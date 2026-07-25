https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/dunyaca-unlu-banka-turkiye-icin-enflasyon-ve-faiz-beklentisini-yukseltti-1107538532.html

Dünyaca ünlü banka Türkiye için enflasyon ve faiz beklentisini yükseltti

Dünyaca ünlü banka Türkiye için enflasyon ve faiz beklentisini yükseltti

Sputnik Türkiye

Deutsche Bank Türkiye için enflasyon ve faiz beklentisini yükseltti 25.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-25T11:11+0300

2026-07-25T11:11+0300

2026-07-25T11:11+0300

ekonomi̇

deutsche bank

türkiye cumhuriyet merkez bankası

enflasyon

enflasyon oranı

enflasyon rakamları

faiz

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Deutsche Bank, Türkiye için 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 30'a, politika faizi beklentisini ise yüzde 36'ya yükseltti.Yükselen enerji maliyetlerine vurgu yapıldıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) kararına ilişkin yayımladığı analizde, politika faizinin sabit tutulmasının temel nedenleri arasında artan küresel jeopolitik gerilimler ve yükselen enerji maliyetlerini gösterdi. Raporda Brent petrol fiyatındaki kısa sürede yüzde 35'i aşan yükseliş ile akaryakıttaki vergi düzenlemelerinin benzin ve motorin fiyatlarını artırdığı, bunun da enflasyon patikasına yaklaşık 1,5 puan ilave yük getirdiği hesaplandı.Enflasyon ve faiz beklentileri ne kadar yükseldi?Bu değerlendirmeler doğrultusunda Deutsche Bank, daha önce yüzde 28,5 olarak açıkladığı 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 30'a, yıl sonu politika faizi beklentisini ise yüzde 35'ten yüzde 36'ya yükseltti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/gozler-merkez-bankasindaydi-faiz-karari-aciklandi-1107488050.html

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