbas etmemesi gerektiğinin altını çizen Zaharova,,"Moskova, ilgili uluslararası yapıların Kiev’in suçlarını görmezden gelmemesi ve buna sessiz kalmaması çağrısında bulunuyor" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/rusya-disisleri-ukrayna-genelkurmay-baskaninin-ruslara-yonelik-sozleri-soykirima-tesvik-1107505641.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, zaporojye, kirov, kiev, ukrayna ordusu
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, zaporojye, kirov, kiev, ukrayna ordusu

Rusya Dışişleri: Uluslararası kurumlar Kiev’in suçlarını görmezden gelmemeli

20:11 25.07.2026
© Sputnik / Максим БлиновRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2026
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Kirov ve Zaporojye bölgelerindeki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarını "insanlık dışı suç" olarak nitelendirerek, uluslararası topluma sessiz kalmama çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Kirov ve Zaporojye bölgelerindeki saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Zaharova, Ukrayna ordusunun soğukkanlılıkla ve doğrudan sivil nüfusu hedef aldığını vurgulayarak, bu eylemleri "insanlık dışı suçlar" olarak tanımladı. Zaharova, Kiev yönetiminin cephede yaşadığı askeri kayıpların ve başarısızlıkların acısını sivil halktan çıkardığını ifade etti.
Uluslararası örgütlerin Ukrayna'nın eylemlerini örtbas etmemesi gerektiğinin altını çizen Zaharova,,"Moskova, ilgili uluslararası yapıların Kiev’in suçlarını görmezden gelmemesi ve buna sessiz kalmaması çağrısında bulunuyor" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Dışişleri: Ukrayna Genelkurmay Başkanı’nın Ruslara yönelik sözleri ‘soykırıma teşvik’
23 Temmuz, 21:56
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