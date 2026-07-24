https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/60-yasindaki-kisinin-2-milyon-lirasini-calmislardi-baska-bir-ilde-yakalandilar-para-ele-gecirildi-1107510815.html

60 yaşındaki kişinin 2 milyon lirasını çalmışlardı: Başka bir ilde yakalandılar, para ele geçirildi

60 yaşındaki kişinin 2 milyon lirasını çalmışlardı: Başka bir ilde yakalandılar, para ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Ankara'da 60 yaşındaki kişinin 2 milyon lirasını gasbedip il dışına kaçan 7 şüpheli Kırıkkale'de yakalandı. 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T09:16+0300

2026-07-24T09:16+0300

2026-07-24T09:16+0300

türki̇ye

kırıkkale

ankara

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Alınan bilgiye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, bir vatandaşın ev satışından elde ettiği 2 milyon lirayı ikametine götürdüğü sırada gasbedildiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü.Yapılan çalışmalarda şüphelileri saptayan polis ekipleri, olay sonrasında zanlıların araç değiştirdiğini ve il dışına kaçabileceklerini değerlendirerek çalışma alanını genişletti.Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, Kırıkkale'de durdurulan ticari araçtaki 7 şüpheli gözaltına alındı.Araçtaki aramalarda ele geçirilen 2 milyon lira, sahibine teslim edildi.

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türki̇ye

kırıkkale

ankara

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