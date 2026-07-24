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60 yaşındaki kişinin 2 milyon lirasını çalmışlardı: Başka bir ilde yakalandılar, para ele geçirildi
60 yaşındaki kişinin 2 milyon lirasını çalmışlardı: Başka bir ilde yakalandılar, para ele geçirildi
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Ankara'da 60 yaşındaki kişinin 2 milyon lirasını gasbedip il dışına kaçan 7 şüpheli Kırıkkale'de yakalandı. 24.07.2026, Sputnik Türkiye
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Alınan bilgiye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, bir vatandaşın ev satışından elde ettiği 2 milyon lirayı ikametine götürdüğü sırada gasbedildiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü.Yapılan çalışmalarda şüphelileri saptayan polis ekipleri, olay sonrasında zanlıların araç değiştirdiğini ve il dışına kaçabileceklerini değerlendirerek çalışma alanını genişletti.Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, Kırıkkale'de durdurulan ticari araçtaki 7 şüpheli gözaltına alındı.Araçtaki aramalarda ele geçirilen 2 milyon lira, sahibine teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/halil-ergune-dolandirici-tuzagi-cok-korktum-kahroldum-cok-uzuldum-1107108853.html
türki̇ye
kırıkkale
ankara
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60 yaşındaki kişinin 2 milyon lirasını çalmışlardı: Başka bir ilde yakalandılar, para ele geçirildi

09:16 24.07.2026
© AA60 yaşındaki kişinin 2 milyon lirasını çalmışlardı: Başka bir ilde yakalandılar, para ele geçirildi
60 yaşındaki kişinin 2 milyon lirasını çalmışlardı: Başka bir ilde yakalandılar, para ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
© AA
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Ankara'da 60 yaşındaki kişinin 2 milyon lirasını gasbedip il dışına kaçan 7 şüpheli Kırıkkale'de yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, bir vatandaşın ev satışından elde ettiği 2 milyon lirayı ikametine götürdüğü sırada gasbedildiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü.
Yapılan çalışmalarda şüphelileri saptayan polis ekipleri, olay sonrasında zanlıların araç değiştirdiğini ve il dışına kaçabileceklerini değerlendirerek çalışma alanını genişletti.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, Kırıkkale'de durdurulan ticari araçtaki 7 şüpheli gözaltına alındı.
Araçtaki aramalarda ele geçirilen 2 milyon lira, sahibine teslim edildi.
Halil Ergün - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
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