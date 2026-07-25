https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/dunyaca-unlu-banka-turkiye-icin-enflasyon-ve-faiz-beklentisini-yukseltti-1107538532.html
Dünyaca ünlü banka Türkiye için enflasyon ve faiz beklentisini yükseltti
Dünyaca ünlü banka Türkiye için enflasyon ve faiz beklentisini yükseltti
Sputnik Türkiye
Deutsche Bank Türkiye için enflasyon ve faiz beklentisini yükseltti 25.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-25T11:11+0300
2026-07-25T11:11+0300
2026-07-25T11:11+0300
ekonomi̇
deutsche bank
türkiye cumhuriyet merkez bankası
enflasyon
enflasyon oranı
enflasyon rakamları
faiz
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Deutsche Bank, Türkiye için 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 30'a, politika faizi beklentisini ise yüzde 36'ya yükseltti.Yükselen enerji maliyetlerine vurgu yapıldıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) kararına ilişkin yayımladığı analizde, politika faizinin sabit tutulmasının temel nedenleri arasında artan küresel jeopolitik gerilimler ve yükselen enerji maliyetlerini gösterdi. Raporda Brent petrol fiyatındaki kısa sürede yüzde 35'i aşan yükseliş ile akaryakıttaki vergi düzenlemelerinin benzin ve motorin fiyatlarını artırdığı, bunun da enflasyon patikasına yaklaşık 1,5 puan ilave yük getirdiği hesaplandı.Enflasyon ve faiz beklentileri ne kadar yükseldi?Bu değerlendirmeler doğrultusunda Deutsche Bank, daha önce yüzde 28,5 olarak açıkladığı 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 30'a, yıl sonu politika faizi beklentisini ise yüzde 35'ten yüzde 36'ya yükseltti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/gozler-merkez-bankasindaydi-faiz-karari-aciklandi-1107488050.html
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deutsche bank, türkiye cumhuriyet merkez bankası, enflasyon, enflasyon oranı, enflasyon rakamları, faiz
deutsche bank, türkiye cumhuriyet merkez bankası, enflasyon, enflasyon oranı, enflasyon rakamları, faiz
Dünyaca ünlü banka Türkiye için enflasyon ve faiz beklentisini yükseltti
Deutsche Bank Türkiye için enflasyon ve faiz beklentisini yükseltti
Deutsche Bank, Türkiye için 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 30'a, politika faizi beklentisini ise yüzde 36'ya yükseltti.
Yükselen enerji maliyetlerine vurgu yapıldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) kararına ilişkin yayımladığı analizde, politika faizinin sabit tutulmasının temel nedenleri arasında artan küresel jeopolitik gerilimler ve yükselen enerji maliyetlerini gösterdi.
Raporda Brent petrol fiyatındaki kısa sürede yüzde 35'i aşan yükseliş ile akaryakıttaki vergi düzenlemelerinin benzin ve motorin fiyatlarını artırdığı, bunun da enflasyon patikasına yaklaşık 1,5 puan ilave yük getirdiği hesaplandı.
Enflasyon ve faiz beklentileri ne kadar yükseldi?
Bu değerlendirmeler doğrultusunda Deutsche Bank, daha önce yüzde 28,5 olarak açıkladığı 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 30'a, yıl sonu politika faizi beklentisini ise yüzde 35'ten yüzde 36'ya yükseltti.