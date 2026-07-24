https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/60-yasindaki-kisinin-2-milyon-lirasini-calmislardi-baska-bir-ilde-yakalandilar-para-ele-gecirildi-1107510815.html
60 yaşındaki kişinin 2 milyon lirasını çalmışlardı: Başka bir ilde yakalandılar, para ele geçirildi
60 yaşındaki kişinin 2 milyon lirasını çalmışlardı: Başka bir ilde yakalandılar, para ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Ankara'da 60 yaşındaki kişinin 2 milyon lirasını gasbedip il dışına kaçan 7 şüpheli Kırıkkale'de yakalandı. 24.07.2026, Sputnik Türkiye
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kırıkkale
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Alınan bilgiye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, bir vatandaşın ev satışından elde ettiği 2 milyon lirayı ikametine götürdüğü sırada gasbedildiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü.Yapılan çalışmalarda şüphelileri saptayan polis ekipleri, olay sonrasında zanlıların araç değiştirdiğini ve il dışına kaçabileceklerini değerlendirerek çalışma alanını genişletti.Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, Kırıkkale'de durdurulan ticari araçtaki 7 şüpheli gözaltına alındı.Araçtaki aramalarda ele geçirilen 2 milyon lira, sahibine teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/halil-ergune-dolandirici-tuzagi-cok-korktum-kahroldum-cok-uzuldum-1107108853.html
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kırıkkale, ankara
60 yaşındaki kişinin 2 milyon lirasını çalmışlardı: Başka bir ilde yakalandılar, para ele geçirildi
Ankara'da 60 yaşındaki kişinin 2 milyon lirasını gasbedip il dışına kaçan 7 şüpheli Kırıkkale'de yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, bir vatandaşın ev satışından elde ettiği 2 milyon lirayı ikametine götürdüğü sırada gasbedildiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü.
Yapılan çalışmalarda şüphelileri saptayan polis ekipleri, olay sonrasında zanlıların araç değiştirdiğini ve il dışına kaçabileceklerini değerlendirerek çalışma alanını genişletti.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, Kırıkkale'de durdurulan ticari araçtaki 7 şüpheli gözaltına alındı.
Araçtaki aramalarda ele geçirilen 2 milyon lira, sahibine teslim edildi.