https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/elektrik-kesintisini-firsat-bildi-calistigi-doviz-burosunu-soydu-1107538121.html
Elektrik kesintisini fırsat bildi: Çalıştığı döviz bürosunu soydu
Elektrik kesintisini fırsat bildi: Çalıştığı döviz bürosunu soydu
Sputnik Türkiye
İstanbul'da elektrik kesintisini fırsat bilen bir kişi çalıştığı döviz bürosundaki 300 tam altını çaldı. 25.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-25T10:32+0300
2026-07-25T10:32+0300
2026-07-25T10:32+0300
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i̇stanbul
fatih
hırsızlık
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İstanbul Fatih'te çalıştığı döviz bürosunda elektrik kesintisini fırsat bilerek 300 tam altın çaldığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.Elektrik kesintisi sırasında çaldığı ortaya çıktıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 22 Temmuz'da Fatih'te faaliyet gösteren döviz bürosunda elektrik kesintisinin yaşandığı sırada 300 tam altının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Saha araştırması ve teknik takip çalışmaları sonucunda, iş yerinde bankocu olarak görev yapan İ.K'nin elektrik kesintisinden faydalanarak hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlendi.Şüpheli, dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda 282 tam altın ile altınların satışından elde edildiği değerlendirilen 90 bin lira ele geçirildi.Daha öncede yaptığı belirlendiSoruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelinin daha önce de iş yerinden 100 gram altın çaldığını, son hırsızlığında da 18 tam altını kuyumcuda bozdurup 100 grama çevirdikten sonra iş yerine bıraktığını tespit etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.K, adliyeye sevk edildi.Şüphelinin son çaldığı altınları kuyumcuda bozdurması ve iş yerinden daha önce çaldığı altınları yerine koyması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/60-yasindaki-kisinin-2-milyon-lirasini-calmislardi-baska-bir-ilde-yakalandilar-para-ele-gecirildi-1107510815.html
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i̇stanbul, fatih, hırsızlık, nitelikli hırsızlık
i̇stanbul, fatih, hırsızlık, nitelikli hırsızlık
Elektrik kesintisini fırsat bildi: Çalıştığı döviz bürosunu soydu
İstanbul'da elektrik kesintisini fırsat bilen bir kişi çalıştığı döviz bürosundaki 300 tam altını çaldı.
İstanbul Fatih'te çalıştığı döviz bürosunda elektrik kesintisini fırsat bilerek 300 tam altın çaldığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.
Elektrik kesintisi sırasında çaldığı ortaya çıktı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 22 Temmuz'da Fatih'te faaliyet gösteren döviz bürosunda elektrik kesintisinin yaşandığı sırada 300 tam altının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Saha araştırması ve teknik takip çalışmaları sonucunda, iş yerinde bankocu olarak görev yapan İ.K'nin elektrik kesintisinden faydalanarak hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlendi.
Şüpheli, dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda 282 tam altın ile altınların satışından elde edildiği değerlendirilen 90 bin lira ele geçirildi.
Daha öncede yaptığı belirlendi
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelinin daha önce de iş yerinden 100 gram altın çaldığını, son hırsızlığında da 18 tam altını kuyumcuda bozdurup 100 grama çevirdikten sonra iş yerine bıraktığını tespit etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.K, adliyeye sevk edildi.
Şüphelinin son çaldığı altınları kuyumcuda bozdurması ve iş yerinden daha önce çaldığı altınları yerine koyması güvenlik kamerasınca kaydedildi.